Tanjug | 26. april 2019. 16:51 > 17:41 |

Predsednik Aleksandar Vučić prokometarisao je danas da opoziciju, koja često govori da je on "gotov" do Uskrsa, ne vidi ni skoro, ni u dalekoj budućnosti ni blizu vlasti.Na pitanje novinara u Pekingu da prokomentariše izjavu jednog od lidera SzS Vuka Jeremića "da je Vučić gotov sa prvim zviždukom na mitingu", Vučić je rekao:"Čuo sam da sam gotov do Uskrsa, a danas je Veliki petak, znači imam još dan i po. Ali, i to sam slušao već 50 puta".Prema njegovim rečima, to nije problem, jer je njemu važno da Srbija ide narped i da se on bori za zemlju"A, jedino se nadam da najgori u Srbiji neće pobediti na izborima", rekao je Vučić.On je konstatovao da lideri SzS govore o njihovim, pa o mitinzima SNS, i poručio da se vlast menja na izborima."Oni bi sve, samo ne bi na izbore jer znaju da ih narod neće", naveo je Vučić.Predsednik je rekao da to koliko će on biti na vlasti, zavisi od volje građana i od toga koliko i dokle sam bude želeo da se kandiduje."A, što se njih tiče... Iako i to zavisi, pre svega, od volje naroda, ja njih ne vidim ne skoro, nego ni u dalekoj budućnosti blizu vlasti ili bilo kakve odgovornosti", naglasio je Vučić.On je rekao da to sada nije važna tema i dodao da opozicija nema stavove, osim priča kad će on da padne, da se spotakne ili da nestane."Kada će da mi odseku nogu, pošto sam video i taj naslov u novinama... Uskoro će, ali nisu još, tako da još mogu da hodam", rekao je Vučić.Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da je veoma ponosan na svoju zemlju koju predstavlja u Kini, da je tokom dana imao dobre sastanke sa državnicima mnogih zemalja, kao i da je tokom svečane večere sedeo za stolom pored Si Đinpinga, Li Kećijanga i Đuzepe Kontija, dok su sa druge strane bili Vladimir Putin i Nursultan Nazarbajev.Vučić je rekao da je danas dugo razgovarao i sa premijerom Austrije Sebastijanom Kurcem, zatim da je imao dobar bilateralni sastanak sa predsednikom Belorusije Aleksandrom Lukašenkom."Sastao sam i sa predsednicima Švajcarske, Mozambika, Kenije, Vijetnama i Kanade", rekao je Vučić novinarima.Istakao je da su na svečanoj večeri u prepunoj hali najmoćniji ljudi sveta slušali o Srbiji i uživali u igri iz naše zemlje.On je objasnio da je bila organizovana zajednička igra u kojoj su učestvovali Rusija, Filipini, Egipat i Srbija.Vučić je naglasio da su izašli momci u šajkačama i devojke u srpskim narodnim nošnjama, kao i da su u okviru predstavljanja naše zemlje prisutni mogli da upoznaju Srbiju, vide Đerdapsku klisuru, naše manastire i slično.Istakao je da je jedna od najgledanijih televizija u svetu kineska CCTV u "prajm tajmu" od devet do 10 sati uveče imala emisiju o železari u Smederevu u kojoj su puštani i naši radnici i sindikati i slično i primetio da ni mi nismo imali takvu emisiju u Srbiji.Vučić je dodao da su dali i nagradu ljuduima iz HBIS kompnije koja je preuzela Železaru Smederevo, kao i da je veoma zadovoljan zbog svega toga."Takođe, biću jedan od trojice lidera koji će govoriti na zatvaranju ove konferencije, što je velika stvar za našu malu zemlju", rekao je Vučić i dodao je naša zemlja dobila veliku reklamu ona ne može da se meri novcem.Predsednik Aleksandar Vučić rekao je danas da bez obzira na izjave pojedinih evropskih lidera da će sastanak u Berlinu biti mesto "revitalizacije dijaloga", on ponavlja da dijaloga neće biti dok Priština ne ukine "anticivilizacijske" takse."Ukinite takse i imaćete dijalog, jer dijaloga neće biti bez ukidanja taksi. Ne znam kako to neko misli, ali i glavu na panj možete da mi stavite, ali se moj stav neće promeniti", poručio je predsednik iz Pekinga.Upitao je o čemu da razgovara sa vlastima iz Prištine, kada, kaže, oni nisu sposobni da poštuju sporazume koje su potpisali, navodeći Briselski sporazum i CEFTA sporazum."I kada su 2008. godine jednostrano proglasili nezavisnost Kosova, Srbija nije rušila CEFTA sporazum, ni tada, a ni 2009. i 2010. godine. Vi rušite CEFTA u novembru 2018. godine, pa nije ovo 1906. da pričamo o carinskom ratu", rekao je Vučić.Prema njegovim rečima, Priština radi sve da bi ponizila Srbiju i podvukao je da on to neće dozvoliti.Dodao je da je pozicija Srbije teška i da će Priština nastaviti da vrši pritisak na Srbiju i u Berlini i u Briselu i bilo gde, da potpiše "njihovu platformu", koja, kaže, i nije platforma."To se nikada neće dogoditi", izričit je predsednik.Podseća da su uveli i vojsku nasuprot sopstvenom "ustavu", i upitao o čemu da razgovara sa vlastima iz Prištine, kada oni nisu u stanju da se drže sporazuma koje su potpisali."Uslov svih uslova je slobodan protok robe, kapitala i ljudi. Vratite to i mi se vraćamo dijalogu", rekao je Vučić.Podsetio je i na izjavu Ramuša Haradinaja da će ga, ukolko ne bude priznao nezavisnost Kosova, srušiti na ulici."Ja na sve to ćutim. I u Pekingu sam se uverio da niko ne razume šta ti ljudi rade", naveo je Vučić.Kaže da je pokušao da se "stavi u njihove cipele", ali da svejedno ne razume njihovo ponašanje, jer je, ističe, Beograd njima potrebniji nego što su oni nama."Oni neće dobiti ništa, moramo da se dogovaramo. Tamo živi naš narod, oni nas ucenjuju, pokušavaju da potkupe naše ljude, plaćaju milione dolara da sruše jedinstvo srpskog naroda na severu i drugim delovima Kosova", kaže Vučić.Naglašava da su ga razgovori sa kineskim i ruskim predsednikom, Si Đinpingom i Vladimirom Putinom, umirili, jer i oni vide problem Srbije zbog ponašanja prištinskih vlasti."Ja sam prvi koji je želeo kompromis, ali rušenje Srbije neću dozvoliti", zaključio je Vučić.Rusija će pomagati i podržavati Srbiju i neće dozvoliti napade na našu zemlju u bilo kom smislu, osim u političkom, preneo je predsednik Aleksandar Vučić poruku predsednika Rusije Vladimira Putina, posle razgovora sa šefom ruske države o Kosovu i Metohiji.Vučić je novinarima rekao da je sa Putinom razgovarao u prisustvu saradnika, a potom, dodatno, još pet minuta u četiri oka, i da je to bio svakako jedan od najdužih i najvažnijih susreta, pored onog sa kineskim predsednikom Si Đinpingom, jer u Berlin, gde ćemo, kaže, biti usamljeni u stavu o KiM, ide sa učvršćenom pozicijom."Tamo će naša delegacija biti potpuno usamljena po tom pitanju a to će biti ključna tema samog samita. Pozicija nam nije ni laka ni jednostavna. Ali, posle susreta sa Sijem i Putinom, čini mi se da smo učvrstili prijateljstvo i racionalan, realan i odgovoran pristup rešavanju problema Kosova.Predsednik je rekao da je detaljno obavestio ruskog predsednika o onome što se dešava na i oko Kosova i Metohije, i da je od Putina dobio uveravanja da će pomagati i podržavati Srbiju i da Rusija "neće dovozliti da bilo ko, na bilo koji način dira Srbiju ili po nekakvom drugom smislu, osim politickcom, vrši napade na našu zemlju"."Upoznao sam ga sa svim što se dešava, koliko je moguće na racionalan način o tome govoriti. Putin je bio iznenađen, zaprepašćen, da su Albanci zabranili Srpskoj listi da izađu na izbore. Samo sam slegao ramenima i rekao da ne želi da mu oduzimam vreme, da bi sve što bih rekao izgledalo kao da se žalim i kukam, ti pre što ga je Lavrov izvestio o svemu tome".Vučić kaže da ni sam ne razume šta se traži od Srbije:"Ja ne znam šta više da očekujem. Ne mogu da razumem ništa, vidim ceo dan neke pretnje, te neće biti dvostrukog suvereniteta, te neće biti autonomije... Šta onda svi vi hoćete - da Srbija vas prizna, da biste rekli 'zaboravićemo to što smo vam otcepili deo teritorije'? Šta stvarno mislite da je moguće", upitao je on.Kaže da ne razume šta je njihov cilj jer, kako kaže, "nemate posla sa racionalnim ljudima", onda je mnogo teško da razmišljate na politički ozbiljan i odgovoran ančin."Važni je da imamo podršku Rusije, pet minuta samo i nasamo razgovarali, to je meni bilo veoma važno, učvrstili smo dodatno poverenje i dogovorili se oko nekih drugih bitnih stvari za Srbiju", rekao je Vučić."I u jednom trenutku je predsednik Putin rekao da će pomagati i podržavati Srbiju, ali da se neće dozvoliti da bilo ko na bilo koji način dira Srbiju ili po nekakvom drugom, a ne političkom smislu, vrši napade na našu zemlju i narod. To je za nas važna rečnica, pri čemu mi smatramo da je važno da sačuvamo mir i stabilnost", kaže Vučić.Dodaje da je u čudu svaki dan sa novim pričama, novim izjavama iz Prištine i ne samo iz Prištine."I ne mogu da kažem da imam strah od onoga što će se zbivati u Berlinu, ali da osećam neku veliku radost što ću te ljude iz Prištine da vidim - ne. I neku nadu da je moguć kompromis, takođe ne. Nadam se da neće biti dodatnog dolivanja na vatru.To bi bilo najbolje", kaže Vučić.On podseća da će u Berlinu biti svi koji su priznali nezavisnost Kosovo - Francuska i Nemačka, ali i svi iz regiona, ne računajući BiH, ali među njima i Zvizdić, koji bi priznao Kosovo, po rečima Bakira Izetbegovića, ali ne može zbog RS."Tamo će naša delegacija biti potpuno usamljena po tom pitanju, a to će biti ključna tema samog samita. Pozicija nam nije ni laka, ni jednostavna. Ali, posle susreta sa Sijem i Putinom, čini mi se da smo učvrstili prijateljstvo i racionalan, realan i odgovoran pristup rešavanju problema Kosova", istakao je Vučić.Predsednik Srbije i lider SNS Aleksandar Vučić, upitan da li će uskoro doneti odluku o izborima, kazao je da prvo ostaje da se donesu mere u vezi sa Prištinom."Prvo nam ostaje da donesemo mere u vezi sa Prištinom, posle 10. maja, pošto ovo više nikakvog smisla nema, pa ćemo da vidimo. Razgovaraćemo o tome i sa našim zapadnim partnerima i sa našim prijatejima sa istoka, pa da vidimo šta je to što možemo da uradimo", rekao je Vučić.Predsednik Aleksandar Vučić izjavio je da je danas u Pekingu sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom analizirao kompletne odnose Srbije i Rusije i da su prošli kroz sve sfere društvenog života.Vučić je istakao da su zajednički konstatovali da je važno da raste trgovinska razmena Srbije i Rusije, što je situacija koju je naša zemlja uspela da promeni u poslednje tri godine, jer svoje obaveze isplaćuje na vreme i pokazuje da je pouzdan ekonomski partner Rusije.Srbija, rekao je, plaća sve obaveze za gas, što ranije nije bio slučaj, i ne duguje novac za Petrohemiju, a uz to Srbija uvećava izvoz i pokušava da obezbedi izlaz na treća tržište.Vučić je dodao da je Putinu pokazao prve fotografije o početku gradnje gasovoda "Turski tok" kroz Srbiju, projekat vredan 1,5 milijardi evra."Uz puteve i pruge, gasovod znači život na ljude, fabrike i investicije u Srbiji", naglasio je predsednik Vučić.On je preneo da je tokom dana razgovarao i sa mađarskim premijrom Viktorom Orbanom, o mogućem kriznom scenariju za gas, odnosno mogćnost da se prekine isporuka preko Ukrajine, iako do kraja godine Srbija planira da završu svoj deo gasovoda, kao i o tome kako da napunimo Banatski dvor.Mađari su rekli da će pomoći, dodao je Vučić.On je napomenuo da je sa Putinom razgovarao i o vojnoj industriji i vojnotehničkoj saradnji i istakao da je u prethodnom period dogovorena plaćanja od oko 619 miliona evra za različite vrste naoružanja iz Rusije."Srbija će do kraja godine isplatiti više od 60 dosto te sume, oko 360 miliona. Ispunjavamo obaveze, a Srbija postaje sve snažnija", podvukao je predsednik.Vučić je dodao da su razgovarali i o zajedničkim vežbama, sa NATO-om i drugima."Konstatovali smo da su bilateralni odnosi u usponu, sve bolji i da imamo razumevanja za situaciju u kojoj se nalazimo, i jedni i drugi", rekao je Vučić.