Tanjug | 27. april 2019. 10:37 > 14:41 |





"Dva puta smo danas dobili pravo da govorimo, a bio sam i poslednji na skupu ''Pojas i put''. To je iznenađujuća čast. Zahvaljujući otvorenosti delegacije, i tome šta smo govorili jedini smo uz domaćina dobili aplauz i to najveći", rekao je Vučić sumirajući poslednji dan foruma i celokupnu posetu Pekingu.



On je ukazao da mesto koje je dobio za stolom pored Sija tokom zajedničkih ručkova i večera, kao i to što je dobio priliku da praktično zaključi skup, obraćajući se, pored druga dva svetska lidera, poslednji, više od protokola.



To je, ističe, "slika" pozicije i značaja koju Srbiji daje Kina u okviru inicijative Pojas i put, čiji su rezultat mnogi zajednički projekti, te i najavljena nova ulaganja Kine u Srbiju.



On je naveo da su na današnjim sesijama bili prisutni brojni svetski lideri, predstavnici međunarodnih organizacija, među kojima generalni sekretar UN Antonio Gutereš, šefica MMF Kristin Lagard, kao i predstavnici Azijske banke, te da je Srbija imala prilike da bude predstavljena u posebnom svtelu.



Vučić je istakao da je delegacija Srbije, na čijem je čelu bio, napravila dobar prolaz u Kini, da je govorila istinu i ono što zaista mislimo, inače dobro, o saradnji sa Kinom.



"Ponosan sam što sam dobio priliku da govorim poslednji na skupu, da istovremeno sedim sa desne strane do predsednika Sija na ručku", rekao je Vučić.



Predsednik Srbije je preneo da su, u glavnom delu stola, iako su mnogi velikani bili na ručku, kao i uvek sa leve strane do Sija sedeli premijer Italije i premijer Paksitana, a sa desne, predsednik vlade Etiopije, dok je on lično bio najbliži predsedniku Kine.



"Sve su to mnogo važne i velike zemlje i očigledno najbliži prijatelji Kine. To je ogromna čast za Srbiju", podvukao je Vučić.



Kako je rekao, ljudi bi postavili dva pitanja - čime smo to zaslužili i šta imamo od toga.



Vučić je naglasio da od toga imamo Linglong u Zrenjaninu, Železaru u Smederevu, kao i Ziđin u Boru, uz izgrađene autoputeve.



Imaćemo, kaže, i novu prugu, sa šest koloseka, brzine 200 kilometara na sat, do Budimpešte.



"To će biti prva brza u regionu", podvukao je predsednik Vučić i dodao da je taj projekat važan, jer bi Srbija bez toga, zbog neobaveznog odnosa Hrvatske prema nasam, ostala bez šanse da privlači putnički i kargo saobraćaj.



Od dobrih odnosa sa Kinom imamo i više radnih mesta, veći BDP i veći standard građana.



Vučić je istakao da je Srbija to zaslužila posvećenim pristupom, dobrim radom, iskrenošću, lojalnim prijateljstvom i time što se pokazala kao pouzdan partner Kine, ali i svih koji bi je videli i želeli kao partnera, a ne samo kao malu zemlju koja bi trebalo da bude poslušna.



"Srećan sam i ponosan", rekao je Vučić. Predsednik Aleksandar Vučić izjavio je danas, završavajući posetu Kini, da je delegacija Srbije napravila dobar "prolaz" tokom posete, da je govorila istinu i da je našoj zemlji ukazana velika čast tokom foruma "Pojas i put"."Dva puta smo danas dobili pravo da govorimo, a bio sam i poslednji na skupu ''Pojas i put''. To je iznenađujuća čast. Zahvaljujući otvorenosti delegacije, i tome šta smo govorili jedini smo uz domaćina dobili aplauz i to najveći", rekao je Vučić sumirajući poslednji dan foruma i celokupnu posetu Pekingu.On je ukazao da mesto koje je dobio za stolom pored Sija tokom zajedničkih ručkova i večera, kao i to što je dobio priliku da praktično zaključi skup, obraćajući se, pored druga dva svetska lidera, poslednji, više od protokola.To je, ističe, "slika" pozicije i značaja koju Srbiji daje Kina u okviru inicijative Pojas i put, čiji su rezultat mnogi zajednički projekti, te i najavljena nova ulaganja Kine u Srbiju.On je naveo da su na današnjim sesijama bili prisutni brojni svetski lideri, predstavnici međunarodnih organizacija, među kojima generalni sekretar UN Antonio Gutereš, šefica MMF Kristin Lagard, kao i predstavnici Azijske banke, te da je Srbija imala prilike da bude predstavljena u posebnom svtelu.Vučić je istakao da je delegacija Srbije, na čijem je čelu bio, napravila dobar prolaz u Kini, da je govorila istinu i ono što zaista mislimo, inače dobro, o saradnji sa Kinom."Ponosan sam što sam dobio priliku da govorim poslednji na skupu, da istovremeno sedim sa desne strane do predsednika Sija na ručku", rekao je Vučić.Predsednik Srbije je preneo da su, u glavnom delu stola, iako su mnogi velikani bili na ručku, kao i uvek sa leve strane do Sija sedeli premijer Italije i premijer Paksitana, a sa desne, predsednik vlade Etiopije, dok je on lično bio najbliži predsedniku Kine."Sve su to mnogo važne i velike zemlje i očigledno najbliži prijatelji Kine. To je ogromna čast za Srbiju", podvukao je Vučić.Kako je rekao, ljudi bi postavili dva pitanja - čime smo to zaslužili i šta imamo od toga.Vučić je naglasio da od toga imamo Linglong u Zrenjaninu, Železaru u Smederevu, kao i Ziđin u Boru, uz izgrađene autoputeve.Imaćemo, kaže, i novu prugu, sa šest koloseka, brzine 200 kilometara na sat, do Budimpešte."To će biti prva brza u regionu", podvukao je predsednik Vučić i dodao da je taj projekat važan, jer bi Srbija bez toga, zbog neobaveznog odnosa Hrvatske prema nasam, ostala bez šanse da privlači putnički i kargo saobraćaj.Od dobrih odnosa sa Kinom imamo i više radnih mesta, veći BDP i veći standard građana.Vučić je istakao da je Srbija to zaslužila posvećenim pristupom, dobrim radom, iskrenošću, lojalnim prijateljstvom i time što se pokazala kao pouzdan partner Kine, ali i svih koji bi je videli i želeli kao partnera, a ne samo kao malu zemlju koja bi trebalo da bude poslušna."Srećan sam i ponosan", rekao je Vučić.





NIJE PROTEKCIIZAM, VEĆ BIZNIS



Predsednik Srbije Aleksandar Vučić kaže da je Kinezima danas poručio da će Srbija sa njima raditi "potpuno normalno" i da je ne interesuju nikakve protekcionističke mere, već saradnja, biznis, projekti...sve ono što je u nesumnjivom interesu građana i napretka zemlje.



Vučić je novinarima u Pekingu, prenoseći o čemu je bilo reči na ručku sa kineskim domaćinima i ostalim učescnicima foruma, kazao da je dobio aplauz, jer je o pitanju kineskih investicija širom sveta govorio - istinu, uključujući konstataciju da jedino od Kine nikada nije trpeo nikakva uslovljavanja ili pritiske, ni političke, niti ekonomske.



"Pošto sad Kina najbrže napreduje i ne mogu da je stignu i da je zaustave i ne znaju kako da se izbore protiv Kineza, izmišljaju pravila na Zapadu i svaki dan govore da nisu dovoljno transprantni. A sve to govore da bi uvodili protekcionističke mere i da bi zaštitili svoja tržišta od narastajuće kineske ekonomije", ukazao je Vučić.



On je podsetio da su "do juče svi bili za globalizaciju i otvorena tržišta, a sada, kada se Kina širi, više niko nije".



"Rekao sam da ćemo, što se nas tiče, mi raditi sa Kinom, kao i sa svima drugima, potpuno normalno. Ne interesuju nas nikakve protekcionističke mere, zato što radimo u interesu Srbije i naših građana", preneo je Vučić deo svog završnog obraćanja na skupu Pojas i put.



Usledila je, kaže, neočekivana reakcija:



"Bio sam zaprepašćen pošto niko nije dobio aplauz celog dana, a ođednom je cela sala počela da mi aplaudira. Prišli su mi i predsednik Kenijata i švajcarski predsednik i drugi..", rekao je Vučić.



Kaže da ništa nije posebno rekao osim što je govorio istinu, a istina je, napominje, nekad u međunarodnim odnosima zabranjena.



Na pitanje da li Vašingtonu smetaju odnosi Srbije i Kine, Vučić je rekao da to nije slučaj, kao što, naglasio je, jeste kad su u pitanju neki evropski centri.



Vučić je kazao da je danas u Pekingu govorio iz iskustva i da je govorio istinu, navodeći da je neretko bio pod raznim pritiscima i da o tome može da svedoči.



"Ali nikada nisam bio pod bilo kakvim pritiskom nekoga iz Kine, ni političkim, ni ekonomskim", istakao je Vučić.



On je napomenuo da je Srbija izgubila šest, sedam meseci, kada je reč o preuzimanju RTB Bor, jer su pojedini tražili da sve bude transparentno, unapred dovodeći u pitanje kinesku ponudu, iako se, kaže, sami nisu ni pojavili na tenderima.



"Mogli smo na osnovu međuvladinog ugovora da napravimo priču sa Ziđinom. Rekli ste - mora otvorena procedura, da neko nešto ne bi muljao. Danas bismo imali veći rast u Boru da nismo izgubili šest, sedam meseci...Naravno, u čistoj proceduri pobedili su Kinezi, a oni koji su se bunil nisu se ni kandidovali. I sve vam je tako", dodao je Vučicć.



Očekujem mnogo od svega što smo ovde postigli i čim dođem iz Berlina sastaću se sa kineskom ambasadorkom Čen Bo, da dalje guramo saradnju, da privolimo Sija da ponovo dođe u Srbiju.



Od toga ćemo imati velike koristi, uveren je predsednik.



"Pošto znam koliko su Kinezi lojalni prijatelji, oni i ovo danas što sam uradio izuzetno cene. Iako sam ja to rekao samo iz prijateljstva i istine, verujem da će Srbija imati velike koristi i još veću podršku", rekao je Vučić. (Kraj) mrp/









APLAUZ I OVACIJE POSLE VUČIĆEVOG GOVORA



Predsednik Srbije Aleksandar Vučić održao je govor na poslednjoj sesiji foruma "Pojas i put" u Pekingu, u kojem se zahvalio predsedniku Kine Sji Đinpingu što je pokazao poštovanje prema malim zemljama.



- Pokazali ste drugačiji pristup prema nezavisnim i suverenim zemljama, bez obzira na njihovu veličinu ili region iz koga dolaze - rekao je Vučić pred svetskim liderima, nakon čega se salom prolomio aplauz.



Predsednik Srbije istakao je da će "Srbija nastaviti da sarađuje sa kineskim kompanijama, ne zato što preferiramo neke zemlje ili ne, već za dobrobit srpskog naroda".



- Često sam bio pod pritiskom raznih strana, ali nikada Kine - zaključio je srpski predsednik.



Vučićev govor pozdravljen je aplauzom i ovacijama, nakon čega su mu čestitali svetski lideri.



NA RADNOM RUČKU POČEST ZA PREDSEDNIKA SRBIJE



Predsednik Kine Si Đinping priredio je danas radni ručak završnog dana Foruma "Pojas i put", na kojem je predsednik Srbije Aleksandar Vučić sedeo odmah sa desne strane u odnosu na šefa kineske države.

To se vidi na fotografijama koje je Vučić objavio na Instagram nalogu "@budućnostsrbijeav".On je napisao da je tokom radnog ručka i drugog zasedanja na temu "Jačanje sinergija različitih politika i izgradnja prisnijeg partnerstva" imao priliku za razmenu iskustva s kineskim predsednikom, kao i sa britanskim ministrom finansija Filipom Hamondom i generalnim sekretarom UN Antoniom Guteresom.