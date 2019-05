Tanjug | 03. maj 2019. 15:55 | Komentara: 0

Ulazak Albanije i Srbije u EU, uz ostavljanje pitanja Kosova za daljnje razgovore, bio bi koristan okvir za rešenje tog problema, ocenio je Dejan Jović, profesor univerziteta u Zagrebu i Beogradu i kandidat za evropskog poslanika na listi Samostalne demokratske srpske stranke (SDSS) iz Hrvatske.U intervjuu za Juropian Vestern Balkans (EWB), on je na pitanje novinara zašto je odlučio da se kandiduje za Evropski parlament, odgovorio da je jedan od razloga to što mu je stalo da ohrabri Srbe u Hrvatskoj, kao i sve druge manjine u Hrvatskoj, da savladaju nametnutu im percepciju da ima mesta u politici i društvu koja nisu za njih, nego samo za većinski narod, Hrvate."Odnos prema manjinama fundamentalno je pitanje karaktera nekog društva. Ne mogu se manjinska prava braniti samo u Ukrajini, a istovremeno ignorisati u svojoj zemlji, kao što su dosad radili hrvatski evroparlamentarci", rekao je Jović.Osvrćući se na odnose Beograda i Priština, on je rekao da je Kosovo namerno proizveden problem koji je stvoren da bi se sprečilo jedinstvo Evrope, odnosno "američki trojanski konj u Evropi", čime je automatski postalo i poluga kojom Rusija takođe može donekle upravljati, s istim ili sličnim ciljem - sprečavanja evropskog jedinstva.Na pitanje novinara šta bi moglo da bude održivo rešenje za status Kosova, Jović je rekao da, iako je u mnogo čemu specifican, kosovski problem ima sličnosti sa slučajem Severne Irske i Kipra.On je podsetio da je Kipar ušao u EU, a da takođe nije rešio pitanje sopstvene integrisanosti i postavio pitanje zašto to ne bi mogle druge zemlje.Budući da su Irska i Britanija istovremeno ušle u Uniju (1973), pa su tek 25 godina nakon toga (1998) postigle rešenje koje i danas izgleda prilično solidno, Jović konstatuje da se od njih nije tražilo da reše problem pre nego su ušle u EU, nego je članstvo u EU iskorišteno da bi se problem rešio."Ulazak Albanije i Srbije u EU, uz ostavljanje pitanja Kosova za daljnje razgovore, bio bi koristan okvir za rešenje tog problema. Za to je potreban kompromis, ako već nije moguce postici neko trajno rešenje", rekao je Jović.U vreme kada podrška proširenju EU na Zapadni Balkan jenjava, a obecanu 2025. godinu retko ko više spominje, zalaganje za brzo pristupanje svih država regiona sve je usamljenija pozicija, ali Jović na njoj i dalje stoji, piše EWB.Jović upozorava da ako Evropa nastavi s politikom odugovlačenja, na Zapadnom Balkanu će se pojalati aktivnost drugih aktera, kao što su SAD, Rusija, Turska i Kina - a nijedan od njih nije veći prijatelj i zaštitnik slobode od same Evropske unije.Prema njegovim rečima, EU se danas može - ako to želi - proširiti na Zapadni Balkan, i to treba da učini sada, odnosno dok može. On je dodao da bi i danas, da ima dovoljno kritičke svesti o propuštenoj prilici, Evropa trebalo da žali što nije iskoristila dobre dane u prošlosti, nego je stalno postavljala nove idealne uslove, kao da je lako menjati društvene vrednosti."Treba biti oprezan kad se traži da neka zemlja menja vrednosti. Takav zahtev ima prizvuk arogancije i patroniziranja, a u nekim slučajevima je i podsvesni rezultat imperijalne prošlosti nekih evropskih aktera", zaključio je Jović.