Tokom bilateralne posete Gruziji, prvog potpredsednika Vlade i ministra spoljnih poslova Ivicu Dačića primio je predsednik Vlade Gruzije Mamuka Bahtadze, a sagovornici su istakli visok stepen usaglašenosti stavova dve države o najvažnijim političkim i ekonomskim pravcima razvoja.





Razmenjena su mišljenja i stavovi o osnovnim principima međunarodnog prava, poštovanja teritorijalnog integriteta ali i uspešnim ekonomskim reformama koje se sprovode u obe države, digitalizaciji, modernizaciji javne uprave, razvoja infrastrukture i komunikacija i napretku u razvoju pozitivnog preduzetničkog okruženja.





Ministar Dačić i premijer Gruzije su istakli tradicionalne i prijateljske veze dva naroda i neophodnost njihovog daljeg unapređenja i otvaranja novih dimenzija saradnje, pre svega u ekonomskoj oblasti.



Ministar Dačić je pozvao premijera Gruzije da poseti u najskorije vreme Srbiju, saopštilo je Ministarstvo spoljnih poslova.