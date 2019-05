Tanjug | 05. maj 2019. 12:06 |









ZA PET DANA 60 VOZAČA SA 2 PROMILA





"Mi stalno apelujemo, pooštrili smo zakon dva puta, policija je stalno prisutna na terenu, ali nije stvar u tome što će policija ili državni organi da vas kazne. Vi treba da brinete o svom zizvotu, o životu drugih u saobraćaju, i to je suština zašto ljudi treba da vože na odgovoran način, zašto ne smeju da piju, zašto moraju da vode računa o ograničenju brzine, zašto se vezuje pojas", naglasio je Stefanović.





"Bolje je voziti normalno, voziti trezan, i to treba da bude vaš motiv da vezujete pojas i vozite po ograničenju brzine," istakao je Stefanović.





O NESREĆI KOD KURŠUMLIJE



Ne znam kako bismo se takmičili u kampovima za nindže, izjavio je danas ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović, povodom postavljanja šatora opozicije ispred Predsedništva Srbije u Pionirskom parku u Beogradu."Te kampove za nindže nismo do sada otvarali, ne znam kako bismo se u tome takmičili, ali ako je to ono što se nudi građanima Srbije, ne znam šta bih ozbiljno mogao da kažem na to", rekao je Stefanović za TV Pink.Stefanović je u više navrata naglasio da ne zna šta da kaže tim povodom i podsetio da je juče čuo da će se opozicija ponašati kao "nindže i komandosi".On je rekao da su lideri opozicije koji su bili na vlasti, zatvarali fabrike i istakao da, s druge strane, sadašnja vlast otvara fabrike i svake godine radi na tome da se povećavaju penzije i plate i na dolasku investitora.Stefanović je istakao i da je minimalna zarada u vreme Dragana Đilasa, Vuka Jeremića, Borisa Tadića i Mirka Cvetkovića za četiri godine povećana sa 159 na 162 evra, odnosno za samo tri evra, dok sada iznosi 230 evra.Ministar je ocenio da to nije idealno, ali je mnogo veće.Stefanović je rekao da je kod opozicije primetan nedostatak programa."Potpuni nedostatak programa, nemate bilo kakvu ideju šta biste ljudima ponudili ni po jednoj temi, osim povratka na vlast onih koji su nas već opljačkali. To je jedino što sam čuo da se nudi kao deo programa", rekao je Stefanović.Ministar unutrašnjih poslova Srbije Nebojša Stefanović izjavio je danas da je potresna činjenica da su i pored izmena Zakona o saobraćaju, na drumovima sve učestalije saobraćajne nesreće s tragičnim ishodima i da lica u alkoholisanom stanju ugrožavaju sebe i druge učesnike u saobraćaju."Nedavno smo u kontroli za pet dana otkrili 60 ljudi koji su imali preko 2,0 promila alkohola u krvi. Ja ne znam kako ti ljudi mogu da nađu svoj auto, a kamoli da sednu da voze, jer je 2,0 već blizu kome", rekao je Stefanović za TV Pink.On je podsetio da su kazne za vožnju u pijanom stanju rigorozne i da nije sporno da će ti ljudi ići u zatvor, ali da je problem u tome što može da se desi da oni, upravljajući vozilom u pijanom stanju, izazovu saobraćajnu nesreću u kojoj će neko da izgubi život.Na pitanje da li izmene zakona, poput trajnog oduzimanja vožačke dozvole, mogu da doprinesu većoj bezbednosti u saobraćaju, on je rekao da je uvek za to da zakon bude pooštren i podsetio da je Ministarstvo predložilo izmene Krivičnog zakona u smislu pooostravanja svih sankcija za učinioce krivičnih dela gde ima elemenata nasilja, kao i da se svaki povrat drakonski kažnjava.Ministar je, međutim, ponovio da nije suština u tome da se vozačima koji krše zakon naplati kazna, već da oni budu svesni da poštovanjem zakona štite sebe i druge ljude i da treba normalno da stignu tamo kuda su krenuli.Govoreći o teškoj saobraćajnoj nesreći koja se prošle nedelje desila nedaleko od Kuršumlije, on je podsetio da je u pitanju bilo direktno prelaženje autobusa u drugi smer, ili zato što je vozač zaspao ili zato što mu se nešto drugo desilo, što je izazvalo sudar sa kamionom i dodao u takvoj situaciji niko ne može ništa da uradi.Stefanoviće se osvrnuo i na izjave pojedinih opozicionih lidera da je put Prokuplje - Kuršumlija crna tačka i da treba uraditi novi put."Ti isti ljudi su iznosili kritike kada je predsednik Vučić najavio i pokrenuo veliki broj projekata u vezi sa izgradnjom puteva. On se lično založio i još kao premijer i od 2014. godine pokrenuo moderan novi način izgradnje puteva i auto-puteva u Srbiji. Kada je govorio o auto-putu Beograd-Priština, koji između ostalog prolazi tuda i koji će rasteretiti saobraćaj, on je u celoj predsednickoj kampanji zbog toga bio izložen napadima i Vuka jeremića i Saše Jankovića", naveo je Stefanović.On je dodao da su Jeremić i Janković tada rekli da je to besmislen put, da on neće ništa rešiti."Sad isti ti ljudi kažu da treba da radimo put. Ja ne razumem u čemu je poenta, osim da se nesto napadne. Zašto voni kada su bili na vlasti nisu uradili bilo koji od tih puteva?", zapitao je Stefanović."Lako je reći Vučiću uradi i on to uradi, što njima najteže pada, ali je najbolje po Srbiju", zaključio je ministar policije