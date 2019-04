Tanjug | 26. april 2019. 10:26 |

PRIŠTINA - Premijer privremenih prištinskih institucija Ramuš Haradinaj nada se da će on i predsednik tzv. Kosova Hašim Tači u Berlinu, u ponedeljak, biti na istim pozicijama i da neće biti nikakvih, kako je rekao, nedoslednosti, piše Gazeta Expres.Haradinaj je to rekao novinarima nakon sednice vlade, dodavši da misli da su pozicije njegovog kabineta poznate svima na Kosovu.Potvrdio je da na temu berlinskog samita još nije razgovarao s Tačijem, ali se nada da nije kasno I da će se to dogoditi pre početka tog skupa.