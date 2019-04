Tanjug | 25. april 2019. 08:30 > 09:16 |

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se rano jutros s kineskim predsednikom Si Đ inpingom, na čiji poziv je doputovao u glavni grad Kine gde se održava forum „Pojas i put".





Predsednik Kine primio je Vučića u Velikom domu naroda u Pekingu i sa njim razgovarao o bilateralnim odnosima. To je njihov šesti susret.

U fokusu razgovora, kako je ranije najavio Vučić, bile su pre svega ekonomska saradnja dve zemlje i Kosovo i Metohija.

Vučić je na sastanaku ocenio da Srbiju i Kinu vezuje čelično prijateljstvo .

"Veliku zahvalnost dugujemo i Vama lično i NR Kini za sve što ste uradili za Srbiju", piše na Instagram profilu "BudućnostSrbijeav" uz fotografije sa sastanka.



Takođe, Vučić je pozvao Sija da poseti Srbiju i vidi rezultate saradnje dve zemlje.

Nakon sastanka, u prisustvu Vučića i Sija, potpisano je više bilateralnih sporazuma kojima treba da se pospeši saradnja dve zemlje.

Predsednik Srbije će tokom dana učestvovati na panelu "Povezivanje među ljudima", a zatim će se razgovarati sa Vangom Huningom, članom Stalnog komiteta Politbiroa CK KP Kine, članom sekretarijata Centralnog komiteta Kine i direktorom Kancelarije za istraživanja politike CK KP Kine.

Po dolasku u Peking, Vučić je rekao da je Srbiji, kao maloj zemlji, ukazana velika čast i poštovanje u Kini.

Istakao je i da će Kosovo biti jedna od ključnih tema u razgovorima sa predsednikom Kine, kao i sa predsednikom Rusije Vladimirom Putinom.

Dodao je da će Srbija i Kina formirati i radnu grupu za zajedničke investicije i da je njegova molba predsedniku Kine da pomogne Srbiji da se kao mala zemlja uključi u procese razvoja robotike i veštačke inteligencije, s obzirom da i SAD i Evropa zaostaju u tome u odnosu na Kinu.

Vučić je podsetio da je Srbija prva u Jugoističnoj Evropi podržala inicijativu "Pojas i put" i istakao da Srbija želi sa Kinom punu saradnju.

"U Evropi, kada pomenete Kinu, svi se nešto pravdaju. Ja se nigde ne pravdam. Za razliku od onih koji nam svakodnevno poručuju: "Nije vam mesto u Evropi ili nećemo vas", Kinezi nam kažu: "Mi sa vama hoćemo". I mi hoćemo", kaže Vučić, dodajući da Kina ne ugrožava suverenitet i integritet Srbije.





U kineskoj prestonici održava se drugi Forum "Pojas i put", na kojem će, prema najavama domaćina, učestvovati dvostruko više državnih delegacija nego što je bilo pre dve godine, na prvom skupu, a među njima biće i visoki zvaničnici iz zemalja članica EU, koje u početku nisu učestvovale u ovoj inicijativi.

Forumu "Jedan pojas, jedan put", između ostalih, prisustvovaće pored predsednika Rusije Putina, predsednik Portugala Marselo Rebelo de Sousa, Češke Miloš Zeman, Švajcarske Ueli Maurer, Azerbejdžana Ilham Alijev, Belorusije Aleksandar Lukašenko, Kipra Nikos Anastasiades, Čilea Sebastijan Pinera, Egipta Abdul Fatah al Sisi.

Najavljeno je oko 40 šefova država i vlada, kao i specijalni izaslanici predsednika niza evropskih zemalja.

U delegaciji, koju predvodi predsednik Srbije, nalaze se ministar trgovine i telekomunikacija Rasim Ljajić, ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Zorana Mihajlović, ministar finansija Siniša Mali, ministar rudarstva i energetike Aleksandar Antić, ministar bez portfelja zadužen za inovacije i tehnološki razvoj Nenad Popović, kao i predsednik Nacionalnog saveta za koordinaciju saradnje sa Rusijom i Kinom Tomislav Nikolić.















SI: SRBIJA IMA VAŽNU ULOGU U INICIJATIVI „POJAS I PUT“



Kineski predsednik Si Đinping rekao je danas u raygovoru s predsednikom Aleksandrom Vučićem da Srbija ima važnu ulogu u izgradnji Incijative Pojas i Put i da dve zemlje treba da unaprede saradnju u tom okviru radi veće dobrobti i prosperiteta za svoje građane, prenose kineski mediji.



Kina i Srbija potpisale su sporazume u okviru Inicijative Pojas i put a dve strane obećale su da će unaprediti saradnju u okviru ovog megaprojekta, navodi Čajna global televižn njuz (CGTN).

Si Đinping, Foto: Tanjug





Kineski mediji su izdvojili da je predsednik Vučić izrazio čvrstu podršku Inicijativi jer je ona donela pravi benefit građanima Srbije.



Kineski medij prenosi i da je Vučić istakao da projekti kao što su železara u Smederevu koju je kupio najveći kineski proizvođač čelika Hbis, snažno doprineli napretku lokalne ekonomije.



Vučić je rekao i da će Srbija kao lojalni prijatelj Pekinga podržati Kinu u nekim ključnim pitanjima.

VUČIĆ: ZAHVALNI ZA PODRŠKU, PREMA KINI LOJALNOST I POŠTOVANJE





Predsednik Srbije Aleksandar Vučić istakao je danas da je Srbiji važno da sarađuje sa Kinom, jer se radi o velikoj sili, koja za razliku od drugih, ne vrši pritisak, već i malim zemljama prilazi uvek s poštovanjem.



Vučić je, govoreći na panelu KP Kine "Povezivanje među ljudima", koji je održan uoči početka Drugog foruma „Pojas i put", naglasio da saradnja među ljudima ne sme biti tretirana kao neka stvar na marginama, već da ona predstavlja osnovu za izgradnju svih drugih oblika kooperacije.



On je, na početku obraćanja, preneo prisutnima, da je upravo imao sastanak sa predsednikom Kine i generalnim sekretarom Komunističke partije Si Đ inpingom i da je sa njim razgovarao o veoma važnim pitanjima.

Aleksandar Vučić i Si Đinping, Foto: Tanjug





„Nastavićemo sa odličnom saradnjom koja postoji između naše dve zemlje. Srbija je relativno mala zemlja u jugoistočnoj Evropi, sa sedam miliona stanovnika, i najveća je država na Zapadnom Balkanu. Znam koliko ima puno značajnijih igrača na međunarodnoj areni za Kinu nego što je Srbija. Ali ima nešto posebno što veže naše dve zemlje i ljude, kao i KP i SNS, kao dve najveće stranke", objasnio je Vučić.



Prema njegovim rečima, kineska politika vođena predsednikom Sijem uspela je nešto mnogo više nego bilo ko drugi u savremenom svetu.



„Danas možete videti da iako suočena sa velikim političkim izazovima, pritiscima političkih i ekonomskih konkurenata sa zapada, Kina ne samo da postaje sve moćnija već ima sve više prijatelja širom sveta", rekao je Vučić.





Vučić podseća da je Srbija na putu ka EU i istovremeno naglašava da ima nešto što posebno odlikuje Kinu od drugih velikih sila.



"Kada govorite sa velikim silama Zapada uvek postoji neka vrsta pritiska sa kojim se suočavate, a kada razgovarate sa Kinom i njenim liderima suočeni ste uvek s poštovanjem", naglasio je Vučić.



Ako Peking nastavi i zadrži taj pristup prema malim nacijama i zemljama, stav poštovanja i međusobnog uvažavanja, to je nešto što citav svet želi da vidi i steći će nove prijatelje i ljude koji će podržavati kineske ideje, dodao je Vučić.



Podsetio je da je Srbija bila među prvim zemljama koje su potpisale inicijativu „Jedan pojas, jedan put" i da je proteklih godina, zajedno sa kineskim kompanijama, uradila mnogo.



Preneo je da je Srbija sprovela mere konsolidacije, da je smanjila javni dug sa 78 na 50 odsto BDP-a, te da je spremna da sarađuje još tešnje sa kineskim kompanijama na infrastrukturnoj agendi.



Važnije od toga je kontakt među ljudima, dodaje Vučić i ističe da u Srbiji ne samo da poštuju i cene Kineze, već ih i vole.

Aleksandar Vučić i Si Đinping, Foto: Tanjug





Ukazao je da je Srbija proteklih godina uspela da najpre udvostruči i potom utrostruči broj kineskih turista, i rekao da se nada da će taj broj dalje rasti.



Kazao je da je trgovinska razmena značajno povećana, ali da je nezadovoljan, jer može i dalje da raste, zbog čega smatra da su potrebni još tešnji kontakti među ljudima i razumevanje.



„Kada ste suočeni sa takvim stavom da možete uvek računati na podršku tako velike zemlje kao što je Kina, onda možete računati na strateško partnerstvo u budućnosti", rekao je Vučić.



Govorio je i o Železari, prenevši da je predsedniku Siju, u ranijim razgovorima, izneo jednu molbu - a to je bilo kako rešiti problem železare nakon što su je Amerikanci napustili i time zatvorili 5.000 radnih mesta.



„Ja sam molio predsednika Sija da nađe najbolje moguće rešenje, a on je našao tu soluciju. Danas je to najveća fabrika u Srbiji, najveća izvozna kompanija. To je pošlo za rukom zahvaljujući prijateljstvu naše dve zemlje, a ne zato što je Hbis imao nameru da zaradi veliki novac. Na taj način pokazujete poštovanje", podvukao je on.





Vučić je istakao da će Srbija zbog takvog stava podržati kineske interese u globalnim institucijama i svuda gde je to moguće.



Dodao je da treba omogućiti i da Kinezi dobiju malo više uvida u balkansku kulturu i kulturu jugoistočne Evrope, a da je kulturni centar prilika za to.



Takođe je podsetio da je SNS najveća stranka u Srbiji, koja je u poslednjih šest godina uvek imala više od 50 odsto glasova na svim izborima koji su održani, dodajući da je sa KP Kine potpisala sporazum o saradnji, te izrazio nadu da će kroz te kanale moći da se podstakne dalja kooperacija i učini mnogo više u korist naše dve zemlje.



„Uvek ćete imati poštovanje i videćete ljudsku lojalnost s naše strane, iako mnogi ljudi ne verujuju u lojalnost u politici, mi to činimo. Mi smo zahvalni za pravu podršku koju ste nam pružili. Nadamo se da ćemo moći u ovoj godini predsednika Sija da ugostimo ponovo u Srbiji. Uveren da će, iako to već zasigurno zna, moći još jednom da vidi kako ne samo cenimo, već volimo Kineze i kako poštujemo sve što su uradili za nas", zaključio je Vučić.









Aleksandar Vučić , Vang Huning





VUČIĆ S VANGOM O DALJEM RAZVOJU BILATERALNIH ODNOSA

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se jutros u Pekingu sa Vangom Huningom, članom Stalnog komiteta Politbiroa CK KP Kine, članom sekretarijata Centralnog komiteta Kine i direktorom Kancelarije za istraživanja politike CK KP Kine.

"Imao sam izuzetnu čast da razgovaram sa Vangom Huningom o daljem razvoju bilateralnih odnosa i saradnji u okviru inicijative "Jedan pojas, jedan put" ", objavljeno je na Vučićevom Instagram nalogu "budućnosrbijaav".

Kako je dodao, srećan je zbog posvećenosti državnog vrha Kine za dalje unapređenje odnosa dve zemlje.