Tanjug | 27. april 2019. 16:41 |

"Izostanak bi Srbiju mogao koštati ruske podrške u mnogim drugim pitanjima", ocenjuje Stronski i dodaje da bi sa druge strane Rusija takvu situaciju mogla koristiti za "izazivanje problema u odnosima sa zemljama zapada".





Srbija traži saglasnost Rusije za sporazum koji bi trebalo da postigne sa Prištinom, tvrdi Pol Stronski, stručnjak za Rusiju i Evroaziju Karnegijevog instituta za mir u Vašingtonu.To je, smatra Stronski, mogla biti tema tokom susreta predsednika Rusije i Srbije Vladimira Putina i Aleksandra Vučića, na Forumu “Pojas i put”, koji je održan u Pekingu, a uoči sastanka u Berlinu.Kako je Stronski ocenio u intervjuu za Glas Amerike, predsednik Srbije je, računajući na snagu kineskog veta u Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija, svoje viđenje dijaloga sa Pristinom želeo da predstavi i kineskom predsedniku Ši Đinpingu.“Ako Kosovo i Srbija postignu sporazum srpskim vlastima će biti potrebno da uvere Rusiju da se saglasi sa tim rešenjem", smatra Stronski i ocenjuje da su "trenutno u porastu nacionalističke tenzije i predsednik Srbije ne želi da deluje kao da se u manjem intenzitetu zalaže za nacionalne interese Srbije – nego što to čini Rusija".Prema njegovim rečima, vlasti Srbije žele da se uvere da postoji Putinovo saglasje."Sve to naravno, ukoliko su srpske vlasti i svi koji stoje iza nje u potpunosti sigurni da sporazum treba postići", tvrdi Stronski.On ocenjuje da trenutno deluje kao da će između Beograda i Prištine biti postignuta neka vrsta dogovora."Izgleda da su dve strane bliže sporazumu nego ikada ranije.Mislim da takvi signali trenutno više dolaze sa srpske strane", kaže Stronski, ali ukazuje i da ima još dosta otvorenih pitanja kojima bi vlasti dve zemlje trebalo da se bave."Ali, najvažnije je da pregovori napreduju – što je delovalo nezamislivo do pre samo godinu dana. Ne mogu da kažem šta je tačno uticalo na promenu. To je i dalje značajna nedoumica. Za obe strane je dobro da se spor Kosova i Srbije uskoro reši jer će to doprineti napretku obeju strana. Iniciraće političku i ekonomsku modernizaciju i ojačati njihove veze sa partnerima na zapadu", smatra Stronski.