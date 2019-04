Novosti online/Tanjug | 28. april 2019. 21:42 > 22:50 |

- Mislim da ćemo biti jedini koji će sutra govoriti da su protiv nezavisnosti Kosova. Ali mi smo tu da se borimo za našu zemlju - naglasio je predsednik Vučić.





MAKRON 16. JULA U SRBIJI



Francuski predsednik Emanuel Makron doći će u posetu Srbiji 16. jula, najavio je večeras predsednik Aleksandar Vučić.



Makronova poseta je prošle godine bila planirana i zakazana, ali je odložena zbog unutrašnjih francuskih pitanja.



Vučić će se sa Makronom sresti sutra na konferenciji u Berlinu, gde će biti održan sastanak sa liderima zapadnog Balkana.







O POSETI KINI













- Sada više toga neće biti. Bićemo u trendu sa svetom - rekao je Vučić koji je napomenuo da će otići u afričke zemlje, zbog poslova za Srbiju, a ne da se stvara nova nesvrstana unija. On je naglasio da želi što bolje odnose sa tim zemljama.





POLUZAGRLjAJ ĐIPINGA



- Jeste li čuli da sam išao na nedeljne, ili dvonedeljne odmore? Nisam. Ja sam izabran da vodim ovu zemlju i nema ništa lepše nego služiti Srbiji. Sve ove firme smo mi otvarali. Kada neko posle mene dođe mora da razume čime se bave i gde se nalaze - ističe Vučić.





PATRIJARHA IZUZETNO POŠTUJEM



Vučić je za negativne tvitove o patrijarhu Irineju koji su usledili, rekao da su to primitivne poruke.





- Ono što poštujem to je njegova ljubav o srpskom narodu. On to dobro poznaje, zna ko su Srbi iz mnogih mesta sa Kosova, Baranje, Slavonije… Ja njega izuzetno poštujem. Dok je on Patrijarh SPC-e mi ćemo završiti Hram Svetog Save, jer to nije samo religijski objekat več kulturni objekat, pa ako hoćete i turistički značajan objekat - rekao je Vučić.



Predsednik je dodao da ne može da prihvati da su neki drugi mnogo više brinuli o Kosovu koji su kupovali skupocene bunde.



- Ono što je važno jeste da smo mi uz ogroman pritisak koji je dolazio od dve ili tri zemlje, uz podršku obaveštajnih službi kako su se rušile ideje o mogućem dogovoru sa Albancima. I mnogi naši ljudi su radili te poslove sa strancima. Mi sutra idemo u Berlin da nam svi kažu Kosovo je nedeljivo i da Srbija mora da prizna. Bićemo u sve težoj situaciji. Kada sam rekao da se borim za razgraničenje znao sam o čemu govorim, jer je to sigurno maksimum bio u takvoj situaciji. Sada više razgovora o tome nema. Rušenje svake ideje je loše. Mi nećemo priznati Kosovo i neće ono biti odvojeno, ali to ostaje nekim budućim generacijama da preživljava strašne stvari. Pokušao sam da se borim, borio se za naš narod na KiM, boriću se za njih i neću ih ostaviti na cedilu. Ja ih neću predati i to neću da radim, vi nađite nekog drugog koji će to da uradi – naglasio je Vučić.



Prema njegovim rečima, reči koje sluša iz Prištine su toliko neodgovorne i besmislene.



On je istakao da se nada da će Merkel imati neku ideju, iako se ne slažu u mnogim stvarima, pa i po pitanju Kosova. Vučić je dodao i to da nam je Merkel dosta pomogla.





MOJA MAJKA JE BILA NA RTS-U I SLUČAJNO NIJE POGINULA





Vučić je komentarišući predlog broj tri rekao da će on mnogo marljiviji biti od onih koji govore o njegovom zdravstvenom stanju i lažima da mu se sprema sečenje noge i da umre, kako bi "diktator pomogao Srbiji".



- Moja majka je bila na RTS-u i slučajno nije poginula. Nalazim se na takvoj poziciji i ne mogu da kažem šta bih sve rekao za te ljude koji komentarišu moju majku. Oni su svesni da na izbore moraju da izađu i nada im je da mi se nešto dogodi kako bih umro - rekao je Vučić.



Vučić dodaje da je uveren da će u budućnosti shvatiti mnogi kakvu smo grešku napravili, kada smo mogli da dođemo do kompromisa.



- Tu histeriju i agresiju koja je na dnevnom nivou sve veća ne razumem. Uvek ste im krivi, i onda kada ustanu na levu nogu - kaže Vučić.





On je napomenuo da moramo da budemo dovoljno snažni, jer mnoge strane službe žele da nas uruše, i da je to razumljivo, jer je to njihov posao.



Vučić kaže da žele da uruše sever Kosova i da Rada Trajković koja iznosi laži o ubistvu Olivera Ivanovića to ne radi slučajno i da nije ona to sama smislila.



Predsednik Srbije je rekao da je to strašno što ne možemo da nađemo odgovorne za ubistvo ljudi sa RTS-a.



- Ne možemo pa ćemo naći krivce u Vučiću i njegovoj majci. Ljudi moraju da gledaju u budućnost. Ovo ne smemo da zaboravimo, bombardovanje, ali moramo da idemo u budućnost. To nije bila nikakva intervencija. Mi danas živimo u slobodnoj zemlji i možemo sve da kažemo, ali mi smo toliko mali da ne možemo da menjamo globalnu politiku - napominje Vučić.



Vučić je na pitanje novinarke da prokomentariše ispad ambasadora Amerike Kajla Skota koji je u jednoj školi pokazao mapu Srbije bez Kosova, rekao da to nije billo korektno i da je on sprovodio smernice svoje vlade.



- Nažalost to je tako kod njih i Amerikanaca i Nemaca. Oni u školi pokazuju karte Srbije bez Kosova. Ovde je direktor te škole trebao da kaže da to ne sme da radi u toj školi, kao ako hoće da više neće tu dolaziti. To nije bilo korektno. Imam otvoren razgovor sa njim, nekoliko puta sam se žestoko suprostavio i nikada mu se nisam izvinio na to, iako možda nije bilo diplomatski - napominje Vučić.



VUČIĆ: NIKOME NIJE PRIJATNO KADA MU NAPADAJU PORODICU



Na predlog broj četiri povodom napada u tekstu koji je izašao u NIN-u, a gde se blati njegov brat, Andrej Vučić, rekao je da to rade sa svim članovima njegove porodice, da su napadali i njegovog sina Danila .



- Ako ste pročitali 100 stranica tog teksta u NIN-u recite mi šta je moj brat uradio? Je li on uzeo 500 miliona kao Đilas? Moj brat je uzeo kredit za stan za koji nisam siguran da je sav otplatio. Sve što kažu lažu. Pričali su da je vlasnik Franša, Durmitora, Lovca, a on nije imao pojma o čemu se tu radi – kazao je Vučić i dodao:



- Uskoro će da krenu i sa Milicom i Vukanom. Milica govori tri jezika, a Vukan je inteligentno dete, a uskoro će i njih da krenu da napadaju, da govore da mene nasleđuju. Jedan od načina na koji se radi rušenje jeste ljudi jeste kriminalizacija svih – kaže predsednik.



Kako dodaje, on nema nikakve račune i onda to moraju da rade na ovaj način jer im to dozvoljava da govore šta hoće.



- Mogu da se bave raznim bljuvotinama i lažima. Vi nemate vremena da odgovorite na 50 laži koje se nižu. Ne postoji čovek kojem je prijatno kada mu napadadaju porodicu. Sada sam navikao i razumem bes i nervozu. Govorili su kako će da me sruše 3. aprila, a onda su 19. aprila videli ne znam koliko puta više ljudi koji žele uspešnu Srbiju - kazao je Vučić.



Predsednik Srbije je rekao da je najsmešnije u tom tekstu da se pogledaju slike od pre pet godina na kojoj su Andrej i Zvonko Veselinović.



- Pa postoji 50 slika mojih sa Zvonkom iz Kosovske Mitrovice. Tada smo bili kada je osnivan SNS pa je bila polemika ko će da ga vodi. Zašto moje slike nisu objavili? Ta kuća Blic je protiv politike koju vodim. Sve ovo govore u svom besu - rekao je Vučić.



Kako podseća Vučić, kada se dogodila izjava Milenka Jovanova o Jeremićima, na konferenciji Vuk kriminalizuje celu njegovu porodicu.



- Dozvoljeno je kriminalizovati moju porodicu, a ovo drugo nije dozvoljeno. Moj brat nije kriminalac i diplomirani je ekonomista sa prosekom većim od devet. Tada su vređali i moju majku. Dolazile su na konferenciju koleginice Nataše Jeremić i plakale sa njom, a niko nije došao da teši moju majku Angelinu Vučić. To je zato što je ona Vučić. Nekima je sve dozvoljeno, a nekima ne. Ali rezultati rada ih demantuju - rekao je Vučić.





KASNIĆE RADOVI NA TRGU REPUBLIKE



Na predlog broj pet koji govori o blokadi radova na Trgu republike, predsednik Vučić je rekao da će kasniti radovi mesec dana, ali da će to biti urađeno.



- Za sve ću biti ja kriv. Kad sudija sudi penal, ja sam kriv, kada ne sudi ja sam kriv, kada je kiša ja sam kriv. U ovim zahtevima nema ništa da kažu da će uraditi za narod, već postoje zahtevi da se oni bogate. Zahtevi njihovi su izrazito tajkunski zahtevi i nema nikakvih narodnih zahteva. Sve su bili skockali da kupe dve televizije, ali kada ih je neko pretekao onda su krenuli sa svojim tajkunskim zahtevima - rekao je Vučić.



Kada je u pitanju izgradnja gondole na Kalemegdanu, Vučić je rekao da oni ništa ne znaju o ovom gradu i tvrđavi, nabrajajući objekte i skulpture za koje ne znaju, a koje se nalaze na Kalemegdanu.



- Mi Beograd volimo. Ja sam rođen u ovom gradu, volim ovaj grad. Gondola će dodatno da nam uveća broj turista, a njihov rast se može i videti iz godine u godinu - napominje predsednik Srbije.



Vučić je prokometarisao i proteste u Borči koji su organizovani protiv albanskih pekara koji su objavljivali simbole Kosova na društvenim mrežama i rekao da to nije uradio vlasnik pekare, već njegovi radnici.



- Srbija mora da pokazuje toleranciju više od bilo kojih drugih, da manji narodi ne bi bežali od nas već da budu sa nama. Nemojte da na Ugljaninove izjave budete besni, njemu je samo krivo zato što nema fotelju u Beogradu i službeni auto. Mi treba da pokažemo poštovanje i svoju širokogrudost, a ne jačinu svoga oružja. Srbija će zaštiti svakog svog građanina bez obzira na veru i naciju - rekao je Vučić.







VUČIĆ: TAČI I HARADINAJ HTELI DA POSTAVE SVOJE SRBE



Vučić je na predlog broj šest rekao da je i Putin bio zaprepašćen da zabranom učešća Srpske liste na izborima na KiM u četiri opštine.



- Njihov cilj je bio da postave svoje Srbe, to bi bili Srbi Tačija i Haradinaja i oni zaboravljaju Srbiju. Hteli su svoja četiri čoveka, ne mogu da pobede pa su hteli da zabrane učešće Srpske liste. Kod njih nema ograničenja i bili su uvereni da tih 54 Srbina glasa za te kandidate i da postave svoje ljude. Amerikanci shvataju da je to sprdnja i teraju ih da ponište odluku. Srpska lista je lista koja ne krije već se time hvali da je u vezi sa Beogradom i centralnom Srbijom – istakao je Vučić.



Vučić će sutra u Berlinu imati niz sastanaka, i kako kaže, reklči su da su sazvali sastanak jer su videli da stvari idu loše po pitanju odnosa Srba i Albanaca.



- Njima je bitna neka stabilnost i onda su i organizovali te sastanke - pojašnjava predsednik Srbije.



Vučić ističe da je veoma važno da ljudi razumeju da su u teškim uslovima brinuli i sačuvali Srbe na KiM.



- Da nismo vodili pametnu politiku imali bi neku novu Oluju na Kosovu. Uspeli smo da sačuvamo živote i neću dozvoliti da neko gine - rekao je Vučić.



Vučić se zahvalio premijerima Rumunije, Bugarske i Grčke koji su uputili pismo Merkelovoj i Makronu o podršci Srbiji da brže ide ka EU.



