Tanjug | 30. april 2019. 10:02 > 10:27 | Komentara: 0

Prema njegovim rečima, sastanak u Berlinu predstavlja pokušaj da se dijalog odblokira. "Ovaj sastanak je na neki način jedna dodatna garancija da u međuvremenu, dok dijalog ne postoji, neće dolaziti do nekih incidentih situacija u očekivanju nekog sledećeg sastanka, ali ne dijaloga, nego sastanka gde će se ponovo pokušati da se dođe do nekog rešenja", rekao je Dačić.





VUČIĆ PORUČIO IZ BERLINA: Srbiju niko neće saterati u ćošak

PROČITAJTE JOŠ -

"Iako nisam bio prisutan, ubeđen sam da je predsednik Vučić bio veoma oštar kada su oni nabrajali sve što žele, a on ih pita imate li još neku želju. Od toga nema ništa", rekao je Dačić.







BEZ SAGLASNOSTI BEOGRADA NEMA DOGOVORA



MINISTAR spoljnih poslova poručio je da bez saglasnosti Beograda ne može biti dogovora sa Prištinom i da će Srbija štititi interese naroda i države.



"Mogu da nam prete bilo čime, mogu da nam prete i time da li ćemo ući u EU ili ne, postoji nacionalni državni interes. Isto kao što nam je važan evropski put, važno nam je i da zaštitimo interese naroda i države", rekao je Dačić za Prvu televiziju nakon jucerašnjeg samita u Berlinu.



Upitan kakva će biti strategija Beograda do sledećeg sastanka, početkom jula u Parizu, Dačić kaže da Srbija želi da se predstavi kao ozbiljan i kredibilan partner, koji želi rešenje i ne stvara probleme. Podsetio je da je predsednik Aleksandar Vučić imao sastanke sa ruskim i kineskim predsednikom Vladimirom Putinom i Si Đinpingom, kao i nemačkom kancelarkom Angelom Merkel i francuskim predsednikom Emanuelom Makronom, te sa šeficom evropske diplomatije, što govori da je Srbija kredibilan partner.



Dačić kaže da mnogi misle da će se ponoviti Rambuje i da će na Srbiju moći da se vrše pritisci da prihvati nešto što nije u skladu sa njenim interesima, ali ističe da toga više nema.



Komentarišući Tačijevu izjavu da se EU pokazala kao nepouzdan pregovarač, Dačić kaže da je to vređanje EU. "Mi imamo primedbe da postoje dupli standardi, tamo svi govore da nema prekrajanja granica, a prekrajali su granice Srbije. Bože ima li te? Dokle je stigla ta ludost, cinizam i dvostruki standardi", rekao je Dačić.



Dodao je i da sastanak u Berlinu nije rezultirao spektakularnim rezultatom, ali je, budući da će razgovor biti nastavljen u Parizu, predstavlja i neku vrstu pritiska da se ne dešavaju incidenti i da se dve strane suzdržavaju od jednostranih akata. "Ali ne bi me čudilo da Priština i dalje ne shvati koliko su na pogrešnom putu", rekao je Dačić.



Komentarišući tvit šefica diplomatske misije Prištine u Njujorku Vljore Čitaku, koja je uporedila odnose Beograda i Prištine sa serijalom "Igra prestola", pri čemu je tzv. Kosovo uporedila sa gospodarima Severa, familijom Stark, a Srbiju sa zlim Belim hodačima, Dačić ocenjuje da je to "tviter diplomatija".



"Pacoli piše da se na sledećem sastanku očekuje da Beograd prizna Kosovo. To je preraslo braću Grim, to je bajka za njihove građane na Kosovu", rekao je Dačić.



BEOGRAD- Sastanak u Berlinu nije novi format dijaloga Beograda i Prištine, jer dijalog ne postoji, a pozicija Srbije ostaje nepromenjena - priznati Kosovo je nemoguća misija, izjavio je danas ministar spoljnih poslova Ivica Dačić."O čemu oni (Priština) uopšte pričaju - oni uopšte ne pričaju o dijalogu, dijalog za njih ne postoji. Postoji samo da Srbija prizna Kosovo. Mislim da ovde treba da bude potpuno jasno da je naša pozicija nepromenljiva. Mi priznati Kosovo sa ovakvom unilateralnom odlukom, kako oni kažu sa sadašnjim granicama, jeste nemoguća misija", izjavio je Dačić za RTS.Šef diplomatije je konstatovao da u Berlinu nije došlo do spektakularnih rezultata u smislu otpočinjanja neke nove runde dijaloga jer, kako je ukazao, dijalog trenutno ne postoji."Da bi se taj dijalog obnovio, kao što znate, Srbija je jasno rekla, a to je (predsednik Srbije Aleksandar) Vučić i juče ponovio, da mi očekujemo da se ukine jednostrani akt uvođenja taksi na robu iz Srbije i BiH", naglasio je Dačić, dodajući da do toga nije došlo.Šef diplomatije je istakao da se dijalog sada ne može prebacivati na treću stranu, s obzirom na to da je format dijaloga usvojen u Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija. "Nemoguće je da se sada prebacuje na nekog trećeg, da se neko ubacuje novi, a da se ne pitaju neko kao što su stalne članice Saveta bezbednost. To pominjem da ne bi došlo do određenih pogrešnih tumačenja da je reč o nekom novo formatu. Vidite da su Albanci tražili da i Amerika učestvuje, zato što misle da će oni biti na njihovoj strani", ističe Dačić.On je naveo da je Priština na sastanku u Berlinu, bez obzira što su svi apelovali da ukinu takse, nastupila veoma agresivno. "Videli ste kakve su to izjave, oni očigledno pokušavaju da svojom starom taktikom učine da stave nogu u vrata i da stalno pričaju o nekim novim temama", kazao je Dačić.Navodeći da je za početak jula najavljen nastavak sastanka, Dačih ističe da zbog toga kosovski predsednik Hašim Tači i tamošnji premijer Ramuš Haradinaj neće preduzimati nove agresivne poteze. Ministar je ocenio da su nemačka kancelarka Angela Merkel i predsednik Francuske Emanuel Makron organizovali berlinski sastanak sa dobrim namerama i sa ciljem da se izvrši dodatni pritisak na Prištinu.On je istakao da prišitnske vlasti ne shvataju da je cilj sastanka bio da se na njih izvrši dodatni pritisak."Siguran sam da imaju nečiju podršku da budu tako tvrdoglavi. Čekaju da mandat Evropske komisije prođe, kritikuju Evropsku uniju. Mi smo zahvalni EU na jednoj konstruktivnosti koju je imala u vođenju dijalogu, nije to lako. Sa druge strane, zahvalni smo Merkelovoj i Makronu što su zakazali ovakav sastanak", rekao je Dačić, ističući da Srbija nikada nije pravila probleme Evropskoj uniji.Dačić podseća da je Priština prestala da govori o obavezama iz Briselskog sporazuma, tačnije o Zajednici srpskih opština."Doneli su odluku o formiranju vojske, uveli su takse. Oni hoće da ubiju dijalog, jer njima dijalog ne treba, već priznanje Srbije. Stvari su se promenile. Tako da može ovakvih sastanaka da bude koliko hoćete, ali ako nešto ne bude u interesu Srbije, Srbija to nikada neće prihvatiti. Siguran sam da je tako bilo i juče na ovom sastanku", kazao je on.