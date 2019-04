Tanjug | 27. april 2019. 09:59 |

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić snažno zastupa interese Srbije, a kod njega cenim to što je iskren i jasan, izjavio je američki ambasador u Srbiji Kajl Skot.U intervjuu za današnji "Srpski telegraf", on je na pitanje da li je zadovoljan komunikacijom koju ima s predsednikom Vučićem rekao da je predsednik uvek spreman na razgovor o pitanjima od zajedničkog značaja."Nekada se sastajemo u četiri oka, nekada u prisustvu naših savetnika, ali su ti razgovori uvek iskreni i otvoreni i ja zaista cenim kod predsednika upravo to što je iskren i jasan. Ne slažemo se uvek, ali i kada se ne slažemo, ponašamo se džentlmenski. On snažno zastupa interese Srbije i nadam se da prepoznaje da je moja uloga takođe da predstavljam interese i politiku SAD", rekao je Skot.Na pitanje da li očekuje da bi u Beloj kući mogao da prisustvuje potpisivanju sporazuma između Srba i Albanaca, on je odgovorio:"Ako mislite na svečanost potpisivanja od lidera Srbije i Kosova, svakako se tome nadam. Mi i dalje verujemo da je došlo vreme za sporazum, ali samo ako su sve strane spremne na kompromis i prepoznavanje potreba svojih suseda. Da bi se to ostvarilo, potrebno je da se obe strane vrate za pregovarački sto", rekao je Skot.Dodao je da, međutim, dok se to ne desi, sumnja da će doci do napretka ka prostizanju pravnoobavezujućeg sporazuma o sveobuhvatnoj normalizaciji odnosa, jer je potrebno da i Beograd i Priština pokazu veću želju za tim nego što se u ovom trenutku vidi.Komentarišući hoće li i kada Srbija ući u EU, Skot je rekao da ako je Srbija opredeljena da usvoji potrebne reforme u smislu jačanja pravne države i da usvoji evropske zakone i propise, onda veruje da Srbija još uvek može da ostvari taj cilj do 2025.Na pitanje kako komentariše proteste u Srbiji i upade i pretnje medijima i vređanje novinara, on je odgovorio da je pravo na protest i na slobodno iskazivanje stavova, pa i onih koji su protiv vlasti, jedna od temeljnih odlika svakog demokratskog društva."Odgovornost Vlade je da opoziciji obezbedi prostor i klimu koji omogućavaju neometanu slobodu govora i javnog okupljanja, što podrazumeva i pristup javnosti putem javnog servisa koji finansiraju poreski obveznici u Srbiji", rekao je američki predsednik.Dodao je da je, međutim, u isto vreme dužnost odgovorne opozicije da protesti budu mirni i da se ne pribegava nasilju."Građanska neposlušnost je jedno, a namerno uništavanje imovine ili ugrožavanje zakonom zaštićenih prava drugih je nešto sasvim drugo i neprihvatljivo. Nažalost, pretnje predstavnicima medija i uvrede na račun novinara su postale uobičajena pojava širom regiona i videli smo mnogo primera poslednjih meseci", kazao je Skot.Odgovarajući na pitanje kada će predsednik SAD Donald Tramp posetiti Srbiju, Skot kaže da državne posete predsednika SAD najavljuje Bela kuća, a ne ambasadori u zemljama domaćina."Prema tome, nemam odgovor na vaše pitanje, ali bi mi bilo veoma drago da nam predsednik dođe u posetu", rekao je Skot.