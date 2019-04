Tanjug | 25. april 2019. 13:48 > 14:37 |

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je u Pekingu da očekuje da će predsednik Kine Si Đ inping uskoro ponovo posetiti Srbiju.



Vučić je novinarima u Pekingu preneo da je kineski predsednik dao nalog svom ministru spoljnih poslova da pronađe vreme u njegovom, inače gustom, rasporedu za posetu Srbiji.



"Kroz osmeh mi je govorio da zna koliko mi je to važno, da vidi moju volju da ga dočekam još jednom. To bi bila kruna mog posla i karijere, da predsednika Sija dovedemo drugi put u Srbiju, jer znam da bi to mnogo toga donelo našoj zemlji", rekao je Vučić i dodao:



"Smem da kažem da ga uskoro očekujemo u Srbiji".





Vučić je novinarima posle sastanka sa Sijem u Pekingu rekao da je Srbija dobila izuzetno dobar tretman za malu zemlju kakva jeste.



"Kod Kineza postoji pravilo da nema grljenja i ljubljenja, ja to i ne radim često. Predsednik Si je više puta izveo nekakav prvo zagrljaj, što izuzetno retko rade, a to znači da poštuju Srbiju i ja sam zbog toga veoma srećan i ponosan", rekao je Vučić.



On je naveo da je ton predsendika Sija bio izuzetno prijateljski i preneo da je Si, koji bira svaku svoju reč, rekao da je malo zemalja i prijatelja u svetu koji nedvosmisleno i na svakom mestu govore i prihvataju prijateljstvo Kine.



"Neke zemlje koje su navikle na ustaljeni poredak pokušavaju da zaustave Kinu i postoji pritisak da se ne sarađuje previše sa Kinom. Suština je da oni veruju u naše prijateljstvo", rekao je Vučić.



On je naveo i da je imao čast da se obrati delegatima Komunističke partije Kine, vodeće snage u toj zemlji, a da se nakon toga sastao i sa Vangom Huningom, članom Stalnog komiteta Politbiroa CK KP Kine, članom sekretarijata Centralnog komiteta Kine i direktorom Kancelarije za istraživanja politike CK KP Kine.



Vučić za njega kaže da je čovek koji je u nekom smislu ideolog moderne Kine.



"Reč je o coveku od kojeg sam mnogo čuo o različitim temema, kako Srbija koja je na važnom strateškom mestu i opkoljena i pritisnuta sa svih strana, da čuva svoju nezavisnost i razvija ekonomiju", rekao je Vučić.







SI DAO ZELENO SVETLO ZA VOJNOTEHNIČKU SARADNJU SA SRBIJOM



Predsednik Kine Si Đinping Srbije dao je "zeleno svetlo" za vojnotehničku saradnju sa Srbijom, preneo je Aleksandar Vučić novinarima u Pekingu.



"To znači nabavljanje različitog naoružanja, gde ćemo mi pod povoljnim uslovima da tražimo nabavku onoga što je najpotrebnije za našu zemlju", rekao je Vučić.



Predsednik ističe da "nećemo da hitamo", jer je, kaže, mnogo novca već potrošeno u te svrhe prethodne i ove godine:



"A, verovatno ćemo i sledeće godine, i za opremu i za radarsko opremanje i oružje i rakete naših aviona i helikoptera, ali i za opremanje vojnika u okviru projekta '1.500', o kojem smo govorili. Sada se to širi na opremanje 3.000 vojnika", rekao je Vučić.



Da naša vojska bude snabdevana najmodernijom opremom, dodao je.



"Dve bespilotne letelice već nabavljamo. Tražili smo od Kineza da nam daju transvernu tehnologiju i 'nou hau' za naše Pegaze, koj su slabo leteli, da naučimo kako da ih opremimo i naoružamo i koristimo u drugačijim uslovima", rekao je Vučić.



Na pitanje novinara o kineskoj verziji raketa S-300, Vučić je kazao da Srbija razmišlja o kineskim raketama srednjeg dometa "zemlja vazduh", koje su, kako je rekao, izvanredne rakete,



"Razmišljamo. Moramo o tome da razgovaramo i sa nekim drugim svetskim silama. Mali smo previše da bismo se dovodili u situaciju da nam kažu da uzimamo nešto što oni ne vole da vide, a ne možemo da izdržimo sankcije ili bilo šta slično. Ali, smo spremni da razgovramo o tome", rekao je Vučić.



Vučić kaže da smo "mi razmišljali o tri baterije koje su sastavljene od po tri diviziona".



"Ali, videćemo da ne uzlazimo u to, ali bi time snaga Srbije u zaštiti svoga neba i do četiri, pet ili šest puta bila veća nego danas sa svom lovačkom avijacijom koju smo nabavili u poslednje vreme i sa svim modernizacijma i rekonstrkcijama koje su i dalje u toku".



"Da sačekamo, radimo na tome, za nas je važno da naučimo kako naši ljudi sa Vojnotehničkog insituta i naših kompanija mogu da urade da i avion Vrabac može da nam leti u osmatranje i Pegaz da naoružamo", dodao je.



Naveo je da će za deset godina budućnost ratovanja biti u bespilotnim letelicama "samoubicama", kako ne bi ljudi ginuli.



Dodao je da verovatno bitka na Košarama, na primer, ne bi mogla da se ponovi na taj način za 10 godina, pošto se sve menja.



"Srbija je već danas značajno snažnija nego pre 20 godina, a za pet i 10 godina očekujete mnogo veću snagu naše zemlje", poručio je Vučić.





PREDSEDNIK O ODNOSU DELA MEDIJA PREMA NjEGOVOJ PORODICI: NAROD SUDI...

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da napadi na njega i njegovu porodicu više govore o onima koji ga napadaju, nego o njemu, i izrazio uverenje da građani prepoznaju ko se bori za narod, što mu je, kako kaže, i najvažnije.

"Toliko je svečan današnji dan, da ne bih da ga kvarim sa narkodilerima, ni sa kriminalcima različitih vrsta. Neka oni rade svoj posao, mi ćemo svoj, a na kraju narod uvek da svoj sud", rekao je Vučić novinarima u Pekingu, odgovarajući na pitanje - kako komentariše svedočenje "izbačenog člana SNS, koji je glavna zvezda u NIN-u samo zato što je napao Andreja Vučića".

Na dodatno pitanje nije li uslov da neko bude sagovornik NIN-a taj da "mrzi Vučića", predsednik je rekao da je to samo jedan od uslova, te da ima i drugih.

"Kada su doveli narkodilera da svedoči, mislim da i to sve govori. Samo neka rade svoj posao, neka napadaju. Mislim da ljudi u Srbiji mere rezulate, da vide dobro i razumeju odlično i da je svima sve jasno i ko se obogatio na grbači naroda a i ko je taj koji radio protiv naroda, a ko je taj ko se bori za narod, a ne za sebe, to je za mene najvažnije", rekao je on





VUČIĆ: ŠTA SAM NAUČIO OD "IDEOLOGA MODERNE KINE"

Predsednik Aleksandar Vučić kaže da je danas sa Vangom Huningom, ideologom moderne Kine i jednim od vodećih umova te zemlje, razgovarao o brojnim temama, između ostalog i o tome kako da Srbija čuva svoju nezavisnost i razvija ekonomiju.

Vučić je novinarima u Pekingu rekao da je imao veliku čast da duže od dva sata razgovara sa visokim kineskim zvaničnikom, članom Stalnog komiteta Politbiroa CK KP Kine, bliskim saradnikom i aktuelnog i bivšeg predsednika Kine, za kojeg kaže da je u velikoj meri doprineo jačanju pozicije Kine u svetu.

Posebno bi, kaže, želeo da pročita Vangovu knjigu "Narodni suverenitet", koje više nema ni na kineskom jeziku.

"Mi smo više od dva sata bili zajedno, razgovor, koji je trebalo da traje 15 minuta, trajao je sat vremena, pa ručak još duže od sat vremena. Mnogo toga sam naučio, on je čovek koji je napisao vredne knjige koje ne možete da nađete ni na kineskom jeziku", rekao je Vučić.

Kaže da je od Vanga čuo mnogo o različitim temama, o postavci stvari u svetu, kao i tome kako Srbija, koja je na važnom geografski strateškom mestu, ali opkoljena različitim interesima i neretko pritisnuta, da se ponaša, kako da čuva nezavisnost i razvija ekonomiju.

Vučić je istakao da je u Kini bio mnogo puta, priman sa posebnim počaštima, uz iskreno prijateljstvo, ali da ni sam nije mogao da veruje na koji način ga je danas dočekao Vang.

"On je jedan najzauzetijih ljudi na svetu. On je enciklopedija, čovek za kojeg kažu da je taj koji je doprineo tvrđem stavu Kine i jačanju pozicije Kine u međunarodnim odnosima", rekao je Vučić.

Opisijući Vanga, naveo je da je to čovek koji se "ustremio" na jačanje pozicije Kine u svetu, koji je učestvovao u punoj modernizaciji Kine za vreme poslednja tri predsednika, a da je sa aktuelnim šefom države doživeo vrhunac karijere.

Vang je, nastavio je, čovek koji je tih, koji radi iza zatvorenih vrata, iako svi znaju da je u najbližem rukovodstvu i jedan od ključnih mozgova i najvažnijih ljudi Kine.

"Izuzetno sam počastvovan i ponosan zbog toga, on mi je rekao da će pokušati da posebno zbog mene, preko ambasadorke Kine u Srbiji Čen Bo nabavi knjigu ''Narodni suverenitet'', jer bih voleo da tu knjigu dobijem", preneo je Vučić novinarima.

Istakao je da je razgovor sa Vangom veoma značajan, dodajući da pojedini u međunarodnim krugovima, kada postoje problemi u odnosima sa Kinom, nekako uvek njega "targetiraju", jer je reč o čoveku koji radi na sveukupnom snaženju Kine.

"Ja sam ovde drugi put, ali ne ja, već Srbija. Ja samo predstavljam Srbiju, to je poštovanje prema Srbiji", podvukao je Vučić.

Vučić je rekao da je Vanga, ali i predsednika Sija, zamolio da, ukoliko je moguće, preporuče nekim od kineskih kompanija iz oblasti industrijske robotike, veštačke inteligencije ili logistike, od Alibabe do drugih kompanija, da svoje centre ili habove otvore i u Srbiji.

"U jednom trenutku na ručku je Van Hu Ning, koji je jedan od pet važnijih ljudi u stalnom komitetu Politbiroa CK, rekao - Vučiću, vi kažite šta je to što želite, šta možemo da uradimo, mi ćemo to da napravimo", rekao je Vučić.

Kako je rekao, bilo je reči i o razvoju i unapređenju turizma.

"Želimo još drastičnije da povećamo broj turista iz Kine, moramo da povećamo broj noćenja i dana, da ponudimo bolji izbor Kinezima", rekao je Vučić.

Dodao je i da veruje da će kulturna saradnja između dve zemlje takođe ojačati, čemu će doprineti i izgradnja Kineskog kulturnog centra u Beogradu.

NAJISKRENIJA PODRŠKA SIJA CELOVITOSTI SRBIJE I DALjEM RAZVOJU

Malo je zemalja i prijatelja u svetu koji otvoreno govore i prihvataju prijateljstvo s Kinom, poput Srbije, reči su predsednika Kine Si Đipinga, koje potvrđuju koliko Kina ceni poziciju Srbije u bilateralnim odnosima dve zemlje i u okviru inicijative Pojas i put, koja podiže infrastrukturne i druge kapacitete zemalja učesnica.

Ove Sijeve reči i potvrdu koliko je Srbija vazna Kini predsednik Srbije Aleksandar Vučić preneo je danas srpskim novinarima u Pekingu, posle susreta sa kineskim predsednikom i višečasovnih razgovora sa njegovim najbližim saradnicima.

Vučić je rekao da je sa šefom kineske države imao dobar razgovor, u veoma prijateljskom tonu.

"Govorili smo o stvarima koje su, neko bi rekao, podrazumevajuće kada razgovarate sa prvom, drugom ili trećom, a mnogi će reći svakako u budućnosti sa prvom silom sveta", primetio je predsednik Srbije, ponosan, kaže, što je to prošlo uspešno i što je "dobro završio posao za svoju zemlju".

"Predsednik Kine bio je veoma iskren u podršci teritorijalnom integritetu Srbije, a izrazio je i želju da se nastavi sa dodatnim investicijama iz Kine u Srbiji", rekao je Vučić, ne krijući koliko je zadovoljan razgovorima u Pekingu i dobrim vestima koje donosi u Srbiju.

Si je, takođe, dao zeleno svetlo za vojnotehničku saradnju sa našom zemljom.

Uz opasku da Si bira svaku reč koju će da izgovori, Vučić je "citirao" kineskog predsednika da je malo zamalja i prijatelja u svetu koji nedvosmisleno i na svakom mestu govore i prihvataju prijateljstvo Kine.

"Neke zemlje koje su navikle na ustaljeni svetski poredak pokušavaju da zaustave Kinu i postoji pritisak da se ne raduju previše saradnji sa Kinom", primetio je predsednik, te dodao da to datira, na različite načine, još od stvaranja Društva naroda.

"Suština je u tome da oni veruju u naše prijateljstvo", rekao je Vučić.

Vučić je preneo i da mu je Si rekao da nikada neće zaboraviti posetu Srbiji i smederevskoj železari.

"Ja sam mu rekao da mi nećemo, bez obzira što kod nas, u ovom delu Evrope, postoji to da je zahvalnost nešto što najkraće traje. Kod Srba je uvek prisutna zahvalnost za sve što je do sada urađeno za Železaru", rekao je Vučić.

Dodao je da je, iako nije bilo planirano, na insistiranje kineske strane, potpisan sporazum sa Eksim bankom, o finansiranju za prugu Novi Sad - Subotica.

Kinezi, kaže, sada pažljivije planiraju i mnogo više proveravaju kako će da plasiraju svoj novac.

"Ali, zbog nas i našeg razgovora i taj ugovor je potpisan, mnogo važnih stvari je potpisano, kao, na primer, tri okvirna sporazuma za industrijski park u Beogradu, gde će biti zaposleno 1.000 ljudi.

Si je rekao da ocekuje da to dovede do još većeg broj kineskih kompanija, te da želi da se ono što proizvode i Železara i RTB Bor u Srbiji nađe u upotrebi kod tih novoosnovanih kompanija, koje će biti u industrijskom parku u Borči.

Pomenuo je, kaže Vučić, Si i Linglong kompaniju, kao i da želi da se nastavi sa dodatnim investiranjem u našu zmelju.