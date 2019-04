Tanjug | 27. april 2019. 16:28 > 16:40 |

Na konstataciju da se, pored razgraničenja i razmene teritorije, kao rešenje pominje novi termin "dvostruki suverenitet", i na pitanje šta je kompromis za vladu u Prištini, Haradinaj kaže da prištinska delegacija u Berlin ne ide sa "starim pričama, razgraničenje, ili razmene teritorije".





Prema njegovim rečima, Srbija bi priznanjem Kosova nešto politički izgubila, ali bi dobila tržište i time veći uticaj u regionu "kao ekonomska sila".





NEĆE BITI TENZIJA NA IZBORIMA 19. MAJA







Premijer privremenih prištinskih institucija, Ramuš Haradinaj, ne očekuje tenzije na lokalnim izborima, 19. maja, u opštinama na severu Kosova i Metohije, ali ocenjuje da je "šteta što nema više kandidatura".



"Neće biti tenzija, nema ni zašto. Šteta je što nema više kadidatura, nema druge stranke", rekao je Haradinaj za RTK2 odgovarajući na pitanje da li ga brinu moguće tenzije na izborima imajući u vidu da su prvo odbijene, pa prihvaćene kandidature koje su došle iz redova Srpske liste.



On je naglasio da je bitno da oni koji su se kandidovali poštuju prava i zakon i dodao da očekuje normalne izbore.



"Možda izlaznost neće biti velika, ja bih rekao da nema neke političke borbe, jer nema dva jaka rivala", rekao je Haradinaj.



Upitan da prokomentariše navodna zaustavljanja i saslušavanja funkcionera Srpske liberalne stranke, lojalne privremenim prištinskim institucijama, odnosno navodnu zabranu prolaza njegovom savetniku iz redova te stranke na Merdaru, Haradinaj je rekao da je "iznenađen zbog te prakse" i da ne razume "Srbiju koja tretira tako sunarodnike koji žive ovde".



On tvrdi da Priština "poštuje posete koje dolaze iz Srbije" i ocenjuje da mu je "malo čudno da druga strana ne radi isto".



Na pitanje da li Priština može da garantuje bezbednost Radi Trajković, Haradinaj kaže da Priština mora po zakonu i ustavu da pruži podršku bilo kojem svom građaninu.



On smatra i da će teško biti da se rasvetli ubistvo Olivera Ivanovića i dodaje da institucije u Prištini imaju "neko ograničenje".



On tvrdi da je slučaj Ivanovića "povezivan sa ljudima u Srbiji", te da oni ne mogu biti ispitani u Prištini.



"Ne daju nam se sve informacije. Mislim da službeni Beograd nekako drži slučaj pod svojom kontrolom", tvrdi Haradinaj dodajući da je Prišitna ograničena, ali da je spremna da pomaže u rešenju tog slučaja.



Na pitanje zašto ni posle skoro tri godine zvaničnici u katastru na lokalom i centralnom nivou odbijaju da sprovedu odluku Ustavnog suda po pitanju manastira Visoki Dečani i konstataciju da je i američki ambasador u Prištini kritikovao vladu zbog toga, Haradinaj tvrdi da je sprovođenje odluke na nekom drugom nivou na katastru i da je to proces, a da Priština "ne cilja na brzo rešenje".



Haradinaj je čestitao srpskom narodu koji živi na teritoriji KiM Uskrs i poželeo im mir.







Premijer privremenih prištinskih institucija, Ramuš Haradinaj, najavio je da će "Kosovo tražiti ratnu odštetu od Srbije", mada ne misli da će to pitanje moći da se reši na predstojećem samitu u Berlinu."To je bitno pitanje koje moramo rešiti, to je bitno za žrtve pa i za pravdu. Ali, ne mislim da će se sve to u Berlinu rešiti", rekao je Haradinaj za RTK 2 i dodao da će njihova delegacija "izneti neke stavove, neki doprinos", ali da ne očekuje da će biti "nekog uspeha".Haradinaj tvrdi i da ima usaglašene stavove sa Hašimom Tačijem, ali i da "nema promena" njegove pozicije o priznanju Kosova u postojećim granicama."To su priče iz prošlog veka. U Berlin idemo više s tim kako rešiti poslednje pitanje između Kosova i Srbije. Priznanje se neće desiti sa nekom novom idejom, formulom", tvrdi Haradinaj, koji smatra i da se "priznanje mora dogoditi".U suprotnom, kako je zapretio, "Srbija će totalno biti blokirana prema EU, neće moći napred, i u isto vreme će izgubiti ulogu u regionu"."Za Srbiju i srpski narod što pre priznaju Kosovo dobiće novu situaciju, novu ulogu u regionu", smatra Haradinaj.On je ponovio i da će "dok je situacija ovakva" takse ostati, ali i da se "to može rešiti kroz priznanje".