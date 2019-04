Sve države na Balkanu imaju međunarodno priznate granice, a nepovredivost međunarodno priznatih granica je osnovno načelo Evropske unije i to treba i da ostane vladajući model i princip svih daljih aktivnosti kada se govori o toj temi na području Zapadnog Balkana, izjavio je danas u Berlinu predsedavajući Saveta ministara BiH, u tehničkom mandatu, Denis Zvizdić.Zvizdić je to rekao novinarima nakon bilateralnog sastanka s visokom predstavnicom Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost Federikom Mogerini, te dodao da je jedna od tema razgovora bila i stanje u BiH.Zvizdić je ukazao na pogoršanje političke stabilnosti, ali i opšte stabilnosti čitavog Balkana."Počinju ponovo da se crtaju neke nove granice, govori se o razmeni teritorija na bazi etničkog principa, a mi znamo iz naše prošlosti do čega su dovele takve ideje, jer one nisu nove. Nekada je o tim idejama govorio Šešelj, Milošević, a pokušaj sprovođenja tih ideja u delo je rezultirao stotinama hiljada ubijenih, genocidom i iseljavanjem", rekao je Zvizdić.Zvizdić je rekao i da je Mogerini informisao o stanju u BiH, te da se sa formiranjem Saveta ministara kasni zbog, kako je rekao, nepoštovanja vladavine zakona, a to je neprihvatanje ANP-a i aktivaciju MAP-a, za šta postoji zakonski konsenzus u BiH.