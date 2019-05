Novosti online | 04. maj 2019. 17:51 | Komentara: 0

Da u srpskom parlamentu ima lepih žena, nije nikakva tajna, a činjenica da se članovi stranih delegacija koje nam dolaze u skupštinske posete neretko zagledaju u neke od njih - najčešće ostaje skrivena...Tako je bilo sve donedavno, kada smo svi imali prilike da uživo na televiziji vidimo kako se Iraklij Kobahidze, predsednik gruzijskog parlamenta, udvara Stefani Miladinović, poslanici SPS-a. On je najpre tokom celog svog govora, koji je održao pred svim poslanicima, kako su primetili prisutni, bukvalno gledao samo u Stefanu. A onda se nakon završenog obraćanja, mimo protokola i dok ga je čekala Maja Gojković, predsednica Skupštine, da bi ga ispratila, uputio ka poslaničkim klupama i prišao Miladinovićevoj. Na zaprepašćenje ostalih poslanika, on je počeo da joj se otvoreno udvara i udeljuje komplimente.Da ovo nije prvi put da Stefana svojom izgledom i stavom očarava članove neke strane delegacija, posle toga su za „Alo!“ potvrdili brojni izvori iz parlamenta.- Predsednik parlamenta Gruzije je nebrojeni stranac koji se na prvi pogled zaljubio u Stefanu. Bilo je i onih koji su bili spremni da plate da je odvedu sa sobom u svoju zemlju! Tako je delegacija iz Kirgistana zbog jednog člana koji je izgubio glavu za Stefanom ponudio našoj skupštinskoj delegaciji da Srbiji daju 50.000 ovaca za lepu poslanicu i povedu je u Kirgistan - otkrivaju naši dobro obavešteni izvori.Potvrđujući naša saznanja, Stefana o svemu ovom za „Alo!“ priča skromno i navodi da je ta neverovatna ponuda iz Kirgistana nije uvredila, nego nasmejala.- Ponudu delegacije Kirgistana, od 50.000 ovaca, shvatila sam kao šalu i u tom duhu sam i odgovorila da u njoj nismo, kao delegacija, prepoznali interes države. Važno mi je da naglasim da, za sedam godina, koliko sam narodni poslanik, nisam doživela neprijatnosti i da se uvek ponašam u skladu s funkcijom koju obavljam - kaže Stefana na početku.- Pozdrav i razgovor sa predsednikom parlamenta Gruzije, nakon njegovog obraćanja u NSRS-u, bio je u okviru protokola i dobrih odnosa koje i inače imamo s gruzijskim parlamentom. Svaka vrsta aluzija kolega, rekla bih, lični je doživljaj te situacije - navodi Stefana, dodajući da je za nju svaki susret s inostranim kolegama značajan.Mladost i lepota su prednost u diplomatiji- To što ste nekome dopadljivi zato što ste mladi i simpatični, može u diplomatiji biti prednost. To, svakako, ne znači da se neko zaljubio samo zato što je srdačan i pristojan, niti umanjuje ozbiljnost funkcije koju kao šef delegacije obavljam - naglasila je ona.