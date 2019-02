Tanjug | 15. februar 2019. 13:03 |

Poštujte pretke, fašizam neće proći, poručila je danas predsednica Vlade Srbije Ana Brnabić grupi pristalica Dveri i SNP Naši, koji su zvižducima propratili njeno obraćanje u Orašcu, na proslavi Dana državnosti.





Naime, dok se premijerka obraćala, jedna grupa ljudi, koja je nosila zastavu Dveri i SNP Naši, zviždala je i uzvikivala - "izdaja", "izdali ste Kosovo" i "odlazite".





Brnabić je, tokom govora, rekla da su danas u Orašac neki došli da zvižde, danas kada, kako kaže, treba da pokažemo jedinstvo i zajedništvo u borbi za bolju budućnost.





"To treba da pokažemo zbog naših predaka, ali danas imamo ovde one koji zvižde, a to je njima na čast. Mi ćemo se boriti i, garantujem vam, što ste vi glasniji, to ćemo se mi boriti jače", rekla je Brnabić.





Pošto je ta grupa, koja je držala i transparent sa napisom "vučiću, izdao si Kosovo", nastavila sa zvižducima, premijerka im se još jednom obratila, na kraju, pozivom da poštuju pretke i porukom da fašizam nikada neće pobediti u Srbiji.





"Vama, koji ste došli ovde, da na ovaj svečani dan i ovo sveto mesto, zviždite, ne ispoštujete pretke i ne čujete šta radimo za budućnost... Vidim zastave koje nosite. Fašizam u Srbiji nikada neće pobetiti. Borićemo se protiv fašizma, kao i svi naši preci", rekla je ona.





Brnabić je navela da je Srbija mnogo propatila zbog fašizma i pretrpela velike žrtve.





"Nećemo to tolerisati. Molim vas još jednom da ispoštujete svoje pretke i državu", rekla je Brnabić i navela da se ona ponosi zemljom i onime što je Srbija danas.





Foto Tanjug







SRBIJA OBELEŽAVA DAN DRŽAVNOSTI





Srbija obeležava Sretenje - Dan državnosti, u znak sećanja na 15. februar 1804. kada je počeo Prvi srpski ustanak i kada je 1835. proglašen prvi srpski Ustav.





Centralna državna ceremonija, koju predvodi predsednica Vlade Srbije Ana Brnabić, održava se u Orašcu, mestu u kojem je ustanak podignut pod vođstvom Karađorđa Petrovića.





Foto Tanjug









Ceremoniji obeležavanja prisustvovali su i građani koji nose zastave Srbije, ministri Jandranka Joksimović, Nenad Popović, Branko Ružić, Aleksandar Antić i Zoran Đorđević, predsednica i premijer Republike Srpske Željka Cvijanović i Radovan Višković, predstavnici Vojske Srbije, ambasada i diplomatskog kora, sveštenstvo.









Print screen Tanjug





Ana Brnabić i Željka Cvijanović položiće lovorov venac na spomenik Karađorđu u Memorijalnom kompleksu Orašac, a pre toga vladika šumadijski Jovan sa sveštenstvom služi pomen Karađorđu i ustanicima.





Sretenje je državni praznik kojim se obeležavaju dva značajna istorijska datuma bitna za kulturno-istorijski i nacionalni identitet Srba.





Tog dana 1804. godine, srpski ustanici, predvođeni Đorđem Petrovićem - Karađorđem, na Zboru u Orašcu odlučili su da pokrenu Prvi srpski ustanak.





Ustanički skup, održan u Orašcu, predstavlja početak obnove srpske državnosti posle viševekovne otomanske vlasti.





Print screen Tanjug





U narednih nekoliko godina ustanička vojska, pod vođstvom Karađorđa, u čuvenim bitkama kod Ivankovca, Deligrada, Mišara, u Beogradu i drugim mestima, porazila je otomanske snage i oslobodila gotovo celu teritoriju Beogradskog pašaluka.





Time su Srbi otpočeli oslobodilačku borbu protiv otomanske vlasti i proces stvaranja svoje novovekovne države.





Takođe, 15. februara 1835. godine u Kragujevcu donet je Sretenjski ustav, prvi ustav Srbije i jedan od najdemokratskijih i najliberalnijih ustava tog vremena.





Dan uoči obeležavanja Dana državnosti, izvedena je počasna artiljerijska paljba u Beogradu, na Savskoj terasi na Kalemegdanu.





Dan državnosti Srbije praznuje se 15. i 16. februara, a ponovo je počeo da se obeležava od 2002. godine.