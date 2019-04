Agencije | 18. april 2019. 10:13 > 12:30 |

BEOGRAD - Predsednik Socijalističke partije Srbije, ministar spoljnih poslova, Ivica Dačić izjavio je da će skup u Beogradu u petak, u okviru kampanje ''Budućnost Srbije'', trajati više sati i biti masovniji deset, penaest puta od opozicionog "Svi kao jedan", održanog prošle subote."Skup će biti spektakularan, biće jasna poruka ko ima najveću podršku u Srbiji", rekao je Dačić, gostujući na TV Pink.Dačić je rekao da su on i Dragan Marković, povodom skupa, organizovali svoje stranke i pozvali pristalice da dođu u Beograd.PROČITAJTE JOŠ -Kako je naveo, u 16.00 sati bi skup trebalo da počne koncertom Ace Lukasa, zatim sledi Riblja čorba, u 18.00 govori predsednik države Aleksandar Vučić , a "pre toga nas nekoliko", da bi se sve, posle, nastavilo koncertom Olivera Mandića.Komentarišući zahteve Saveza za Srbiju, Dačić je rekao da nema tog izbornog sistema koji opoziciju može da učini pobednikom."Svi neka dođu bez straha, naši skupovi su mirni, za razliku od njihovih kada je pitanje gde će upasti", rekao je Dačić.LIDER SPS Ivica Dačić rekao je da nije dobro što deo opozicije stalno najavljuje "radikalizaciju", i dodao da bi se zabrinuo da ga lideri opozicije - takvi kakvi su - vode."Znate šta, i mi smo bili u opoziciji. Ali, niko nikad nije rekao - mi ćemo da uhapsimo, pa ćemo da upadamo...ja bih se zabrinuo da su mi takvi vođe u opoziciji", istakao je Dačić za TV Pink.Što ih je manji broj, oni izgleda treba da budu radikalniji, kazao je on u ironičnom tonu. "Ali, to je već njihov problem", rekao je on i dodao, parafrazirajući Tita, da "vlast koja ima ovakvu opoziciju, ne treba da brine za vlast".Povodom zahteva opozicije koji su izneti na protestu 13. aprila, a tiču se slobode medija, Dačić je rekao da nije video medijsku ravnopravnost dok je bivša vlast bila aktuelna. "Ja nisam mogao na medije ni kad je DS bila na vlasti, a s kojima sam bio u vlasti, a zamislite kako je bilo opoziciji tada", naveo je on.Komentarišući govor lidera PSG Sergeja Trifunovića na mitingu prošle subote i spominjanja Mađara, Dačić je rekao: "U nedelju je bila večera za (Viktora) Orbana koju je u Subotici organizovao predsednik Vučić. Morali smo da objašnjavamo čoveku zasto se spominju Mađari. Zamislite da stvarno nešto politički zavisi od njega."On je dodao da problemi koji postoje i ako postoje (između vlasti i opozicije) treba da se rešavaju dijalogom, u okviru institucija sistema.Ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović rekao je danas da će sutrašnji skup, u okviru kampanje "Budućnost Srbije" u Beogradu, biti bez incidenata i da će mu prisustvovati ogroman broj ljudi."Očekujem dobar i miran skup, kojem će prisustvovati ogroman broj ljudi i na kojem neće biti nikakvih problema i ljudi neće upadati u institucije niti imaju tu nameru, očekujem samo pozitivnu atmosferu", rekao je Stefanović novinarima u Beogradu.Policija će, kao i tokom protesta "1 od pet miliona" , obezbeđivati zgradu Skupštine Srbije, jer je to institucija koju policija inače štiti, napomeno je ministar."Skupština je odlučila da je štiti MUP, a MUP određuje sa kojim snagama i u kom kapacitetu će to uraditi. Primenjujemo najbolje mere, koje su dovoljne da sigurnost poslanika i imovna bude zaštićena", precizirao je Stefanović.On je dodao da policija obavlja procenu kako će štititi skupove koje organizuju ljudi koji su skloni "da nešto zapale", a kako skupove koji su uvek organizovani bez nasilja.Napomenuo je da će skup obezbeđivati veliki broj saobraćajne policije kako bi građani što brže stigli do svojih destinacija i izbegli gužve i apelovao na građane da, ukoliko ne moraju, ne koriste svoja privatna vozila za dolazak u centar grada.Stefanović je rekao da se očekuje da već od 14 sati u centru grada i na Novom Beogradu počne okupljanje velikog broja ljudi iz Beograda i unutrašnjosti.Na skupu će kako je naveo, i predsednik Srbije Aleksandar Vučić građanima reći šta još može da se uradi za Srbiju, kao i šta je dobro do sada urađeno.