Ministar spoljnih poslova Ivica Dačić izjavio je da se Zapad, da je Vladimir Putin bio predsednik Rusije 1999. godine, ne bi usudio da bombarduje Srbiju.Dačić je u intervjuu za ruske Vesti rekao da Srbija pokušava da postane članica Evropske unije, ali da to ne znači da treba zaboraviti na tradicionalne odnose sa prijateljima kao što je Rusija.Kako je rekao, Srbija mora da brani svoje nacionalne i državne interese, a Moskva joj u tome pomaže.Govoreći o Kosovu, Dačić je rekao da je ono bilo i ostalo deo Srbije, ali da su neke zapadne zemlje podržale poziciju Kosova i ohrabrile separatizam albanske manjine u pokušaju da proglase nezavisnost.On je rekao da je nemoguće rešiti problem Kosova bez sporazuma između Beograda i Prištine, ali da Priština veruje da sporazum između nas podrazumeva samo naše priznanje Kosova."Apsolutno se ne slažemo s tim i nikada to nećemo učiniti. Ako žele kompromis, spremni smo za razgovor. Jedan od scenarija znači ono što ste spomenuli (razmena teritorija). To se još nije dogodilo, jer je Kosovo nametnulo carine na robu iz Srbije i Bosne i Hercegovine, nakon čega je Srbija zaustavila dijalog. Kažu da će se dijalog nastaviti samo ako Srbija prizna njihovu nezavisnost. To se neće desiti. Sada čekamo da ukinu carine, onda možemo nastaviti pregovore", rekao je Dačić.Prema njegovim rečima, zaključenje sporazuma do kraja godine moguće je samo ako Priština pokaže da želi kompromis.Dačić podseća da je Kosovo mesto gde je nastala srpska država, prva srpska prestonica, srpska patrijaršija, pravoslavni srpski manastiri koji su zaštićeni od strane Uneska."Vekovima su Srbi proterivani sa tih prostora, uključujući i vreme otomanske ere. Trenutni etnički sastav pokrajine Kosovo i Metohija rezultat je dugogodišnjeg etničkog čišćenja. Prošlo je 11 godina od jednostranog proglašenja nezavisnosti, Kosovo nije uspelo da se postavi kao nezavisna država. Oni nisu postali članovi UN-a, OEBS-a, Saveta Evrope. Pet zemalja EU ih ne priznaje", rekao je Dačić.Upitan da li misli da oko Srbije nastaje prsten koji je prisiljava da krene ka severnoatlantskim integracijama, budući da je Severna Makedonija aplicirala, a da BiH želi u članstvo, Dačić ocenjuje da BiH nikada neće postati članica NATO, jer je to nemoguće bez saglasnosti Republike Srpske, odnosno Srba koji tamo žive."Činjenica da su zemlje članice NATO oko nas, neće promeniti ni položaj BiH ni položaj Srba. Želimo korektne odnose sa Severnoatlantskim savezom, posebno pošto je misija NATO na Kosovu, ali nećemo postati član saveza, s obzirom na negativno prethodno iskustvo koje imamo", rekao je šef srpske diplomatije.Govoreći o NATO bombardovanju 1999. godine, Dačić je rekao da je to bila agresija i prvi put u vojnoj istoriji da je vojna organizacija napala suverenu državu bez odobrenja SB UN."NATO bombe su ubile mnogo civila. Bombardovali su bolnice, stambene zgrade, mostove, vozove, poginulo je mnogo dece. Ovi zločini se ne mogu zaboraviti. Naš narod ovo smatra zločinom protiv Jugoslavije - Srbije i Crne Gore, uprkos činjenici da je u Srbiji bilo više akcija. I šteta je što niko za to nije odgovarao za to. Posledice se još uvek osećaju, ali moramo živeti s tim i sarađivati sa zemljama koje su nas bombardovale", rekao je Dačić.Šef srpske diplomatije objašnjava da, iako Srbija sarađuje sa NATO, to nikada neće zaboraviti, posebno jer je ishod njihovih postupaka proglašenje nezavisnosti Kosova, što sugeriše da je postojala sprega između američke i britanske administracije, na koju su druge evropske zemlje, poput Nemačke i Francuske, reagovale pogrešno."Srbi su bili veoma srećni kada je Donald Tramp pobedio na izborima. Srbi mrze porodicu Klinton zbog bombardovanja. Kada je počelo bombardovanje, Klinton, Madlen Olbrajt i Toni Bler lažno su opravdali početak agresije zločinima srpskih snaga i srpske policije, koji nisu dokazani u međunarodnim sudovima, čak ni u Međunarodnom sudu u Hagu", rekao je Dačić.On je kazao i da je veoma zahvalan Rusiji i drugim zemljama koje pomažu Srbiji u međunarodnim organizacijama da Kosovo ne postane njihov član."Oni nemaju svoje ''državne'' simbole - himnu, zastavu, itd. U Evropskoj uniji, naziv ''Kosovo'' je obeležen zvezdicom, a u sportskim federacijama on se jednostavno pojavljuje kao Kosovo, kao i Ruska Federacija, Srbija i bilo koja druga država. Ovo izaziva turbulencije i probleme sa zemljama koje nisu priznale Kosovo. To je i za nas veliki problem, jer ne znamo kako da se ponašamo kada se na sportskim događajima moramo sastati sa Kosovom, jer ih na taj način zapravo prepoznajemo kao zemlju, ali to se ne bi trebalo desiti", rekao je Dačić.Govoreći o Haškom tribunalu, Dačić je rekao da je stvoren da bi se sudilo Srbima za zločine u bivšoj Jugoslaviji, da skoro niko osim Srba nije osuđen, kao i da mu se čini da predmeti u tom sudu ne odražavaju sadašnju raspodelu odgovornosti za te događaje.Upitan kada će biti potpisan sporazum o slobodnoj trgovini sa Evroazijskom ekonomskom unijom (EAEU), Dačić je rekao da su pregovori skoro gotovi i da bi trebalo da bude potpisan na jesenjem sastanku premijera zemalja članica EAEU."Već smo imali neke sporazume o slobodnoj trgovini sa nekim članovima EAEU, tako da je sve što smo morali da uradimo bilo da se složimo na nivou cele unije", rekao je on.Dačić je dodao da Srbija želi sporazum o slobodnoj trgovini sa EAEU, ali da učešće u nekom drugom obliku nije u njenom interesu jer je geografski dalje od tog regiona."Iako mi ne težimo članstvu, sama činjenica da želimo slobodnu trgovinu sa EAEU već je negativno zapažena u Briselu. Ali u ovom slučaju nas ne zanimaju njihove kritike. Inače, imamo veoma dobre trgovinske i ekonomske odnose sa Rusijom, prošle godine je promet iznosio oko tri milijarde dolara, ali smatramo da to nije dovoljno i da ga treba povećati", rekao je Dačić.Dačić je naveo i da Srbija oseća pritisak zbog izgradnje gasovoda "Turski tok" iz zapadnih zemalja, ali da niko drugi Srbiji ne nudi gas.Kako je rekao, učešće u "Turskom toku" je nacionalni interes Srbije, jer Srbija za alternativu, poput tečnog gasa, nema infrastrukturu, a i to je mnogo skuplje.Upitan da prokomentariše proteste opozicije u Srbiji Dačić kaže da postoje spoljni uticaji koji teže da političku situaciju u Srbiji predstave kao nestabilnu i koji stvaraju sliku da je sadašnja vlada u Srbiji nestabilna.Kako kaže, interesantno je da se u zemljama regiona, koje slede savete Zapada, nikada ne dešavaju protesti, a da tamo gde liderstvo štiti nacionalne interese, postoje nemiri."Verujem da je ovaj plan nemoguće sprovesti. Oni će propasti, jer stranka Aleksandra Vučića i moja, kao i druge partije koje su deo naše koalicije, imaju apsolutnu većinu i podršku stanovništva. Oni zaista ne mogu destabilizovati situaciju. Oni imaju priliku samo da izazovu incidente i stvore izgled nestabilnosti", rekao je Dačić.