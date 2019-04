Tanjug | 21. april 2019. 11:06 |

Ministar unutrašnjih poslova Srbije Nebojša Stefanović ocenio je danas da je predsednik Aleksandar Vučića na skupu "Budućnost Srbije" u petak u Beogradu pokazao da sadašnja vlast ne razmišlja jedan ili dva dana unapred, već da gleda dvadeset do trideset godina unapred.Stefanović je u intervjuu za TV Pink zahvalio građanima Srbije na masovnom odzivu, ogromnoj energiji i podršci koju pružaju predsedniku Srbije i njegovoj politici koja se, kako je ocenio, ogleda u otvaranju fabrika, novih radnih mesta, izgradnji infrastrukture, podizanju plata i penzija i podizanja ugleda Srbije u svetu."Bilo je impresivno, kada vidite 150.000 ljudi koji su došli da pokažu da jedna normalna i pristojna Srbija hoće da bude uz predsednika i politiku koja nudi budućnost Srbije", rekao je Stefanović i dodao da je skup protekao bez ijednog jedinog incidenta.On je istakao da je Vučić jedan od retkih političara u svetu koji ima neposredan kontakt s građanima i da je upravo skup to i potvrdio, jer se direktno obraćao građanima posećajući na postignute rezultate, ali najavljivajući i nove planove.Stefanović ističe da su građani uz predsednika jer znaju da on može sa svim svetskim zvaničnicima - Angelom Merkel, Si Ðipingom, Vladimirom Putinom i drugim evropskim liderima da razgovara o konkretnim stvarima i u oblasti ekonomije i poltiike."To je Vučić uspeo, to je suštinska stvar, to više nije nešto imaginarno. Rukovodstvo prethodne vlasti radilo je 15 sati za sebe, dva sata u kancelariji, a rezultate rada smo videli. Predsednik radi za svoju zemlju i narod, rezultati toga su konkretni, jer je Vučić u poslendnjih nekoliko godina otvorio 100 fabrika", ukazao je Stefanović.On je dodao da su podršku predsedniku dali ljudi iz svih delova Srbije, regiona i dijaspore, jer njegovu politiku vide kao politiku koja ujedinjuje, koja je ponuđena svima, i koja obećava da ljudi u Srbiji grade bolju budućnost za sebe i svoju decu.S druge strane, navodi Stefanović, politiku koju nudi opozicija nije čuo, sem da će, kako je rekao, za one koji misle drugačije otvarati logore, vešati, streljati i silovati..."Ne može da se poredi energija Srbije koja dođe da podrži Vučića i energija SzS-a, ni u broju, ni u tome što ljudi dolaze da čuje suštinu, program budućnosti, s druge strane čuju samo mržnju", ocenio je Stefanović.On se izvinio sportistima, pevačima i drugim medijskim ličnostima koje su podržale predsednika Vučiha i zbog toga od strane opozicije doživeli medijski linč."Pogledajte nivo mržnje prema tim ljudima jer su se usudili da imaju drugačije mišljenje. Bora Čorba mora da se opravdava zašto je podržao predsednika, ti ljudi ga napadaju, izgovaraju najstrašnije reči, a imaju prava da sebe nazivaju demokratama. Da li je to demokratija?", upitao je Stefanović.Navodi da ako građani budu glasali da se ti ljudi vrate na vlast, imaćemo, kaže, društvo koje neće smeti da misli drugačije, dovodiće sudije, tužilaštvo i policiju po partijskoj liniji, baš kao što su, ističe, radili kada je Demokratska stranka bila na vlasti."Imamo jedan težak šlučaj, da je Boško Obradović organizovao da se napadne i isprebija odbornica Dveri iz Niša, zato što više nije htela da podržava tu politiku. Vidite kako bi izgledala Srbija kada bi se ti ljudi dočepali vlasti. Za ekonomiju bi to značili da oteraju sve investitore i da zatvore fabrike", rekao je Stefanović.Podsetio je da blokade puteva koje je najavljivala opozicija nisu bile, a da je "vrhunac" kršenja zakona od strane opozicinoh pristalica za vreme mitinga bio taj što su neki građani sa nadvožnjaka gađali autobus kamenjem.