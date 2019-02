Predsednik Aleksandar Vučić obišao je danas u Krupnju radove na dogradnji vrtića "Naša radost" i poručio da će država i obnavljanjem škola i vrtića u manje razvijenim sredinama, kao što je ta opština, pokušati da zadrži mlade.Ispred vrtića ga je dočekao veliki broj građana, a porukom na transparentu poručili su mu: "Hvala ti, za sve što si učinio za Krupanj".Dočekali su ga i predsednik opštine Ivan Isailović, direktorka Predškolske ustanove "Naša radost" Slavica Kondić i mališani koji su mu, na tradicionalan način, ponudli pogaču i so.Predsednik je u razgovoru sa čelnicima opštine poručio da ne smeju imati listu čekanja za vrtić, a naročito ne u tako malom mestu kao što je Krupanj.Vučić je u obraćanju građanima rekao da je posebno srećan što je kao predsednik vlade i sada kao predsednik države deseti put u Krupnju i primetio da svi predsednici od 1945. do danas nisu toliko puta bili u toj maloj opštini.Kaže da su posle poplava koje su poslednji put pogodile tu malu opštinu na zapadu Srbije, svi mislili da za nju više neće biti nade."Međutim, uspeli smo da uredimo vodotokove, ali i da dovedemo kompaniju Džinsi, koja danas zapošljava 160 ljudi i još neka manja preduzeća", naveo je Vučić.Predsednik je rekao da je cilj država da ljudi iz manje razvijenih sredine ostanu na svojim ognjištima i da će zato država podsticati ulaganje u školstvo, to jest obnavaljanje škola i vrtića, kao i preduzetništvo."Ali i da im obezbedimo i radno mesto", dodao je Vučić.Govoreći o srpskoj privredi, kaže da danas nema problema u našoj ekonomiji i da građani Srbije iz godine u godinu mogu da očekuju uvećanje plata i penzija, kao što će biti slučaj i ove godine.Srbija danas ima suficit u budžetu, ali da se taj novac, kaže predsednik, racionalno troše, a visina plata i penzija će zavisiti od novih investicija i otvaranja novih radnih mesta.On je još jednom zahvalio penzionerima što su podneli teške reforme.Vučić je rekao da će izgradnja brze saobraćajnice od Loznice do Šapca približiti Krupanj investitorima.Kaže da jedino, po pitanju ekonomije, ima jednu bojazan, a to je da nam neko ne naruši mir i stabilnost u regionu i da zato na pojedine pretnje "neodgovornih političara" ne odgovara."Moje je da ćutim i pustim da se neki drugi junače, dok mi snažimo našu vojsku i policiju", naveo je Vučić.Podsetio je da je vojska pre pet godina imala jedan avion, dok danas ima 14 aviona mig 29 .Istakao je da smo, takođe, imali samo dva Mi 17 helikoptera, a da ćemo samo ove godine dobiti 17 novih, među kojima su i najmoderniji Mi 35."Ako sačuvamo mir i stabilnost, a to ćemo učiniti samo ozbiljnošću", rekao je Vučić i dodao je upravo ozbiljnost suština delovanja u politici.Naglasio je i da će samo mir i stabilnost obezbediti građanima veće plate i penzije.U vrtiću su deca ispred predsednika odigrala muzičku tačku, nakon čega je od njih dobio sliku na kojoj je nacrtan lik devojčice.Vrednost radova na dogradnji vrtića je oko šest miliona dinara, a sredstva su obezbeđena iz bužeta Opštine Krupanj.Dogradnjom vrtića dobiće se dve nove sobe na spratu, kao i hodnik sa ormarima i toalet, a u prizemlju će se prošiti trpezarijski prostor.Prema rečima direktorke Predškolske ustanove "Naša radost" Slavice Kondić dogradnjom se stvara mogućnost za otvaranje još dve nove grupe.Kaže da će to smanjiti listu čekanja za upis dece u vrtić, na kojoj trenutno ima 30 dece.Očekuju da će radovi biti gotovi do leta.U vrtiću boravi oko 176, a sa decom koja borave u izdvojenim odeljenjima pri školama u okolini ukupno 265 deca.U vrtiću radi 14 vaspitača i devet vaspitača na terenu.