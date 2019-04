Tanjug | 19. april 2019. 20:01 > 20:42 |

Danas razni emisari iz celog sveta dolaze u Beograd da mi kažu - učini nešto za Albance, umili se malo njima, da bi ukinuli takse na srpsku robu, a moj odgovor je da ništa nećemo učiniti, jer Priština mora da ukine takse, da bi se razgovaralo, poručio je večeras predsednik Aleksandar Vučić.



"Moj odgovor, naš odgovor, odgovor jedinstvene Srbije, bez obzira što to neće biti lako učiniti je - ništa nećemo da učinimo. Mnogo toga smo učinili, red je da se vi ponašate civilizovano, normalno", rekao je Vučić.



On je istakao da nije normalno da se uvode takse na robu u 21. veku i da mogu da prete, da vrše pritisak kakav hoće, Srbija je rekla - povucite takse, razgovaraćemo.



"A, mi vama da činimo ustupke, da biste rekli da je Srbija ponižena i poražena... naš odgovor je jasan", rekao je predsednik Srbije.



On je naglasio da postoji samo jedna stvar koju je gore izgubiti od glave, i koja je najskuplja na svetu - obraz, i to, poručio je, ne bi trebalo da zaborave ni oni na Zapadu, ni Albanci.



"Obraz je najskuplja stvar na svetu. Nemojte nikad da pokušate Srbiji da ga ukaljate", podvukao je Vučić.



On je preneo da je danas na skup u Beograd sa KiM došlo oko 7.500 ljudi, a da desetak autobusa nije bilo dozvoljeno da pređu administrativni prelaz.



Kako je rekao, kada je video toliki broj Srba sa KiM, nije se samo radovao tome, iako mu je neizmerno drago, jer je to za njega i najveći teret oko vrata, koji je neko mogao da mu stavi.



"Znam kolika je moja odgovornost i briga za ljude na KiM. Neće nam biti lako i zato još jednom hvala što ste u ovolikom broju došli. Bez vas ovoliko, ne bih mogao da izađem pred Sija, Putina, Merkel, Makrona u narednih nekoliko dana", istakao je srpski predsednik.



Podsetio je da je Beograd tražio kompromis sa Albancima, ali mnogi u svetu nisu, kaže, razumeli koliko smo bili spremni za kompromis i gledali su samo da na svaki način ponize Srbiju.



Podsetio je da je Beograd ispunio sve obaveze iz Briselskog sporazuma, a Priština ni jednu jedinu - Zajednicu srpskih opština.



"Kada smo razgovarali, molili smo i upozoravali da ne formiraju kosovsku vojsku, da nije čak ni s skladu sa tzv. kosovskim ustavom, a čak je i generalni sekretar na to upozorovao, a oni su je oformili. Kada smo molili da ne idu dalje u to, uveli su takse, kojima treba ekonomski da unište Srbe. Molio sam ih u Briselu pre 6 meseci, da ne donose platformu koja nije za dijalog, rekli su da se neće pojaviti na dnevnom redu, a onda su je baš takvu izglasali", konstatovao je Vučić.



Moj posao kao predsednika Republike je da čuvamo mir, poručuje predsednik.



"Mi Srbi možda smo i najvise ratova imali u 20. veku. Želim da u 21. nemamo nijedan, da pricamo o našim junacima sa Košara i iz drugih ratova, ali da nemamo nove junake, da nam junaci budu oni koji će da izvoze softvere, naše najbolje proizvode u svet, da probamo da napravimo takvu politiku da idemo u korak sa svetom, budemo bolji od drugih", rekao je Vučić.









VUČIĆ: ŽELIMO DA RAZGOVARAMO OKO KOSOVA I METOHIJE





Razgovaraćemo, želimo da razgovaramo oko Kosova i Metohije, rekao je predsednik Aleksandar Vučić, ističući da to želimo i moramo, ali da napade ili proterivanje Srba sa KiM nećemo dozvoliti.





"Sve ih u svetu molim, nemojte da pomislite da zato što želimo da razgovaramo, što razgovor tražimo, što molimo za razgovor, nemojte da pomislite da ćemo bilo kome da dozvolimo napade ili proterivanje našeg naroda sa svojih vekovnih ognjišta. Nikada to nikome nećemo dozvoliti", rekao je Vučić na skupu Budućnost Srbije.





Za razliku od drugih, koji su se, kako kaže, uvek bolje i snažnije busali u prsa, on to ne ume:





"Ali, vam kažem - delovaću neuporedivo odlučnije i Srbija će da pobedi čak iako na takve stvari bude naterana", kaže Vučić.





Rekao je i da moramo da razumemo da ne možemo uvek da imamo sve što želimo i da ne možemo da teramo sve druge da misle onako kako mi mislimo.





"Već moramo da gledamo i razumemo kako se i kuda i na koji način svet kreće. Da poštujemo i sve druge u regionu i da pored naboljih odnosa sa Mađarskom, Rumunijom, Bugarskom, Grčkom, moraćemo da gradimo bolje odnose i sa Crnom Gorom i Severnom Makedonijom, i mnogo bolje odnose sa BiH, ne računajući Dodika, i sa Hrvatskom", ističe Vučić.





Bez obzira na uvrede sa raznih strana moramo sebe da obuzdamo, i da svoju snagu pokažemo ne tako što ćemo na sve da reagujemo, da na psovku odgovorimo psovkom, već da na pametan način pokušamo da pridobijemo te ljude uz sebe, kaže on.





"Samo ako smo svi zajedno, moći ćemo da budemo jači, da privučemo više investitora. Sukobima i svađama ništa nećemo moći da dobijemo i uložiću veliku energiju da takve uslove za razvoj jedinstvenog ekonomskog tržista na čitavom Zapadnom Balkanu napravimo, da mogu kamioni sa robom prelaze preko granica administrativnih prelaza mnogo brže nego danas", poručio je on.





VUČIĆ: MORAMO DA BRINEMO I ONIMA KOJI NE MISLE KAO MI



Moramo da brinemo i o onima koji ne misle kao mi, poručio je večeras predsednik Aleksandar Vučić na velikom mitingu u Beogradu.



"Naš cilj nisu sukobi, čak ni sa onima kojih je mnogo manje, a pretili su nam na razne načine. To se rešava na izborima, ali i tamo ima ljudi koji žele dobro našoj zemlji, treba da vidimo oko čega možemo da se saglasimo", poručio je Vulić.



A njima će, dodao je, reći istu rečenicu koju je već naveo:



"Sve može, ultimatumi nikada neće moći da prođu. I niko neće moći da tuče žene, niti da nasiljem ostvari političke ciljeve. Nema ultimatuma u politici".



Kako je rekao, naša je zemlja slobodna i mi moramo da budemo nosioci saradnje prema onima koji drugačije misle



"Naša je odgovornost u tome veća, mi moramo da brinemo i o novinarima, i i onda kad mislite da oni ne rade najbolje svoj posao, ali treba da odgovorimo na najpristojniji način", rekao je predsednik.



Odgovorite im pristojno, jedino ako krenu u nasilje, onda, "onako kako mi to znamo", odgovorite oštro, i odgovorno, jer ne sme nikome da padne na pamet i niko ne može da rešava probleme sekirama i testerama, poručio je predsednik Vučić.





VUČIĆ: ŠEST I PO GODINA BORBE I RADA ZA SRBIJU VREDELO JE ZA OVAKVO VEČE

Šest i po godina borbe i rada za Srbiju vredelo je za ovakvo veče, poručio je večeras predsednik Aleksandar Vučić, čiji je izlazak na binu pred oko 150.000 ljudi dočekan večeras paljenjem baklji, zvucima bubnjeva i skandiranjem "Aco, Srbine", a on je pozvao mladiće koji su peške stigli u Beograd sa Kosova i Metohije da stanu uz njega.

Na verovatno najvećem političkom skupu u Srbiji posle 5. oktobra, Vučić će, kako je najavio, sa ljudima iz cele Srbije, dijaspore i regiona, koji su došli na skup, podeliti viziju buduće Srbije.

Ponet energijom koja danas vlada među ljudima i na ulicama Beograda, kao i među okupljenima večeras na ogromnom prostoru između ulica Kralja Milana i Svetogorske, Terazija i dobrog dela Bulevara Aleksandra Karađorđevića, Vučić je na početku poručio da je šest i po godina borbe i rada za Srbiju vredelo za ovakvo veče.

"Da se vidi koliko ljudi ima u Srbiji koji poštuju rad i marljivost", objasnio je.

„ Znam da nikada više neći govoriti pred tolikim brojem ljudi. Beskrajno vam hvala na ovoj podršci", rekao je on.

VUČIĆ: JEDINSTVENI BUKVAR I JEDINSTVENA ČITANKA

Hoćemo da napravimo jedinstveni bukvar i jedinstvenu čitanku za svu srpsku decu, bez obzira koja im je zemlja matična, rekao je večeras predsednik Aleksandar Vučić u Beogradu.

"Time se ujedinjujemo, a nikoga ne ugrožavamo", poručio je sa velikog mitinga u okviru kampanje "Budućnost Srbije".

Kako je naveo, hoće da učimo od onih koji su uspeli da sačuvaju svoj jezik, pismo i kulturu, poput Nemaca, koji su prošli teška vremena, ali i danas su među najmoćnijima u svetu.

Znam, dodao je, da imamo bezbroj nacionalnih problema i velike pritske, ali, čuvajući jezik, pismo i kulturu, kako su učinili Nemci, "iako mi nismo tako veliki, mali smo brojčano,", ali smo dovoljno ponosni da smo svesni izazova koji su pred nama.

"Znam da me niste birali da biste slušali ono što volite, već da radim ono što je najteže, ali i da bi Srbija živela bolje, a građani imali budućnost", poručio je okupljenim građanima.

VUČIĆ: SRBIJA I DALjE U IGRI ZA FOLKSVAGEN

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je večeras da i dalje postoji šansa da Folksvagen izgradi fabriku u Srbiji.

Vučić je na skupu "Budućnost Srbije" rekao da je danas dobio važno pismo od ljudi iz Folksvatgena.

"Hoću da kažem da je Srbija i dalje u igri i dalje se takmičimo i dalje se borimo", rekao je Vučić.

On je naveo da su male šanse da veliki Folksvagen dođe u Srbiju, jer je konkurencija jaka, budući da su neke zemlje i članice EU, "ali da smo i dalje u igri".

JEDINSTVO SRPSKOG NACIONALNOG KORPUSA NIKO NE MOŽE UNIŠTITI

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić poručio je večeras sa skupa "Budućnost Srbije" da su svi Srbi u regionu koji su došli u Beograd pokazali da, u ma koliko država da živimo i koliko problema da imamo, da jedinstvo srpskog nacionalnog korupusa niko ne može da uništi.

"Da ne može ništa da nas razdvoji, jer pripadamo istom narodu i imamo isti jezik i istu kulturu", naglasio je Vučić.

Zahvalio je svim ljudima koji su došli iz svih delova Srbije, KiM, Vojvodine, Šumadije, istoka i juga i zapada Srbije, ali i Srbima iz Republike Srpske, iz Crne Gore, Severne Makedonije, Vukovara, Knina, Kistanje i drugih delova Hrvatske.

"Kada se nešto loše događa u Beogradu, to jednako brine i Srbe u Prijedoru i Pljevljima, bez obzira na to što žive u drugim državama, a i mi brinemo kada se nešto Srbima dešava u Šamcu ili Herceg Novom".

Poručio je da Srbija poštuje teritorijalni integritet svake zemlej u regionu i da nikog nismo uvredili ili ugrozili.

"Imamo pravo da se zovemo Srbima, nikoga ne ugrožavajući i čuvajući nacionalni identitet i da čuvamo srpski jezik i da branmo srpsko ćilrilično pismo", poručio je Vučić.

Kaže da su građani koji su došli u tolikom broju pokazali večeras koliko ljudi poštuje rad, trud i marljivost.

"Hvala, dragi prijatelji, pokazali ste da dela cenite mnogo više od obećanja, da poštujete one koji hoće pristojnu Srbiju i modernu i uspešnu Srbiju,a da ne poštujete one koji bi Srbji samo da prete i da je ruše. Večeras za razliku od svih drugih, o onima koji su politički protivnici neću reći nijednu reč, već o našoj Srbiji i buducnosti ću govoriti", naveo je Vučić.





DA UČIMO OD ONIH KOJI SU UMELI DA SAČUVAJU SVOJ NAROD

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić poručio je večeras da posebno želi da govori o našoj nacionalnoj konsolidaciji i rehabilitaciji i o tome kako da učimo od drugih koji su umeli da sačuvaju sebe i svoj narod.

Reč je o tome, kaže, da, iako imamo bezbroj nerešenih nacionalnih problema - a jedan je najveći i bezbroj je pritisaka sa kojima se suočavamo - to je KiM, da moramo da učimo od onih koji uspeli i u najtežim vremenima da sačuvaju svoj narod, sebe i da i danas upravljaju svetom i vode Evropu.

Podsetio je da su Nemaci 1702. osnovali Prusko carstvo, a danas je to, podseća, neka druga država, dodaje da je i Kafka pisao na nemačkom, da se u Strazburu uvek govorilo nemački...

"Ali, Nemci su znali da, čuvajući, učeći i brinući o Geteu, Šileru ... čuvajući svoj jezik i psimo, svoju kulturu, da ostanu jedinstvena nacija i da ponovo postanu snažni, moćni i najjači u svetu", kaže Vučić.

Dodaje da su Srbi brojčano mali narod, ali dovoljno pametan, ponosan i da razume izazove koji su pred nama.

Ističe da neće večeras da govori samo o onome što ljudi vole da čuju.

"Znam šta je pred nama, i znam da me niste birali da biste slušali samo ono što volite, već ono što je najteže i što se mora uraditi da bi Srbija živela, da bi vama bilo bolje i da bi Srbija imala budućnost", ističe Vučić.

Počelo je, da se razgovara ne samo o Memorijalnom centru u Jasenovcu, koji će Srbija graditi sa RS, već i o jedinstvenom srpskom bukvaru, srpskoj čitanci za svu srpsku decu, sta god da uče, gde god da uče i koja god da im je zemlja matična.