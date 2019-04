Tanjug | 29. april 2019. 22:28 | Komentara: 0

Nemački Frankfurter Algemajne Cajtung (FAZ) ocenio je, u opširnoj analizi situacije u Srbiji, da se predsednik Aleksandar Vučić suočava sa "rastućom i opravdanom" kritikom EU po pitanju stanja demokratije i pravne države, dok su, ističe list, njegovi ekonomsko-politčki uspesi nesporni.Državne finansije su solidne, stanje javnog duga opada, kao i nezaposlenost, što je, primećuje autor teksta, Mihael Martens, vidljivo i u Beogradu, gde puni restorani i kafići pokazuje da srednjoj klasi ide bolje.Srbija je, navodi se u tekstu, atraktivna za investitore i Vučić će, pored onih koji već posluju u Srbiji, da nagovara i druge da dođu, a njegov najveći potez bio bi, kaže FAZ, dolazak Folksvagena.Predsednik Vučić u razgovoru za FAZistakao je prednosti zbog kojih bi nemačcki proizvođač automobila trebalo da se odluči za njegovu zemlju i dodao da se nada da je ona i dalje u igri za tu investiciju iako, kako kaže, postoji veliki politički pritisak na pojedine aktere.Glasine koje kruže Beogradom, kako navodi list, da bivši nemački kancelar Gerhard Šreder, koga Vučić označava kao svog prijatelja, zagovara Tursku kao lokaciju za novu investiciju Folksvagena vrednu više milijardi, predsednik Srbije komentariše kratko:"To je njegovo pravo"."Čuo sam i za neke sasvim druge, koji promovišu neke druge lokacije. Ali, mi se borimo čisto i na jasan način za naše interese", rekao je Vučić.Srbija, ističe, poštuje svoje konkurente, u koje, kako se dodaje, pored Turske spada i Bugarska."Ali, mi možemo da ponudimo više od onoga što oni nude. Spremni smo da ponudimo dvostruko više subvencije i podsticaje nego Bugarska. Imamo dobro obrazovanu radnu snagu, direktno na granici sa EU. Pre tri godine smo uveli sistem dualnog obrazovanja po nemačkom modelu", rekao je on.Ako bi Folksvagen izabrao Srbiju za svoju lokaciju, Nemacima bi se, dodaje, besplatno dalo građevinsko zemljište i uradili svi infrastrukturni radovi koji se tiču gasa, struje, puteva..."Srpska država biće partner Folksvagenu 24 sata na raspolaganju", poručio je on.Predsednik Vučić ukazuje da će to biti teška borba, s obzirom na to da Srbije, poput Bugarske, na primer, nije članica Evropske unije.Međutim, i bez pripadnosti "briselskom klubu" Srbija je uspešna u privlačenju stranih preduzeća, naročito nemačkih."Boš razmišlja o izgradnji treće fabrike za kućne apartate ovde. Za nekoliko nedelja će proizvođač komponenata za automobile ZF otvoriti fabriku sa 1.000 zaposlenih. Na tome nam je čestitala Angela Merkel", rekao je Vučić.Nemački list prenosi i izjavu predsednika Privredne komore Srbije Marka Čadeža da bi Folksvagen ako se odluči za Srbiju došao u zemlju u kojoj mnogi njegovi partneri i dobavljači godinama dobro posluju."Najbolji argumenti zbog kojih Srbija sada najpoželjnija zemlja za investicije u Jugoistočnoj Evropi, nalazi se kod onih koji su već investirali ovde", kaže on podsećajući na "Boš", "Kontinental" i mnoge druge nemačke svetske brednove.On dodaje da Srbija, pošto ne pripada EU, stalno mora da se dokazuje pred novim, ali i postojećim investitorima, te primećuje da je možda upravo to i razlog za investicioni bum i dobar plasman Srbije na različitim biznis listama.Srbija nije članica EU, napominje FAZ i dodaje da, bez obzira na opštu nevoljnost po pitanju proširenja, stanje pravne države, medijskih sloboda i drugi indikatori ne čine verovatnim skori uspeh pristupnih pregovora Srbije, koji su otvoreni 2014. godine.To je inače tema prvog dela teksta nemačkog lista, objavljenog juče, uoči samita u Berlinu, koji je sve samo ne laskav, za razliku od analize Vučićevih ekonomsko-političkih rezultata.Srbija, rekao je Vučić za FAZ, želi kompromis u rešavanju kosovskog pitanja, i, za razliku od Prištine, Beograd je u potpunosti ispunio sve obaveze predviđene Briselskim sporazumom.Vučić je rekao da je Priština, umesto da ispuni svoje obaveze, uvela takse na robu iz centralne Srbije od sto odsto, što, kako ističe, nije usmereno samo protiv Srbije, već i protiv srpskog stanovništva na Kosovu.Podsetio je i da je osim toga, Priština osnovala tzv. vojsku Kosova "što čak nije u skladu ni sa njihovim vlastitim ustavom"."Uz to, vlada u Prištini je usvojila i novu pregovaračku platformu, koja unapred ruši sve izglede na uspešne razgovore. Sada smo u ćorsokaku, ne znam kako ćemo odatle ponovo da izađemo", ocenio je Vučić.Upitan da li bi Vučić pristao na priznanje kosovske nezavisnosti pod pretpostavkom da Priština formira Zajednicu srpskih opština i enklava, kao što je to dogovoreno u Briselu i da povuče odluku o nametanju taksi, predsednik Srbije odgovara da je "to veoma teško pitanje"."Ako bi se sa time složio, mogao bih sutra da budem uhapšen, uz obrazloženje da kršim Ustav Srbije", rekao je Vučić i dodao da ne može da kaže koja bi bila pozicija Srbije u pregovaračkom procesu.Ono što, kako je rekao, može da kaže jeste:"Ako povuku carine, onda ponovo možemo da razgovaramo jedni sa drugima. Bez preduslova, o svim temama. Ali Srbija će naravno imati svoje crvene linije".Na konstataciju da Srbiju u njenom stavu podržava Rusija i pitanje da li na osnovu razgovora sa Vladimirom Putinom stiče utisak da je rešenje srpsko-kosovskog sukoba u interesu Rusije, Vučić ističe da "zvanična pozicija Rusije glasi da oni podržavaju teritorijalni integritet Srbije"."To je sve što o tome mogu da kažem", rekao je predsednik Srbije.O tome da li je "evropska perspektiva", s obzirom na stanje u EU i s obzirom na otpor protiv proširenja i dalje realna, te da li na tim osnovama može da se vodi politika, Vučić kaže da za razliku od nekih drugih zemalja u regionu, uključujući Albaniju, Severnu Makedoniju ili Bosnu, koje se žale na ponašanje EU prema njima, mi sa tim nemamo većih problema.Iako EU, kako navodi, nije posebno popularna u Srbiji, ipak priključenje ostaje njegov najvažniji cilj."Inače, mi ne bismo bili najsiromašnija članica EU. Imamo veće prosečne plate i penzije od Bugarske i privlačimo znatno veći broj investitora. Ekonomski izgledi Srbije su izvrsni, što potvrđuju i Međunarodni monetarni fond i Svetska banka", ističe predsednik Vučić.O evropskoj perspektivi Srbije, Vučić ističe da je to jedina racionalna politika koja može da se ponudi narodu."To govorim Vašingtonu, isto kao i Moskvi", naveo je Vučić, ukazujući da je upravo Kosovo razlog zašto EU nije tako popularna u Srbiji."Srbi vide EU kao instituciju koja vrši pritisak na Srbiju zbog Kosova", rekao je Vučić.U, inače, veoma opširnom tekstu FAZ tvrdi da Vučić već godinama energično odbacuje tvrdnje da su mediji poput "Informera" ili "Pinka" pod njegovom ili kontrolom njegovih ljudi, a predsednik Srbije ističe da ti mediji imaju vlastito mišljenje koje poštuje.S tim u vezi, o pisanju "Informera" Vučić kaže da mu je glavni urednik tog listaDragan J. Vučićević već 25 godina lični prijatelj, ali i da je otvoreno proruski nastrojen."To je njegov stav. On me podržava, ali ne podržava moju stranku, koju često kritikuje", navodi Vučić.Govoreci o severu KiM, ubistvu Olivera Ivanovića i stanju na severu KiM, predsednik Srbije ističe da ne može da kaže da na severu, na jugu ili bilo gde drugde na Kosovu ne postoji bespravno stanje.Uprkos konstataciji da Vučić prelazi preko nekih pitanja o KiM, kao i da mu se ne dopada ni pitanje o njegovim mogućnostima da utiče na sever Kosova, koje se između ostalog u međuvremenu, navodi FAZ, jasno postavlja u Berlinu, predsednik Srbije zapitao je:. "Zašto određeni ljudi stalno insistiraju na tome da je na Kosovu uvek reč samo o severu? Kao da na jugu žive samo sveci, iako se tamo nalazi kolevka mafije, i tamo su aktivne organizacije trgovaca droge. Ali, uvek se radi o severu. Zašto? Zato što je sever Kosova jedina prepreka kosovskim Albancima na putu ka punoj nezavisnosti".Vučić je istakao i da mnoge zapadne zemlje pokušavaju da kupe svaku osobu ponaosob na severu."Jednom nalažu da osnuje nevladinu organizaciju protiv mene, a drugima se finansira medijski rad protiv mene. Zato što tim ljudima tamo treba novac, oni to prihvataju. Ali oni imaju i savest, i zato ja dobijam izbore. Ljudi glasaju onako kako smatraju da treba", istakao je.Kao mnogi mediji ovih dana i FAZ je u ovu priču uveo predsedikovog brata Andreja, upitan da li su klevete ono što mu se pripisuje, Vučić kaže da je to uvreda i ističe:"Ako vi znate šta je moj brat učinio, a što je pogrešno ili nelegalno, molim Vas da mi to kažete. Sve drugo su strašne laži, koje se koriste, jer ne može da se pronađe ništa protiv mene, i umesto toga se pokušava da se kriminalizuje moja porodica".