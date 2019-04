Tanjug | 23. april 2019. 12:25 |

Ima li šta paradoksalnije od toga da milioner poput Dragana Đilasa, koji je pare zaradio plačkajući narod, sada tom istom narodu nudi komunizam, izjavio je danas Goran Vesić, član predsedništva SNS, reagujući na navode Dragana Đilasa na N1 televiziji da svojom imovinom garantuje da će da nacionalizuje PKB kad dođe na vlast.

"Danas je Đilas, koji nema politički program, niti nudi rešenje za bilo koji politički problem naše zemlje, objavio da svom svojom imovinom garantuje da će da nacionalzuje PKB čim se dočepa vlasti na ulici!? Političar čije su firme, dok je bio na vlasti, imale prihode od 500 miliona evra, političar koji je Beograd zadužio za 1.2 milijarde evra sada nudi u zalog ono što je pokrao od naroda za nacionalizaciju!?", navodi Vesić u pisanoj izjavi i pita - zašto Đilas prvo nije zatražio da se nacionalizuje njegova imovina, koju je, navodi Vesić, pokrao dok je bio državni funkcioner?

PROČITAJTE JOŠ - Vesić: Prošle nedelje milijarda od građevinskog zemljišta

Aleksandar Vučić je, podseća Vesić, otvorio 200 fabrika u kojima radi oko 200.000 radnika, a nezaposlenost u Srbiji je sa 24 odsto, koliko je iznosila kada su Đilas i Jeremić vladali Srbijom, pala na 11 posto.

To što narod sada ima posla u Srbiji Đilasu najviše smeta i zato on preti investitorima koji zapošljavaju ljude, kao i međunarodnim institucijama koje hvale Srbiju, kaže Vesić i dodaje da je razlog tome Đilasova politka po principu: “što gore za Srbiju, to bolje za njega”.

PROČITAJTE JOŠ - Vesić: Odluka o kontramerama i izborima posle Đurđevdana

Đilas bi, zaključuje, da ostavi 200.000 ljudi bez posla, a pri tom ne nudi tim ljudima da ih zaposli u svojim kompanijama.