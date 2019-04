Tanjug | 29. april 2019. 10:27 > 10:52 |

Današnji sastanak u Berlinu će pre svega biti kombinacija pritisaka i priprema pred evropske izvore, da se pokaže važnost Pariza i Berlina i da se pokaže određena ljutnja na Brisel, ocenio je ministar spoljnih polsova Ivica Dačić.





Dačić je na TV Pink kazao da je sastanak i način da se pokaže nezadovoljstvo prema Federiki Mogerini koja je, kako kaže, imala dosta tešku ulogu u vođenju briselskog procesa, a to je da koordinira ovaj proces i da istovremeno tera sve učesnike da budu disciplinovani u sprovođenju svega dogovorenog.





Kako je naveo, najavljeni dvojni suverenitet i priča o tome nije nova, to su Amerikanci spominjali još u vreme Borisa Tadića.





Dačić je objasnio da bi to funkcionisalo na taj način da Kosovo bude nezavisna država, sa određenom autonomijom za sever, sa mogućnošću da se na severu primenjuju srpski zakoni i istakao da to ne postoji nigde na svetu.





"Čak je i Nemačka imala određene ideje da se posle nekoliko godina omogući referendum. Ta ideja nije realna, jer nigde ne postoji na svetu i Srbija svakako neće učestvovati u eksperimentima", rekao je Dačić.





Ministar spoljnih poslova je ocenio da je nemačka kancelarka Angela Merkel ovim sastankom u dogovoru sa francuskim predsednikom Emanuelom Makronom rešila da pokaže svoju ulogu u dijalogu Beograda i Prištine.



Podsetio je da smatra da je sastanak sazvan bez konsultacija i da EU nije bila obaveštena, da je pozvan samo Junker, ali pošto on neće doći, doći će Federika Mogerini.





Navodi da nisu pozvani dosadašnji učesnici berlinskog procesa, Austrija, Italija, Britanija, SAD, a da su iz regiona pozvani iz jedne zemlje predsednik, iz druge premijer...

Objašnjava da je poziv u tehničkom mandatu predsedavajućem Savetom ministara Denisu Zvizdiću iz BiH, koji učestvuje kao predstavnik Bošnjakla, način da se izbegne poziv Miloradu Dodiku, iako je legalan predsedavajući Predsedništva BiH.

"Iz Beograda i Prištine pozvani su i predsednici i premijeri da bi učestvovao i Haradinaj", kaže Dačić i dodaje da je osnovna ideja tog skupa da se nastavi dijalog.

Kako navodi, pod kojim uslovima će se nastaviti dijalog, za sada je nepoznanica, jer ovih dana postoje različiti stavovi i zahtevi iz Prištine.

"Srbija nikada nije osporavala potrebu da se dijalog vodi, ali smo rekli da možemo da nastavimo dijalog samo ukoliko Haradinaj i kosovska vlada u Prištini ukinu odluku o taksama. Sada dolazi do relativizacije, a to znači šta ćemo mi učiniti da bi oni ukinuli takse", naveo je Dačić.

Objašnjava da to podrazumeva da Srbija treba da pusti takozvano nezavisno Kosovo da bude članica neke međunarodne organizacije i da prestane da lobiramo za povlačenje priznanje Kosova, a pri tom Priština nikada ne kaže da će i oni da prestanu.

"Kada pogledate šta su izjavljivali Tači i Haradinaj, koji se takmiče u besmislu - prvo će se razgovarati o nastavku dijaloga, pa o viznoj liberalizaciji, od čega nema ništa, ne zbog Srbije, već zato što ni EU nije za viznu liberalizaciju", navodi ministar spoljnih poslova i dodaje:

"S druge strane, oni kažu da nema ukidanja taksi bez priznanja i sada su dodali i bez plaćanja ratne odštete. To je jedno potpuno odsustvo realnosti."

Šef srpske diplomatije ističe da ako se podvuče crta, ne može se ne reći da je glavna kočnica za dijalog Beoigrada i Prištine, bila Priština, kao i nesprovođenje onoga što je potpisano, uvođenje raznih drugih skandaloznih odluka - formiranje vojske, takse, hapšenje Marka Đurića...

"Teško se danas mogu očekivati spektakularni proboji ukoliko se ne izvrše pritisci na Prištinu da mora da ukine takse. Od današnjeg sastanka se ne može očekivati da bude istorijski, ali može biti i dobar ako se natera Priština da ukine takse. Imajući u vidu učesnike, teško je to očekivati", rekao je Dačić.

Ističe da će na Srbiju sigurno biti pritisaka i dodaje da predsednik Srbije Aleksandar Vučić nije neko ko će podleći pritiscima i to pogotovu ako je nesto protiv naših interesa.

"Nema šanse da će bilo ko iz ove vlasti na pritiske protiv naših interesa pristati", kaže šef srpske diplomatije.