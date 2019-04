Predsednik Srbije Aleksandar Vučić preneo je danas visokoj predstavnici EU za spoljnu politiku i bezbednost Federiki Mogerini da je Srbija spremna "koliko sutra" da nastavi dijalog čim Priština ukine takse.



"A da li će se to dogoditi - nije u našim rukama", rekao je Vučić novinarima u Berlinu.



On je predočio šefici evropske diplomatije da je reč o evropskim vrednostima, te da su takse neodržive.



Dodao je da je sa Mogerini razgovarao i o bilateralnim pitanjima poput Železare Smederevo i kvotama za čelik.



"Nećemo dozvoliti da naša Železara bude ubijena zbog različitih procedura", istakao je Vučić.



On je poručio da je Srbija posvećena svom evropskom putu i da će nastaviti da radi na tome.



Najavio je da će kasnije govoriti o očekivanjima od popodnevnog samita o Zapadnom Berlinu, ali da neće da pravi cirkus, i da tako "izlazi u susret" onima koji traže senzacije i ekskluzivitet.



Mi ne želimo sukobe, već očuvanje stabilnosti i dugotrajni mir, poručio je Vučić i ukazao da njegova očekivanja nisu preterana, mada, kaže, možda ga i iznenade.



Razgovor sa Federom Mogeriniji je trajao duže nego što je planirano.