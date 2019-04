Tanjug | 27. april 2019. 15:00 |

Kosovski predsednik Hašim Tači izjavio je da očekuje da će nemačka kancelarka Angela Merkel ubediti predsednika Srbije Aleksandra Vučića da prizna samoproglašenu nezavisnost Kosova na predstojećem sastanku u Berlinu



Tači očekuje da će Merkelova pozvati i pet država članica Evropske unije, kao i Bosnu i Hercegovinu da priznaju samoproglašenu nezavisnost.



"Postojaće dobra šansa da se ovo dogodi. Istovremeno, nećemo ni pod kojim uslovima prihvatiti da Kosovu neko predloži neki tip duplog suvereniteta ili bilo kakav nemačko-nemački model, Republiku Srpsku ili bilo kakvu autonomiju", kaže Tači u intervjuu za RTV 21.



Skeptičan je, kako kaže, da će se Beograd i Priština usaglasiti o nastavku dijaloga, ali da će na sastanku u Berlinu biti poziva za nastavak dijaloga na osnovu mogućnosti postizanja sveobuhvatnog sporazuma normalizacije.





Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas u Pekingu da veruje da će nemačka kancelarka Angela Merkel i francuski predsednik Emanuel Makron na sastanku u Berlinu pronaći balansirani pristup kako da se problemi između Beograda i Prištine reše u budućnosti.Na pitanje novinara da li u Berlin, posle konsultacija i sa kineskim i sa ruskim predsednikom, ide sigurnije što se tiče pozicije Srbije, Vučić kaže:"Ja sam bio siguran u poziciju Srbije, nije to pitanje pozicije Srbije. Ali, dobro je, rasterećeniji ste i dobro je kad imate ljude koji su saglasni sa vama".On je podsetio da u Berlinu neće biti niko ko nije priznao nezavisnost Kosova, uključujući i region, izuzev BiH, mada samo formalno, jer bi i Denis Zvizdić , prema rečima svog partijskog šefa "vrlo rado" priznao Kosovo, ali to ne može zbog Republike Srpske."Jedina je naša delegacija koja će se tamo suprotstavljati toj ideji i da se na drugačiji način bori za budućnost i posmatrajući iz drugog ugla", kaže Vučić.Ističe da pozicija, situacija Srbije nije ni laka, ni jednostavna, ali i da to nije prvi put."Računam, Merkel i Makron su veliki, ozbiljni ljudi, oboje izuzetno poštujem, verujem da će pronaći balansirani pristup da se problemi između Beograda i Prištine - za koje, opet, milslim da ih ni na koji način nismo dodatno izazivali, reše u budućnosti", rekao je on.