Tanjug | 14. februar 2019. 17:41 | Komentara: 0

PRIŠTINA - Takse na robu iz Srbije, ali ne i iz BiH biće rešene, u skladu sa zahtevima SAD i EU, bez obzira na to što premijer privremenih prištinskih institucija, Ramuš Haradinaj, trdi da tom merom štiti interes Kosova, izjavio je politički analitičar Škeljzen Malići.Malići je za prištinsku GazetuEkspres podsetio da je prvi koji je predložio privremeno ukidanje taksi na robu iz Srbije radi nastavka dijaloga. Smatra da, ako Haradinaj nema podršku većine za neukidanje taksi, onda ne može ni da tvrdi da tu meru drži zarad interesa Kosova.Da bi Haradinaj tako mislio, kaže Malići, potrebna mu je podrška drugih političkih stranaka ili podrška opozicije. Čvrsto se držeći stava da neće ukinuti takse Haradinaj očito ne poznaje ne samo SAD, već i druge političke lidere u Prištini, koji predlažu da ta mera bude privremeno ukinuta.PROČITAJTE JOŠ -"Verujem da će ta većina koja se zalaže za suspenziju taksi ukinuti tu meru ili smeniti Haradinaja sa mesta premijera", rekao je Malići. Upozorio je da su sankcije SAD protiv Prištine zasad simbolične i da su one praktično pogodile samo Haradinaja. Ako Haradinaj ostane uporan u svom stavu, Malići očekuje da sankcije budu proširene i one bi, kaže, mogle da potkopaju bezrezervnu podršku SAD Prištini koja traje od 90-ih godina prošlog veka, a posebno "ključnu i nezamenljivu ulogu koju je Amerika imala u podsticanju i podržavanju kosovske nezavisnosti".SAD su do sada uskratile vizu Haradinaju, a potom je otkazana i poseta komandanta Nacionalne garde Ajove, generala Timoti Ora Prištinim, a najavljen je prekid saradnje i podrške transformaciji KBS u tzv. vojsku Kosova, uključujući snabdevanje oružjem. Malići očekuje, međutim, da će ovih dana, već naredne sedmice, pitanje taksi biti rešeno u skladu sa, kako kaže, zahtevima SAD i EU.Njegov predlog je da takse budu ukinute samo za Srbije, ne i za BiH, jer smara da je ponašanje Sarajeva u trgovini sa Kosovo gore od Beograda. Sa Sarajevom bi, kaže Malići, Priština mogla da započne razgovore o reciprocitetu.Upitan da li će pasti Haradinajeva vlada i da li će Kosovo imati vanredne parlamentarne izbore, Malići veruje da se to neće dogoditi sve dok ne bude dovoljno razloga. "Ne, postojeća skupština je još uvek u svom mandatu i trebalo bi prvo pokušati sa prekomponovanjem koalicije na način na koji bi ona mogla biti još stabilnija od aktuelne sa Haradinajem, a koja je na vlast došla zahvaljujući glasovima Srpske liste. U novoj koaliciji bi mogla da bude (sada opoziciona) SDP (Špenda Ahmetija)", kaže Malići.Samo u slučaju da nije moguće obezbediti novu većinu na taj način, onda bi skupština trebalo da bude raspuštena i raspisani izbori. Inače, u svakom drugom slučaju izbori nisu opcija, jer bi oni ometali nastavak dijaloga sa Beogradom i postizanje, kako kaže Malići, istorijskog sporazuma