Tanjug | 24. april 2019. 15:31 > 16:29 |

Lažna država Kosovo i pokušaj stvaranja Velike Albanije i dalje su najveća pretnja na Balkanu, izjavio je ministar odbrane Aleksandar Vulin koji na poziv ruskog kolege Sergeja Šojgua učestvuje na Osmoj bezbednosnoj konferenciji u Moskvi.





Poručio je da se Srbija koju vodi predsednik Aleksandar Vučić oporavila, ali međunarodno pravo nije.





"Tragedija iz 1999. godine, kada je 19 zemalja NATO izvršilo agresiju na Srbiju, poslužila je da izvučemo pouku da bez međunarodnog prava i sistema kolektivne bezbednosti svet ide u tragediju i nesreću", kaže Vulin.

U svom izlaganju "Bezbednost Balkana između globalnih izazova i regionalnog nasleđa", ministar Vulin je istakao da je Srbija izabrala da bude vojno neutralna zemlja i da nikada neće biti članica nijednog vojnog saveza makar bila poslednja zemlja u Evropi koja neće biti članica NATO pakta.

Kako je saopštilo Ministarstvo odbrane, Vulin je naveo da je 1999. godine 19 velikih i moćnih zemalja pokušalo da ubije jednu malu i slobodnu zemlju.

"Svet je tada ćutao. I oni koji su nas voleli i oni koji nas nisu voleli, izabrali su da okrenu glavu, 1999. mi smo bili sami, 1999. godine, nakon što je ubijeno na desetine naše dece, nakon što je razorena naša privreda, nakon što su ubijani naši vojnici i policajci, nakon što su pokušali da nas zauvek proteraju iz sela i gradova gde smo oduvek živeli", rekao je Vulin.

Dodao je da su pre tačno 20 godina pokušali da ubiju Srbiju, a ubili su međunarodno pravo.

"Srbija koju vodi predsednik Aleksandar Vučić se oporavila, ali međunarodno pravo nije. Srbija je još uvek živa, ali međunarodno pravo je i dalje mrtvo", istakao je ministar Vulin.

Kako je rekao, 1999. unipolarni svet je doživeo svoj vrhunac, sve je bilo dozvoljeno, sve je bilo moguće, sila je bila opravdanje sama po sebi.

"Nije vam trebalo opravdanje da napadnete bilo koga, da uzmete i otmete bilo šta. 1999. godine unipolarni svet je umro, jer su slobodni narodi shvatili da ono što im je govoreno o vladavini ljudskih prava, o demokratiji kao univerzalnoj vrednosti, jeste samo opravdanje za vladavinu velikih i moćnih", rekao je ministar Vulin.

Podsetio da je pre godinu dana, na istom mestu, rekao da je najveća pretnja za mir na Balkanu lažna kosovska država koju vode teroristi.

"Rekao sam tad da odsustvo samostalne politike zemalja članica EU priziva i podstiče ilegalne migracije. Pre godinu dana sam vam rekao da projekat "velike Albanije", zemlje koja je nacrtana u Drugom svetskom ratu na fašističkim kartama, jeste najveća pretnja miru na Balkanu", kaže Vulin.

Navodi da ga vreme nije demantovalo, i da zbog toga nije srećan.

Ministar je rekao da se Briselski sporazum "koji smo postigli uz velike napore i velike žrtve, u nadi da ćemo sačuvati mir", ne poštuje kao ni Rezolucija Saveta bezbednosti UN 1244.

"Za pobijene žrtve mog naroda niko ne odgovara i nema suda. Čak, kršeći sopstvene zakone, lažna kosovska država je napravila paravojsku. Na čelu te vojske su komandanti terorističkih formacija. Dati teroristima teško naoružanje i nadati se miru više je ludilo nego politika", rekao je Vulin.

Na čelu te paravosjke, dodaje, nalaze se teroristi koji nisu osuđeni ne zato što nisu krivi već zato što su svi svedoci pred međunarodnim sudovima pravde brutalno pobijeni.

"Nije imao niko živ da svedoči. Stvaranje Velike Albanije kao pokušaj da se reši albansko nacionalno pitanje je zapravo pokušaj da se izmeni i opravda neuspeh formiranja kosovske države je najveća pretnja na Balkanu. Onaj ko misli da može na račun svih balkanskih naroda da reši albansko nacionalno pitanje praveći im veliku državu taj mora da zna da se igra velikom vatrom i da priziva nesreću. Ne možete na malom prostoru kao što je Balkan uskratiti Srbima ono što nudite Albancima", poručio je ministar Vulin.

Na ovogodišnjoj Osmoj bezbednosnoj konferenciji u Moskvi učestvuju ministri odbrane iz 35 zemalja.