Tanjug | 24. april 2019. 13:51 |

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić poručio je u sredu da je veoma zabrinut zbog sprečavanja Srpske liste da učestvuje na izborima na KiM i istakao da će o tome razgovarati sa liderima Kine i Rusije u Pekingu, ali i sa nemačkom kancelarkom Angelom Merkel na sastanku u Berlinu.

Navodeći da će Kosovo biti jedna od ključnih tema sa predsednikom Rusije i Kine Vladimirom Putinom i Si Đinpingom, Vučić je rekao da je šokiran bezobrazlukom i drskošću Prištine, nakon odluke kosovske Centralne izborne komisije, koja ni danas nije potvrdila kandidate Srpske liste za gradonačelnike četiri srpske opštine na severu Kosova i Metohije.

"To su neverovatne stvari, šokiran sam da nečiji bezobrazluk i drskost mogu da idu to tih granica. To su stvari koje se ne rade", istakao je Vučić u razgovoru sa srpskim novinarima u Pekingu.

On je dodao da je to ukidanje demokratije na koje niko iz sveta nije reagovao.

"Neću da kazem na šta me to podseća, kad nekome branite da se kandiduje zato sto vam se ne sviđa njihova politika, iako nema ništa protivzakonito, niti narušava nečija ljudska prava...Razmislite kako se to naziva", rekao je Vučić.

Dodao je da će to pitanje da postavi i nemačkoj kancelarki Angeli Merkel i ostalim liderima u Berlinu, kao i da će o tome da razgovara i sa Putinom i Sijem, iako je, kaže, siguran da oni dele njegovo mišljenje.

Pročitajte još - Centralna izborna komisija tzv. Kosova odbila kandidature članova Srpske liste; Đurić: Srbima ukinuta sva politička prava

Vučić je podsetio da je jedna od tačaka u Briselskom sporazumu da Srbi imaju obavezu da učestvuju na izborima po kosovskim zakonima, ali da im sada smeta to što Srpska lista pobeduje.

Dodao je da je ogroman novac uložen da se razori Srpska lista i Srbi odvoje od Beograda i Srbije.

"Pogledajte koliko su svojih medija stranci stvorili na severu Kosova samo da bi razorili ugled Srpske liste, sve kampanje za kriminalizaciju severa i Srba na KiM i ništa nisu uspeli. Možete da pišete šta hoćete, da lažete, Srbi će da budu uz svoj narod i svoju državu", rekao je Vučić.

Predsednik je dodao da su Albanci mislili da Srbi neće želeti da učestvuju na izborima, a da sada, kada su Srbi rekli da će izaći i ponovo će pobediti, žele da im zabrane izlazak samo zato što se njihova politika ne sviđa Hašimu Tačiju, Ramušu Haradinaju ili Veseljiju.

Upitao je i šta očekuju da će biti odluka Srpske liste posle 10. maja.





foto Tanjug

"Očekujete da Srbi kažu - nametnite nam da predsednik Srba bude Rada Trajković, a predsednik vlade Srba Slobodan Petrović... Pa, za njih niko neće da glasa, ne mogu da dobiju 50 glasova", rekao je Vučić.

Pročitajte još - Potvrdu o kandidatima Srpske liste „koče“ članovi CIK-a iz „Samoopredeljenja“

Kako kaže, zovu ga svaki dana i pitaju da li ima nešto da uradi da odobrovolji Albance.

"Kažete samo: dobro, hvala, kako ste, lepo je vreme napolju. Šta da kažem drugo. Moje je da zastupam interese Srbije, a ne da se dodvoravam nekome da bih obezbedio sebi fotelju", kaže Vučić.

Na pitanje da li se potezima Prištine, uključujući i ovaj poslednji, obesmišljava predstojeći susret u Berlinu, predsednik kaže:

"Ja moram da kažem da ne razumem...Uvek sam poštovao kancelarku Merkel i predsednika Makrona. Siguran sam da su pametniji od mene i da će nešto da smisle. Ja u ovom trenutku ne razumem kako i o čemu da razgovaram sa Prištinom.



foto Tanjug

VUČIĆ: NE ZNAM KAKO I O ČEMU DA RAZGOVARAM SA PRIŠTINOM





Predsednik Srbije Aleksandar Vučić poručuje uoči susreta u Berlinu da ne zna kako i o čemu može da razgovara sa predstavnicima Prištine, posebno nakon najnovijih pokušaja da se spreči učešće Srpske liste na izborima na severu KiM.

"Ja moram da kažem da ne razumem... Uvek sam poštovao kancelarku Angelu Merkel i predsednika Emanuela Makrona. Siguran sam da su pametniji od mene i da će nešto da smisle. Ja u ovom trenutku ne razumem kako i očemu da razgovaram sa Prištinom", rekao je Vučić srpskim novinarima u Pekingu, upitan da li Priština poslednjim potezima obesmišljava predstojeći susret u Berlinu.

Ocenjuje da to što kosovska Centralna izborna komisija ni danas nije potvrdila kandidate Srpske liste za gradinačelnike četiri srpske opštine na severu Kosova i Metohije predstavlja ukidanje demokratije na koje niko iz sveta nije reagovao.

Kancelarki Merkel i ostalim liderima u Berlinu postaviće, kaže, pitanje kako se naziva to kad nekome branite da se kandiduje, zato što vam se ne sviđa njihova politika, iako u njoj nema ništa protivzakonito niti narušava nečija ljudska prava.





foto Tanjug

VUČIĆ: NE RAZUMEM ŠTA JE SMISAO ČUPANjA ZNAKOVA





Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio, povodom današnjeg ponovnog upada na gradilište u Beogradu predsednika opštine Stari grad Marka Bastaća, da ne može da razume one koji čupaju znakove i zaustavljaju radove, kao i da veruje da i građani Srbije ne razumeju koji je smisao toga.



Na pitanje novinara kako tumači nove napade na članove njegove porodice u pojedinim medijima, koji su pod kontrolom Dragana Đ ilasa, i to što stavljaju na naslovne strane u različite kontekste njegovog brata, Vučić je rekao da to samo govori kolika je psihopatska mržnja onih koji bi da dođu na vlast po svaku cenu i koji nemaju argumente.



"Video sam da mu je i moja majka pre dva dana bila tema, čak su izmišljali, žena (Vučićeva majka) je bila one noći kada je bombardovan RTS, ali im je nešto smetalo, pa su nešto lagali", kazao je Vučić.

Pročitajte još - Vučić na konferenciji o zločinima nad novinarima

Na komentar novinara da je Sergej Trifunović rekao da Vučićeva majka nije bila u tom trenutku u zgadi RTS-a, Vučić je kazao da je Trifunović veliki lažov i da ne priliči da govori u Pekingu o njemu.





foto Tanjug



Kako je rekao, sve to govori kolika je mržnja onih koji bi da dođu na vlast a ne mogu da kažu "da su izgradili više fabrika od Vučića" ili više pruga i autoputeva, niti da su u njihovo vreme javne finansije bile bolje.



"I kada ne možete da kažete da ste imali ovakav ugled. Ja ću biti sa desne strane prvi do predsednika Sija na svečanoj večeri, a biću jedan od predstavnika tri zemlje, Putin je prvi, a mi smo drugi ili treći, koji ćemo dati završnu reč na samitu u subotu. Plus imamo uvodna obraćanja. Ne razumete koliku čast je Srbija dobila ovde", istakao je predsednik Srbije.



Kaže da "veliki junaci" ne mogu da izađu sa njim, Vučićem, na kraj, pa moraju da napadaju članove njegove porodice.



"Shvataju da nikad ne mogu da pobede u normalnim uslovima, jer građani glasaju za svoju budućnosti. Pa pokušavaju psihološki da me slome. Tu nema ničega, da je moj brat bio kriv jer je navodno burezima i leđima napadao nečije pendreke. Sud je ustanovio da je moj brat pokazao ličnu kartu", rekao je Vučić i napomenuo da to nije vredelo i da je bilo potrebno da njegovog brata satanizuju, kao i da je ta kampanja trajala godinama.



Vučić ističe da niko ne može da mu kaže da je sada bogatiji i dodao da ga to ne interesuje već šta će da ostane iza njega.