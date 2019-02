Tanjug | 15. februar 2019. 13:39 > 20:01 |





"Ni sam više ne razumem šta je politika Albanaca", rekao je Vučić večeras u Minhenu za Pink tv.



Kako je rekao, plaši se da Albanci nemaju dodira sa realnošću i ne razumeju baš šta se zbiva u regionu i svetu.



"To je ono što me prirodno plasi i kao odgovornog i ozbiljnog čoveka", rekao je Vučić.



"Svaki dan, kada im čitam izjave, ne znam šta im je politika, za šta se zalažu i šta hoće. Niko ne zna. Osim što znamo da hoće da Srbija uradi sve što nije realno i moguće da uradi, da bi oni bili srećni i zadovoljni. A, da mi valjda treba da budemo srećni što će oni konačno da budu zadovoljni, što smo ih priznali. I, da im, ako treba, dodamo još malo teritorije da bi bilo još zadovoljniji", rekao je predsednik, posle razgovora sa nemačkim ministrom spoljnih poslova Haikom Masom.



Kaže da je Masu, koji je prethodno imao razgovor sa Haradinjem i Hodžajem, rekao ono što vidi i ono što se dešava.



"Ni oni baš ne mogu sve da pohvataju. Teško da iko može", rekao je Vučić.



Istakao je da Nemačka ima drugačiji stav od Srbije, jer je priznala Kosovo, zbog čega je pozicija naše zemlje teška i gotovo nemoguća u razgovorima:



"Treba da izvedete čudo, da bi vas čuli i saslušali. Hvala Nemcima što hoće da nas saslušaju", istakao je Vučić.



Kaže da oni, naravno, ne dele naš stav, jer su priznali nezavisno Kosovo.



"I kada oni govore o promeni granice, pričaju o promeni granice nezavisnog Kosova, koju ne dozvoljavaju", rekao je Vučić i dodao da je dobro što sada hoće da saslušaju i Srbiju.



Kako je rekao, razni prevaranti u Srbiji pokušavaju našim ljudima da "prodaju" priču kako su protiv promene granica, ali da je Kosovo Srbija.



"Pa, to nije slučaj. Oni samo neće da se menjaju granice nezavisnog Kosova. I u kakvom smo problemu? Naravno da smo u problemu", konstatovao je predsednik.



"Šta očekujete da govorim o tome? Da kažemo da nismo ni mi za promenu granica, Kosovo je Srbija? I svi će da budu oduševljeni...''al` si im rekao'' ...A moje pitanje je kako ćemo da sačuvamo mir? Ko će da ga sačuva, na koji način? Ko će sutra da bude odgovoran građanima Srbije ako pukne prva puška i kada budemo trebali decu da šaljemo?Želim to da izbegnem, da se ponašam odgovorno, da razgovaramo", rekao je Vučić.



On kaže da i Priština mora da razume da je to što pričaju da su to pusti snovi, da moraju da malo spuste svoje zahteve, da ozbiljno razmisle o tome i da dođu na razgovore spremni na ustupke i postizanje kompromisnog rešenjenja.





"A ne nešto što bi njih zadovoljilo, a Srbiju ponizilo. Jer, ako misle Srbiju da unize, to se neće dogoditi. Ne želim da pričam o nečijoj snazi...ona se ne meri ni kilogramima, ni brojem pušaka, već pozicijom u svetu, snagom ekonomije...Ni u tome nisu više snažniji i jači od nas", rekao je on.



Na pitanje šta se može očekivati da će poručiti na panelu, na kojem će učestvovati i Hašim Tači, on kaže da čeka da pažljivije pročita najnoviju izjavu albanskog premijera Edija Rame, koji je danas opet rekao da je Kosovo deo Albanije.



"Večeras ću da radim na tome kako da strukturišem govor na panelu, a, inače, imaću bezbroj sastanka na kojima ću se boriti za Srbiju", rekao je Vučić.



Istakao je da je sa Masom imao dobar razgovor, te naveo da je trgovinska razmena Srbije i Nemačke 4,9 milijardi u 2018. godini i da će ove godine sigurno preći pet milijardi.



Naveo je i da je Nemačka najveći investitor u Srbiji, gde zapošljava 60.000 ljudi.



"Verujem da će biti mnogo veći broj u budućnosti i da će biti još nemačckih investicija. Naši bilateralni odnosi su u redu", rekao je Vučić.



PRIŠTINA POVELA NA KONFERENCIJU SVE KOJE JE MOGLA



Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je danas da je Priština na Minhensku bezbednosnu konferenciju dovela sve koje je mogla i da ono što nama rade predstavljaju u razgovorima na drugačiji način, odnosno govore o svojoj ugrožnenosti.



On je srpskim novinarima, u pauzi sastanaka na marginama Minhenske bezbednosne konferencije, rekao da je na kratko video Envera Hodžaja, a da su tu i Tači, Haradinaj.



" Oni rade ozbiljan posao, imaju ovde u Minhenu izvanrednoh konzula, doveli su sve koje su mogli i Hodžaja jer perfektno govori nemački jezik. To nije za potcenjivanje. Sve što rade nama predstavljaju na drugačiji način, govore o svojoj ugroženosti. Govore ono što Evropljani žele da čuju", kaže on.



Vučić dodaje da će večeras do kasno raditi na tome koji je najbolji ugao zauzeti za Srbiju na sutrašnjem panelu na kojem učestvuje sa Hašimom Tačijem.





PLATFORMA PRIŠTINE - BEZ DIJALOGA









"To oni otvoreno kažu - nećemo razgovor", rekao je Vučić u izjavi za srpske medije.



Oni kažu sve mora da bude u skladu sa njihovim ustavom, da se čuva, kako kažu, teritorijalni integritet i suverenitet Kosova, rekao je Vučić.



"Ako je to tako, šta onda tražite od nas, šta je to što želite od nas? Ja to ne razumem. Ako je to tako, dobro da ste nas obavestili i videću kako će i na koji način da na to da odgovaraju u budućnosti i kako će to da objasne bilo kome u svetu", naveo je.





Na pitanje kako će on to objasniti ovde u Minhenu, Vučić je rekao:



"Videćete sutra, na čistom srpskom jeziku, ali nije važno na kom jeziku, važno je da svi razumeju, možda i na engleskom, I o tome treba da donesem odluku tek."



KOSOVO POSTAJE VAŽNA TEMA





Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je u obraćanju medijima je naveo da je u razgovorima koje do sada imamo dominirale teme o evropskom putu Srbije i situaciji na KiM, istakavši da Kosovo postaje važna tema.



- U dosadašnjim razgovori ma dominirao je naš evropski put i situacija na KiM. Razgovarao sam kratko i sa Federikom Mogerini, razmenili smo stavove, rekao sam koliko je za nas teška pozicija i situacija. Rekao sam joj da nas oni drže u anticivilizacijskim merama, i rekao sam joj “stavite se u našu kožu, našu situaciju” – poručio je predsednik Vučić, naglasivši da je sa svim zvaničnicima u Minehnu razovarao staloženo o situaciji na Kosovu.



Kako je dodao, Tači i Haradinaj idu svojim putem, ovde govore rečima koje evropljani žele da čuju.



- Moramo da nađemo ugao koji će Srbiju da predstavi u pravom smislu. Panel je sutra oko 17 časova i to znači da pitanje oko Kosova postaje važna tema – rekao je Vučić, dodajući da će susret da nemačkim ministrom spoljnih poslova Hajkom Masom biti prvi.



- Nemačka je prva u Evropi i želimo da razgovaramo sa njima. Važno je da shvate pozciiju Srbije. Očekuje me niz važnih razgovora sa mnogim zvaničnicima. Mnogo važnih sastanaka je pred nama, i mnogo važnih stvari pred našom zemljom – pourčio je predsednik Vučić.





HAN SA DELEGACIJOM PRIŠTINE O DIJALOGU





Komesar EU za proširenje i susedsku politiku Johanes Han danas je na marginama Minhenske bezbednosne konferencije razgovarao sa delegacijom Prištine i tom prilikom je ponovo ukazao da je potrebno vratiti se dijalogu pod pokroviteljstvom EU.



Prištinsku delegaciju na tom sastanku su činili predsednik i premijer privremenih kosovskih institucija, Hašim Tači i Ramuš Haradinaj, kao i ministar spoljnih poslova Bedžet Pacoli.



Han je na Tviteru napisao da je imao "dobru razmenu" stavova sa njima.



"Ponovio sam neophodnost hitnog povratka dijalogu pod pokroviteljstvom Federike Mogerini. Da bi se to omogućilo ponovio sam moju ponudu da dođemo do brzog i praktičnog rešenja trgovinskih prepreka na obe strane", napisao je Han.





SASTANAK SA PLENKOVIĆEM I PREDSEDNIKOM MOLDAVIJE





Predsednik Srbije Aleksandar Vučić nastavio je danas u Minhenu, na Bezbednosnoj konferenciji, razgovore sa evropskim i svetskim zvaničnicima susretom sa predsednikom Moldavije Igorom Dodonom.

Vučić je, na kratko, razgovarao i sa premijerom Hrvatske Andrejom Plenkovićem.





Prethodno, šef srpske države sastao se sa potpredsednikom Vlade i ministrom spoljnih i evropskih poslova Belgije Didijeom Rejndersom, kao i sa zvaničnicima Velike Britanije, državnim ministrom za Evropu i Ameriku u Forin ofisu Alanom Dankanom i sa političkim direktorom u Forin ofisu Ričardom Murom.Vučić je u Minhenu, gde učestvuje na 55. Minhenskoj konferenciji o bezbednosti, porazgovarao i sa šeficom evropske diplomatije Federikom Mogerini.Kako je sam rekao, očekuje da tokom trodnevnog boravka u Minhenu ima susrete sa 15-20 zvaničnika.

Minhenska bezbednosna konferencija, 55. po redu, otvorena je danas i u naredna tri dana okupiće brojne visoke svetske zvaničnike - 35 šefova država i vlada, kao i 50 ministara spoljnih poslova.Konferenciju je otvorio predsedavajući konferencije Volfgang Išinger koji je poručio da je svet suočen sa nizom malih i velikih kriza, ali i sa epohalnim promenama.





VUČIĆ SA BELGIJSKIM MINISTROM SPOLjNIH POSLOVA





Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se danas popodne u Mihnenu, gde učestvuje na 55. Minhenskoj konferenciji o bezbednosti, sa potpredsednikom Vlade i ministrom spoljnih i evropskih poslova Belgije Didijeom Rejndersom.





Vučić je ranije danas doputovao u Minhen, a tokom poslepodneva ima odvojene sastanke sa visokim zvaničnicima više zemalja.





VUČIĆ ZA VISOKIM ZVANIČNICIMA VELIKE BRITANIJE





Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se danas popodne u Minhenu sa državnim ministrom za Evropu i Ameriku u britanskom Forin ofisu Alanom Dankanom i sa političkim direktorom u Forin ofisu Ričardom Murom.





Prethodno, Vučić je razgovarao sa potpredsednikom Vlade i ministrom spoljnih i evropskih poslova Belgije Didijeom Rejndersom, čime je započeo niz bilateralnih susreta, koji ga očekuju tokom učešća na 55. Minhenskoj konferenciji o bezbednosti.





Predsednik Srbije će tokom konferencije, danas, sutra i u nedelju, imati 15 do 20 bilateralnih susreta sa svetskim zvaničnicima, među kojima su predsednici Jermenije i Moldavije, evropski komesar Johanes Han, šefovi ruske i nemačke diplomatije, Sergej Lavrov i Hajko Mas...





Vučić će imati i odvojene susrete sa poslanicima Bundestaga, senatorima i članovima delegacije Kongresa SAD.





Tokom konferencije Vučić će učestvovati na Panel diskusiji „Bezbednost u Jugoistočnoj Evropi: dva koraka napred, jedan korak nazad".





Vučić je, ranije, najavio da u Minhenu, gde se okuplja svetska politička elita, ide da se bori za Srbiju.