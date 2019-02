Premijerka Ana Brnabić poručila je večeras građanima u Šapcu, u okviru kampanje “Budućnost Srbije”, a u sklopu posete Mačvanskom okrugu, da predsednik Srbije Aleksandar Vučić i ona svoj posao rade samo i isključivo u interesu građana Srbije i za bolju budućnost svih.Brnabić je navela da su svesni i da ih nije sramota da priznaju da ne znaju sve najbolje, te da iz tog razloga svakoga dana uče i to od najboljih.“Gradimo i gradićemo i dalje svakoga dana. Naš posao je da radimo, da učimo i da radimo isključivo u vašem interesu”, istakla je Brnabić.Prema njenim rečima, cela Srbija i Mačvanski okrug imaju veliki potencijal - mineral jadarit koji je otkriven u Srbiji u rudniku u toj oblasti.Kako je istakla, potrebno je biti pametan i zaštiti i prirodna bogatstva Srbije, koja će građanima omogućiti bolju ekonomsku budućnost.Zahvaljujući se građanima što su se okupili u velikom broju, Brnabić je istakla da joj je drago što tokom kampanje može da svakoga dana kaže šta je to što su juče uradili i podsetila da je juče akreditovana laboratorija za mleko, koja je važna za sve nas, jer ćemo, kaže, svi imati dobar kvalitet mleka, što će se desiti i sa mesom, voćem i povrćem od leta ove godine.“Mi smo to uradili, a na tome se u Srbiji radi od 2003. godine. Do 2008. i išlo je nekako, ali tada je zaustavljeno do 2012. godine, a zaustavio je tadašnji ministar poljoprivrede Dušan Petrović”, kazala je Brnabić.Navela je da je laboratorija za mleko važna jer obezbeđuje i fer i kvalitetniju konkurenciju za poljoprivrednike na tržištu, te zato što se za to koriste sredstva iz EU IPARD fondova, sa kojima bi, da je pre 10 godina uzet taj novac, danas poljoprivreda izgledla mnogo bolje.“Da je Petrović tada završio posao poljoprivreda bi danas u Srbiji bila u mnogo boljem stanju. Ali nema veze, sve što oni nisu uradili, mi ćemo uraditi i nastavićemo da gradimo”, istakla je premijerka.Podsetila je i da je juče na upravljanje francuskoj kompaniji VANSI predat aerodrom u Beogradu i da je za tu investiciju zaslužan predsednik Vučić, kao i za Etihad.“U narednih 25 godina VANSI će uložiti milijardu i 500 miliona u beogradski aerodrom”, rekla je Brnabić i istakla da ne treba verovati onima koji pričaju da je aerodrom prodat.“Aerodrom ostaje naš, nismo prodali, ovo je koncesija, nemojte da verujete onima koji pričaju drugačije, to je za upravljanje u narednih 25 godina. Aerodrom ostaje u vlasništvu Republike Srbije”, istakla je premijerka.Brnabić je navela da sadašnja vlast podržava velike investitore, ali i male porodične firme, preduzetnike, koji će otvoriti posao za sebe i još dvoje ili troje ljudi.Kako je navela, podrška malim preduzećima pružena je kroz državni program u okviru kojeg su od 1. oktobra prošle godine uvedene posebne poreski podsticaji za mlade, a koji podrazumeva da u prvih godinu dana nakon pokretanja biznisa država ne uzima od njih porez.“To je odgovorna država, to je ono kakva je Srbija danas”, istakla je predsednica vlade i dodala da joj je posebno drago što su ulagali u Mačvanski okrug u otvaranje fabrika, ali i u sisteme za navodnjavanje, koji su konačno počeli da se grade.Iznela je podatak da je 2012. godine od ukupnog poljoprivrednog zemljišta u Srbiji samo tri odsto bilo pokriveno sistemima za navodnjavanje.“Mi smo sada pokrenuli 14 novih projekata, a jedan od njih je regionalni sistem za navodnjavanje u Mačvi, u koji je uloženo više od četiri miliona evra za 10.900 hektara i nastavićemo dalje”, kazala je Brnabić i dodala da je Petrović kao ministar najavljivao sisteme za navodnjavanje, ali da od toga nije bilo ništa.Premijerka je naglasila i da joj je predsednik Vučić nebrojeno puta rekao da brine o Mačvi i građanima tog okruga, kako bi ostali na svojim ognjištima i dodala da su mnogo uradili i za Mačvu, Krupanj, Loznicu, Mali Zvornik..."Znate i vi i ja šta će nam reći i večeras. Reći će nam - uradili smo mnogo za Mačvu, ali nismo uradili dovoljno, moramo više, brže, jače”, zaključila je Brnabić.