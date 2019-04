Tanjug | 27. april 2019. 19:02 | Komentara: 0

On je podsetio na zajednički projekat izgradnje Memorijalnog centra u Donjoj Gradini, na području opštine Kozarska Dubica.





Predsednik Srbije Aleksandar Vučić boraviće početkom maja u poseti Republici Srpskoj, najavio je danas generalni sekretar predsednika Nikola Selaković.Selaković je novinarima u Kozarskoj Dubici rekao da će ta poseta označiti novi talas podrške RS i nove razvojne projekte za sve njene opštine.On je, inače, boravio u Kozarskoj Dubici kako bi na svečanoj sednici skupštine te opštine primio povelju pocasnog građanina, koja je povodom Dana opštine dodeljena predsedniku Vučiću za poseban doprinos u negovanju sećanja i širenju istine o nevino stradalim žrtvama u logoru Jasenovac i Donjoj Gradini i za izgradnju infrastrukture u Kozarskoj Dubici, prenosi RTRS.Selaković je naglasio da rukovodstva Srpske i Srbije rade u interesu zajedničke budućnosti i za dobrobit građana, koji žive u Srbiji i RS.Selaković je izrazio uverenje da će, po načinu na koji bude koncipiran, izveden i postavljen, taj memorijalni centar biti jedinstven u ovom delu Evrope ocenivši da je to upravo ono što zaslužuju jasenovačke žrtve nacističkog genocida nad srpskim narodom u Drugom svetskom ratu."To treba da postane mesto hodočašća i dolaska Srba iz čitavog sveta i svedočanstvo stradanja koje više nikada ne sme da se ponovi kao što se dogodilo nama", rekao je Selaković.On je dodao da će to biti dobar primer hodočasničkog turizma i prilika da ljudi dođu u Potkozarje, Kozarsku Dubicu, Donju Gradinu, Kozaru i upoznaju taj deo RS."Taj deo je, po mnogo čemu, jedan od najlepših delova Republike Srpske i zaslužuje mnogo veću pažnju i mnogo bolju infrastrukturu koja će omogućiti razvoj", rekao je Selaković.On je ocenio da se Republika Srpska u ovom trenutku nalazi u velikom iskušenju, kao i čitav region, zbog odliva stanovništva u zapadne zemlje."Srbija će se truditi i u budućnosti delovati što je moguće više, kao što je to već bilo prošle godine kroz različite oblike pomoći, da taj talas koliko toliko ublažimo, sa željom da ga zaustavimo i da pošaljemo poruku svima da su i Srbija i Srpska bez ljudi samo pusta zemlja", rekao je Selaković.On je dodao da su se Srbi borili za slobodu da bi u njoj mogli da žive, da se razvijaju, podižu svoju decu i poručio da to nikada ne treba da bude zaboravljeno.Dan opštine Kozarska Dubica, 27. april, ustanovljen je statutarnom odlukom Skupštine opštine Kozarska Dubica, a označava oslobođenje područja opštine Kozarska Dubica od okupacije i fašistickog terora u Drugom svetskom ratu, podseća RTRS.