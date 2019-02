PLATFORMA PRIŠTINE - BEZ DIJALOGA





Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je danas u Minhenu da ono što su kosovski Albanci dostavili skupštini kao platformu za nastavak dijaloga sa Beogradom zapravo je platforma protiv dijaloga."To oni otvoreno kažu - nećemo razgovor", rekao je Vučić u izjavi za srpske medije.Oni kažu sve mora da bude u skladu sa njihovim ustavom, da se čuva, kako kažu, teritorijalni integritet i suverenitet Kosova, rekao je Vučić."Ako je to tako, šta onda tražite od nas, šta je to što želite od nas? Ja to ne razumem. Ako je to tako, dobro da ste nas obavestili i videću kako će i na koji način da na to da odgovaraju u budućnosti i kako će to da objasne bilo kome u svetu", naveo je.Na pitanje kako će on to objasniti ovde u Minhenu, Vučić je rekao:"Videćete sutra, na čistom srpskom jeziku, ali nije važno na kom jeziku, važno je da svi razumeju, možda i na engleskom, I o tome treba da donesem odluku tek."