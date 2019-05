Tanjug | 04. maj 2019. 13:18 |

Deseti kongres Srpske radikalne stranke, na kome je Vojislav Šešelj ponovo izabran za predsednika, održan je danas u Šešeljevoj kući u Hrtkovcima, mestu u kome je pre 26 godina, prema pravosnažnoj presudi u Hagu, počinio ratni zločin primoravanjem lokalnih Hrvata na iseljavanje.Kongres je održan u šatoru pored Šešeljeve kuće, a počeo je intoniranjem srpske i ruske himne.Pre početka, mogle su se čuti pesme "Ko to kaže, ko to laže Srbija je mala", "Sprem''te se, sprem''te", o lideru radikala, a prisutno je bilo 449 delegata.Skup se održava uprkos tome što su LDP i Demokratski savez Hrvata u Vojvodini zatražili od državnih organa zabranu održavanja Kongresa SRS-a u Hrtkovcima.Prošle godine, miting radikala u Hrtkovcima je zabranio MUP.Šešelj se na kongresu osvrnuo na zahteve za zabranu održavanja Kongresa, rekavši da on u tom mestu nije počinio zločin i da će o dokazati."Nijedan Hrvat nije deportovan", rekao je Šešelj i ponovio da nije počinio nijedno krivično delo, navodeći da su Hrtkovci mesto "radikalske slave, poštenja i istinoljubivosti".Šešelj je rekao da su radikali bili blokirani u medijima i da ta blokada i dalje traje, a da je uspeo da je probije na TV Pink i Hepi televiziji."Nadam se da ću se izboriti da i moji saradnici dobiju takvu šansu", rekao je Sešelj.Šešelj je naveo da se oseća da "nisu uzalud Amerikanci i Britanci izdvojili silne milione da preobrnu javno mnjenje u Srbiji, da potisnu ruski uticaj i narodu omile NATO, koji nam je ubijao decu pre 20 godina".Rekao da su radikali protiv vlasti SNS i da kritikuju tamo gde oni to zaslužuju, a da ne mogu biti protiv kada vlast povlači ispravne poteze oslanjajući se na Rudiju i Kinu.Napomenuo je i da radikali ne mogu sa izdajnicima, prozapadnim strankama."Smatramo da treba naterati vlast da uđe u razgovor sa opozicijom ali u parlamentu. Mi smo spremni za taj dijalog i smatramo da se mora voditi rasprava o poslovniku i izbornim uslovimna", rekao je Šešelj.Šešelj je rekao i da su spremni za dijalog sa opozicijom ali u parlamentu.Najavio je da će radikali u Skupštini podržati izmene krivičnog zakonika koje podrazumevaju doživotnu kaznu za ubice dece i trudnica, ali da će tražiti novu odredbu koja bi se odnosila na to da ko god kaže da je počinjen genocid u Srebrenici bude kažnjen doživortnom robijom."Nismo zataškavali zločin, ali ne damo da se preuveličava i da se baca ljaga na srpski narod", rekao je Šešelj.On je dodao da se SRS zalaže za što dublje odnose s Kinom i Rusijom.Na kongresu je izabrano i kompletno rukovodstvo stranke, predsednik, zamenik, četiri potpredsednika, generalni sekretar i članovi Centralne otadžbinske uprave.