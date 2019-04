Tanjug | 23. april 2019. 14:36 > 16:55 | Komentara: 0

Premijer privremenih prištinskih institucija, Ramuš Haradinaj, izjavio je danas da Priština i Beograd imaju samo jedno nerešeno pitanje, a to je, ponovio je, priznanje.



"Imamo jedno nerešeno pitanje sa Srbijom i to je priznanje, nemamo drugih pitanja da rešimo i nismo zainteresovani za nešto drugo. Ako je Srbija spremna možemo, ako ne, ne vidim ništa drugo", naveo je Haradinaj na konferenciji za novinare nakon sednice vlade, prenela je RTK2.



Govoreći o predstojećem mini samitu u Berlinu, koji su sazvali nemačka kancelarka Angela Merkel i francuski premijer Emanuel Makron, i medijskim napisima da će na Beograd i Prištinu vršiti pritisak da sveobuhvatni sporazum bude postignut do oktobra, Haradinaj kaže da ne treba uzimati za ozbiljno sve ono što pišu mediji.



Za njega je, dodao je, to normalno kada je reč o ovako velikim događajima kakav je predstojeći samit u Berlinu.



Ocenio je važnim to što će se na tom skupu naći pitanje Kosova, gde će Beograd moći da predstavi svoje ciljeve.





Povodom odlaganja verifikacije kandidata za gradonačelnike Srpske liste u četiri srpske opštine na severu Kosova, Haradinaj kaže da "zabrinjava situacija da neko ko dobije poverenja naroda, kasnije podnese ostavku, a potom se ponovo kandiduje za istu funkciju".



Iako, kako je rekao, to smatra protivzakonitim i protivustavnim, on smatra da bi najbolje bilo da predloženi kandidati, kako je rekao, ipak dobiju mogućnost kandidature, pa narod neka glasa.



Očekuje, kaže, da će ubuduće poštovati pverenje građana.



Prethodno, prištinska vlada je prihvatila inicijativu MUP-a o potpisivanju, kako se navodi, međunarodnih sporazuma sa Crnom Gorom, Francuskom i Švajcarskom o uzajamnom priznavanju vozačkih dozvola.



Haradinaj je, dodaje se, na vladi zahvalio svim institucijama koje su se angažovale na povratku kosovskih građana iz Sirije.



Kosovo je, kazao je, "deo međunarodne koalicije za borbu protiv terorizma i nastaviće da doprinosi tome".







Premijer privremenih prištinskih institucija, Ramuš Haradinaj, izjavio je danas da u Berlin putuje sa nepromenjenim stavom kada je reč o nastavku dijaloga sa Beogradom i korekciji granica.

Za njega je, kaže, važno da Kosovo bude deo Berlinskog procesa, zajedno sa, kako je rekao, pet balkanskih zemalja.

"Važno je da je Kosovo deo paketa šest balkanskih zemalja u Berlinskom procesu", rekao je Haradinaj i dodao da je taj proces vazan jer, kako je rekao, ne dozvoljava "nijednoj državi da stagnira".

Sastanak sa premijerima i predsednicima država Zapadog Balkana sazvali su nemačka kancelarka Angela Merkel i francuski predsednik Emanuel Makron za 29. april u Berlinu.

Haradinaj kaže da Priština ne određuje ko su učesnici tog skupa.

Prema njegovim rečima, pominjanje korekcije granica bilo je greška i dobro je što je, kako kaže, ta tema prevaziđena.

"Diskusije o teritoriji su pogrešne. Dobro je da je to prevaziđeno, a mi ni ne pokušvamo da tu temu održimo živom", rekao je Haradinaj na konferenciji za novinare, prenela je prištinska Gazeta Ekspres (Gazeta Express).

Upitan o odnosu sa šeficom evropske diplomatije Federikom Mogerini, koja će takođe biti prisutna u Berlinu, Haradinaj je rekao da, što se nje tiče, nema problem, već sa temema koje je ona pokretala.