Tanjug | 19. april 2019. 08:20 > 09:44 |

: GODIŠNjICA SPORAZUMA KOJEG NEMA: Šest godina mrtvog slova iz Brisela

:

Za Srbiju je neprihvatljiva ideja o dvostrukom suverenitetu, izjavio je danas ministar spoljnih poslova Ivica Dačić i dodao da će na predstojećem sastanku u Berlinu očekuje dodatni pritisak na Beograd i Prištinu da nastave dijalog.Dačić je za RTS rekao da je sastanak u Berlinu sazvan na "veliko iznenađenje" Brisela i naglasio da su mnoge zemlje nezadovoljne zbog toga, a kao primer je naveo Austriju i Italiju, koje su deo Berlinskog procesa, a nisu pozvane."To govori da se igraju geopolitičke igre, ne više sa Rusijom i Kinom, nego unutar samog Zapada. Kao što znate, ne učestvuju SAD na sastanku", rekao je Dačić.On je dodao da se ne očekuje da će se na sastanku izaći sa nekim predlogom rešenja, "ali se očekuje da se izvrši dodatni pristisak i na Prištinu i na nas da se nastavi dijalog, koji se vodi u Briselu"."Ali, za nastavak tog dijaloga potrebno je da se ukinu takse, to je uslov sa naše strane", rekao je Dacicć za RTS.On predviđa da će verovatno biti pritisaka da se dijalog nastavi i bez toga, odnosno da se od Srbije traže dodatni ustupci kako bi se Priština odobrovljivla da ukine takse.Na pitanje da li bi Srbiji u Berlinu mogao da bude ponuđen neki nov fomrat dijaloga, čiji je cilj da Srbija prizna nezavisnost Kosova, odnosno da li će Berlin označiti u tom smislu kraj Briselskog procesa i početak nekog novog formata, Dačić kaže da Berlin to neće moći da uradi jer je Briselski format definisan rezolucijom generalne skupštine UN.Međutim, Dačić je ukazao na spekulacije da je Nemačka glavni protivnik nekih ideja o mogućem trajnom rešenju."Zato će predlagati neka rešenja koja ne bi išla u tom smeru. Jedno od tih rešenja se moglo videti, a to je stara priča da postoji mogućnost nekog dvojnog suvereniteta na severu Kosova i da tu postoji mogućnost da se posle desetak godina obavi referendum. To nikad niko još nije zvanično izneo, ali to je rešenje koje ne postoji nigde na svetu, ne vidim zašto bi Srbija prihvatila to rešenje", rekao je Dačić.On je precizirao da to rešenje podrazumeva da Srbija prizna nezavisnost Kosova, "a da taj deo bude pod mogućnosti nekog dvojnog suvereniteta", pa da će se o tome kasnije izjašnjavati."To je, prema mišljenju Srbije, jedna neprihvatljiva ideja", naglasio je Dačić.On je podsetio da je Nemačka 1991. i 1992. godine "ubedila" sve druge članice EU da priznaju jednostranu secesiju i proglašenje nezavinosti Slovenije i Hrvatske, iako su, kako je naglasio, sve druge zemlje bile za jedinstvenu Jugoslaviju."Tada je otvorena Pandorina kutija, a ne sada", ocenio je ministar.Upitan da li u Berlinu nemačka kancelarka Angela Merkel i francuski predsednik Emanuel Makron pokušavaju da stave tačku na priču o razgraničenju, Dačić kaže da oni mogu "što se njih tiče da stave tačku na šta hoće, ali to je za njihove pripreme i njihove papire "Sve dok oni zovu Srbiju da mi razgovaramo o tome, to je dokaz da ne mogu bez nas da to pitanje zatvore. Da mogu bez nas ne bi nas nikad zvali, pošto ne mogu bez nas, onda nema dogovora bez kompromisa sa Srbijom. Nebitno ko će da kaže i ko želi da stavi tačku, da li je to Makron, Merkel, Mogerini, Tramp, Putin... Mi ništa nećemo uraditi što nije u interesu Srbije i to je jasno", poručio je Dačić.On je dodao da je sastanak u Berlinu pokušaj da se nešto uradi, ali je ocenio da postoji jedna stvar koja nije dobra jer je reč o odlazećim administracijama."Pitanje je kako će se to odraziti na nekog novog koji će doći da vodi taj dijalog", rekao je Dačić.Istakao je da, za sada, nema naznaka da će Priština prihvatiti bilo kakvo ukidanje takse dok Srbija ne prizna Kosovo."A Srbija neće to uraditi. Nismo deca da verujemo u bajke da Haradinaj ovo radi sam. Ovi što pozivaju na sastanak, možda bi bilo bolje da su pozvali samo Haradinaja, sve bi bilo u redu. Pa nek uradi ono što od njega očekuju, a ne da budemo posledica njihovih frustracija vezano za to da kaže nema izmene granice Kosova. To cinično i s naše strane ne nailazi na razumevanje", rekao je Dačić.Na pitanje da li postoji mogućnost da Srbija pristane da se nastavi dijalog, a da takse ostanu ili da se od Srbije traži da više ne lobira za povlačenje priznanja nezavisnosti Kosova, a da Priština može da lobira za priznanje Kosova, Dačić kaže da je to nemoguće."Pod tim uslovima je nemoguće da Srbija pristane. Očekuje nas zaista teška borba", rekao je Dačić.On je dodao i da bi se, da je Srbija uvela protivmere, razgovaralo na način- "ukinite vi takse, mi ćemo da ukinemo takse"."Mi smo bili korektni, nismo uvodili protivmere i sad oni kažu prestanete vi da lobirate, a oni treba da lobiraju dalje. Je l'' će oni da prestanu da lobiraju, je l'' će da prestanu da podnose zahteve za razne međunarodne orgzanicacije?", upitao je Dačić.To je sve, ocenio je, posledica toga da je šest godina prošlo od potpisivanja Briselskog spoarazuma, a da nije realizovan osnovni deo tog sporazuma, a to je Zajednica srpskih opština.Šef srpske diplomatije naglasio je da to nije skup posvećen dijalogu Beograda i Prištine, već da su na sastanak pozvani lideri svih članica Zapadnog Balkana.On je dodao da će se na prvom delu sastanka govoriti o regionalnim pitanjima, dok će drugi deo biti posvećen dijalogu Beograda i Prištine.

DAČIĆ: SRBIJA NIKADA NEĆE UVESTI SANKCIJE RUSIJI

Srbija neće nametnuti nikakve restriktivne mere Rusiji uprkos pritisku, izjavio je ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić."Prijateljstvo Srbije i Rusije je tradicionalno. Sada su naši odnosi na nivou strateške saradnje. Zato Srbija nikada nije imala i nikada neće nametnuti sankcije ili druge restriktivne mere Rusiji, uprkos pritisku na Srbiju", rekao je Dačić za rusku Izvestiju, prenosi Tas s.Prema njegovim rečima, planovi Srbije da postane deo EU neće ometati razvoj odnosa s Rusijom.Dačić je istakao da Moskva pomaže Beogradu u odbrani nacionalnih interesa, uključujući i pitanje Kosova."Bilo bi nekorektno, blago rečeno, pratiti zapadne zemlje u uvođenju sankcija", rekao je Dačić.

DAČIĆ: OČEKUJU SE PRITISCI U BERLINU

Ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić izjavio je danas da se očekuje da će na predstojećem sastanku u Berlinu verovatno biti izvršen dodatni pritisak na Beograd i Prištinu da nastave dijalog.On je za RTS rekao da je za to potrebno da Priština ukine takse."Na Srbiju se vrše dodatni pržtisci kako bi se Priština odobrovoljila da ukine takse", rekao je Dačić.Ministar spoljnih poslova Srbije i predsednik Socijalističke partije Srbije (SPS) Ivica Dačić izjavio je da će današnji skup u Beogradu biti "poruka snage, jedinstva i stabilnosti Srbije", i naglasio da on ima drugačije poruke od onog koji je opozicija održala prošle nedelje u prestonici Srbije."Jačina jedne zemlje se meri po tome koliko je ona jedinstvena, složna i stabilna. Upravo zato što je proteklih nekoliko meseci slata jedna pogrešna slika o Srbiji, u smislu nasilja, pokušaja izazivanja političke nestabilnosti, najava velikih demonstracija, prihvatanje tih dezinfiormacija od strane zapadnih medija i zapadnih država, ispada kao da kod nas postoji politička nestabilnost i da je zato Srbija slaba", rekao je Dačić za RTS.On je dodao da današnji skup, za razliku od "pretnji nasiljem, ulicom, političkom nestabilnosti i najavama rušenja vlasti putem ulice", ima za cilj da pozove celu Srbiju na jedinstvo."Jer mi treba da mislimo o našoj budućnosti. Da bismo izborili dobru budućnost za našu decu, moramo da stavimo tačku na određene probleme koji postoje. Kad stavimo tačku, da to ne budu tri tačke i da svako rešenje bude izvor nekih novih nastabilnosti. Spremni smo kao zemlja na tako nešto", rekao je Dačić.On je izrazio očekivanje da će na skup doći veliki broj ljudi, neuporedivo više nego na prošlonedeljni skup opozicije.Ivica Dačić, lider SPS-a i šef srske diplomatije, izjavio je povodom smrti Mirjane Maković da je rano davati bilo kakve ocene o porodici Milošević, te da to treba ostaviti prošlosti i istoriji.Dačić je u izjavi za RTS rekao da se treba okrenuti budućnosti.Potvrdio je da poslednjih godina nije bio baš u dobrim odnosima sa Markovićevom, ali da je bez obzira na to izjavio saučešće porodici u ime SPS."Nas stav je da prošlost treba ostaviti i gledati u budućost. Jer, istorija će na kraju o svemu tome dati svoju reč", rekao je Dačić.Markovićeva je umrla u nedelju u Moskvi, gde je juče kremirana.Urna sa njenim pepelom biće položena sutra u Požarevcu u dvorištu porodične kuće, gde se nalazi i grob Slobodana Miloševića.