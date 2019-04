Agencije | 27. april 2019. 12:27 > 14:54 |

Prema izvorima tog dnevnika, fokus sastanka biće na deblokiranju dijaloga Prištine i Beograda, ali i na obnavljanju principa po kojima bi sporazum u ovom dijalogu trebalo da bude postignut, što se u političkom žargonu često naziva "crvenim linijama".





VEBER: BERLIN NAMERAVA DA DIJALOG VRATI "NA START"



Glavni cilj predstojećeg sastanka u Berlinu je da "restartuje" pregovore i reši spor koji je nastao zbog "veoma politički neodgovornog načina" na koji su šefica diplomatije Evropske unije Federika Mogerini i njen tim "odvukli" dijalog u spor o razmeni teritorija i taksi, smatra viši saradnik Saveta za demokratizaciju politike Bodo Veber.



Veber se slaže da će fokus sastanka, kome će prisustvovati i nemačka kancelarka Angela Merkel i predsednik Francuske Emanuel Makron, biti ponovono oživljavanje dijaloga, a za "Juropian vestern Balkans" (EWB) ukazuje da je zapravo najproblematičnija ideja izmene granica.



Ideja sastanka u Berlinu je, smatra Veber, da se odbace sve ideje etničko-teritorijalnog "''rešenja", zatim da Berlin i Pariz pokušaju da se slože oko zajedničke politike i da ključne države članice na taj način preuzmu kontrolu od Mogerinijevog tima, koji je, kaže, na način bez presedana, preuzeo proces, kao i da se polako radi na "restartu" pregovaračkog procesa, kako bi se čitav politički dijalog vratio u svoj prvobitni okvir iz perioda od 2013. do 2015. godine.



Veber ističe da bi ideja izmene granica, koju smatra "definitivno mrtvom", u potpunosti trebalo da se izbaci iz dijaloga Beograda i Prišitine zarad stabilnosti i bezbednosti zapadnog Balkana, EU i Evrope u celini.









O KONEL: NE OČEKUJEM VELIKI NAPREDAK



Ambasador Velike Britanije na Kosovu i Metohiji Rori O Konel je rekao da na predstojećem samitu Zapadnog Balkana ne očekuje veliki napredak, kao i da promena granice ne bi nužno označila prekid tenzija između dve strane.



On je naglasio da rat podstiče nastanak velikog broja trauma, i da se pomeranje granica zapravo neće odnositi na tenzije između dve zemlje, koje će ostati susedi, i treba da teže budućnosti koja nije samo neprijateljstvo zbog nove granice, već stvarno partnerstvo i prijateljstvo u budućnosti, preneo je Juronjuz.



"Ono što nam je zaista potrebno da lideri urade jeste da se usredsrede na činjenicu da je obema stranama potrebna potpuna, sveobuhvatna odluka i obe strane to znaju" rekao je O Konel.



On je rekao kako nije potreban brz, već pravi dogovor, i da obe strane treba da se pripreme, da razgovaraju sa svojim ljudima i da sednu za sto, i dodao kako to možda neće biti u Berlinu u ovo vreme, ali očekuje da će biti vrlo brzo.







DRECUN: NE OČEKUJEM NAPREDAK U DIJALOGU POSLE BERLINA



Predsednik skupštinskog Odbora za Kosovo i Metohiju Milovan Drecun ne očekuje da će u Berlinu biti odblokiran dijalog Beograda i Prištine imajući u vidu da je Srbija, kako kaže, izričita da bez ukidanja taksi na srpsku robu nema nastavka razgovora, a da EU i međunarodna zajednica do sada nisu preduzele ozbiljnije korake da primoraju albansku stranu da ih povuče.





Drecun je za TV Pink predstojeći sastanak predsednika Srbije Aleksandra Vučića i predsednika privremenih kosovskih institucija Hašima Tačija s nemačkom kancelarkom Angelom Merkel i francuskim predsednikom Emanuelom Makronom ocenio kao neizvestan, ali ne očekuje da će biti postignut napredak koji bi oživeo dijalog Beograda i Prištine.



''Srbija je otvoreno rekla da bez povlačenja taksi nema nastavka dijaloga. Ako se budu vršili pritisci na Srbiju, uveren sam da će biti odbijeni i zato je važna podrška Rusije i Kine koje su stalne članice Saveta bezbednosti'', rekao je Drecun.





CRNOBRNjA: MALE ŠANSE ZA BILO KAKAV DOGOVOR U BERLINU

Prištinski list "Koha ditore" tvrdi da sastanak koji će u ponedeljak u Berlinu održati nemačka kancelarka Angela Merkel i francuski predsednik Emanuel Makron s liderima Zapadnog Balkana neće doneti novo rešenje za dijalog Prištine i Beograda, ali da će ponovo utvrditi "crvene linije" oko toga šta je moguće postići i da će procesu biti obezbeđen sveži podsticaj.Prema "Kohi", cilj je da se dijalog održi u životu dok se u međuvremenu ne formira nova Evropska komisija, tokom jeseni ove godine.On je rekao i da evropski zvaničnici izjavljuju da je deblokada dijaloga cilj sastanka u Berlinu, ali postavlja pitanje kako to postići budući da EU do sada nije uradila dovoljno da primora Prištinu da povuče takse zbog kojih je prekinut dijalog.Drecun je uveren da će pritisak biti usmeren na Srbiju da obustavi aktivnosti na međunarodnom planu i ne sprečava jačanje međunarodnog kapaciteta samoproglašenog Kosova.''Onda bi se možda Albanci smilovali da ukinu takse na određeno vreme. To nije put da se reši problem i da se izađe iz ćorsokaka'', naglasio je Drecun.Njegova pretpostavka je da će zvaničnici EU biti prisutni na sastanku, ali da će biti u drugom planu pošto francusko-nemački dvojac preuzima inicijativu da bi, smatra Drecun, pokazao kako bi izgledala spoljna politika ''''nove Evrope''''.''SAD još uvek ćute o svemu tome, što znači da nisu aktivno uključene u taj sastanak'', zaključuje Drecun.U Berlinu o Kosovu i Metohiji neće raspravljati Evropska unija već Nemačka i Francuska, što je svojevrstan presedan, ocenio je predsednik Evropskog pokreta u Srbiji Mihajlo Crnobrnja i istakao da ne očekuje da će na njemu biti postignut bilo kakav dogovor.Crnobrnja je u intervju za TV Prva rekao da se slaže sa ocenom bivšeg zvaničnika američke administracije Brajana Hojta Jija koji je izjavio da sastanak u Berlinu nije presudan za dijalog Beograda i Prištine, da pruža određenu priliku, ali da nije odlučujući za budućnost razgovora.''Šanse da se nešto konkretno postigne u Berlinu nisu velike'', rekao je Crnobrnja povodom predstojećeg sastanka predsednika Srbije Aleksandra Vučića i predsednika privremenih kosovskih institucija Hašima Tačija s nemačkom kancelarkom Angelom Merkel i francuskim predsednikom Emanuelom Makronom.Kako kaže, nije uobičajeno da dve najjače evropske sile u ime cele EU rešavaju bilo koji interni ili spoljnopolitički problem.''Vrlo je čudno da EU nastupa u ovom sastavu, bez (visoke predstavnice i komesara) Federike Mogerini i Johanesa Hana'', rekao je Crnobrnja, ocenjujući da Francuska i Nemačka ovog puta istupaju ispred EU kako bi se pozicionirale pred izbore za Evropski parlament koji će biti održani 26.maja.