Agencije | 10. februar 2019. 14:26 |

"Neću ništa više da komentarišem, da ne kažu opet da sam nekog vređao", rekao je Vučić, na pitanje novinara da prokomentariše to što su se opet na jučerašnjem prostetu pojavila vešala i pored osude od strane većeg dela javnosti.





Istakao je značaj autoputa Beograd - Zrenjanin, od Pupinovog mosta, u dužini od 56 kilometara.





Predsednik Srbije Aleksandar Vučić istako je danas, povodom činjenice da su svi albanski mediji na Kosovu, kao glavnu preneli vest o protestima protiv njega, da je dovoljno da se pogleda ko se raduje njegovoj propasti, pa da sve bude jasno.Vučić je, u Vršcu, nakon obilaska postrojenja za snabdevanje vodom u okviru kampanej „Budućnost Srbije“, u izjavi novinarima kazao da je njemu veoma interesantno što je Rada Trajković rekla da „protesti ne mogu da se sakriju do Londona“.„Gde nađe baš London? U Gračanici je bilo svega 19 ljudi, petoro istih koji su bili i na protestu u Kosovskoj Mitrovici, gde živi 19.000 Srba“, konstatovao je on.Vučić je kazao da takvu "sreću i histeriju" kod albanskih medija nije video do sada, ali je primetio da nisu hteli da kažu da je na protestu bilo samo 19 ljudi, kao i neki mediji u Beogradu.„Slikali su prvi red, a nisu rekli da drugi i ne postoji“, dodao ej on.Kaže da je pitanje što se Albanci raduju njegovoj propasti, da li zato što radi nešto loše u srpskom interesu ili je to zato što kao srpski lider štiti srpske interese na Kosovu i Metohiji i što je u tome bio uspešan.Upitao je zašto proteste organizuju u trenutku, kada je Priština uvela takse, i samo zahvaljujući snalažljivosti Srbije i dobrih javnih finansija, naša zemlja uspeva da i dalje snabdeva srpske sredine na Kosmetu.„Zašto ako protestujete ne protestujete i protiv toga. Srbi na Kosovu i Metohiji najbolje znaju i zahvalan sam im na tome“, rekao je on.Vučić je podsetio da je na protestu u Kosovskoj Mitrovici bilo 53 ljudi, a u Gračanici 19, i da to ne znači da ih je bilo ukupno 72, pošto je na oba mesta bilo više istih ljudi.„Zahvalan sam Srbima na Kosovu i Metohiji što su uvek znali šta je država, što su čuvali srpska ognjišta gde su bila najugroženija. Bilo je više onih koji su juče protestovali protiv protesta u Gračanici, nego onih koji su izašli na protest“, zaključio je on."Politika vešala" nikad neće pobediti politiku rada, marljivosti, posvećenosti i politiku budućnosti Srbije, uveren je predsednik Srbije Aleksandar Vučić, ali je dodao da je bio šokiran zatrašujućim uvredama koje je na protestu izneo pisac Marko Vidojković na račun profesora i studenata Pravnog fakulteta u Beogradu.Takođe, na pitanje da prokomentariše to što je juče na protestu pisac Marko Vidojković rekao da je Pravni fakultet "leglo neverovatnih smradova i ološa" i "leglo kriminala", Vučić je rekao da je šokiran i da su to neumesne i zastrašujuće tvrdnje."Šta da kažete? To je kada pored Pravnog fakulteta prolazite tako što ste dva puta pojeli pljeskavicu i uputili pogled ka fakultetu i toliko znate o Pravnom fakultetu, koliko zna gospodin Vidojković, onda možete sebi da dozvolite tako neumesne rečenice i neumesne i zastrašujuće tvrdnje da iznosite u javnost", rekao je Vučić.Naveo je da misli da su profesori i studenti na Pravnom fakulteti dobro razumeli o čemu se tu radi."Šta da kažete na to kada neko kaže da je Pravni fakultet najsmrdljiviji fakultet, gde su ološ i kriminalci, šta na to da kažete? I oni koji to kažu sutra treba da vode zemlju. Ponekad se šokirate, nemam komentar nije za komentarisati", rekao je Vučić.Predsednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je danas u Vršcu, tokom posete Južnobanatskom okrugu, da će u narednih sest, sedam ili osam godina biti završena brza saobraćajnica sa "dve plus dve trake", Pančevo - Vršac - do rumunske granice, duga 86 kilometara."Čekamo Rumune da nam kažu da li će da grade autoput ili će da ostane na brzim saobraćajnicama", rekao je Vučić novinarima u Vršcu.Vučić je sumirao sve "tačke" na kojima se valja angažovati, te istakao da je tokom ove kampanje čuo šta sve i gde precizno treba uraditi da bi se olakšao i unaporedio život građanima.Kako je rekao, pregovara se sa Kinezima, a cena tog autoputa bila bi oko 280 milina evra.Pomenuo je i izgradnju autoputa od Zrenjanina do Novog Sada, koji bi takođe koštao oko 250 miliona evra."Dakle, vrednost je ukupno 530 miliona evra", ukazao je predsednik.Naveo je da će se raditi i na daljoj rekosntrkciji železničke pruge, te podsetio da je urađena glavna stanica u Pančevu."Sada vozovi idu briznom između 60 do 90 km na sat, na pruzi Pančevo - Vršac. Renoviraćemo prugu za brzine do 120 km na sat", istakao je predsednik.Ukazao je na značaj puta Opovo - Debeljača, jer je, kaže, važan i za druga mesta, poput Kovačice, koji će biti završen u narednom periodu.Predsednik je napomenuo da je zadovoljan jednom stvari u Južnobanatskom okrugu - dolaskom nemačke firme ZDF u Pančevo, koja je, kaže spas za taj grad, koji će doneti ogromnu novi kvalitet.Ipak, istakao je da mnogim stvarima nije zadovoljan, te da je potrebno da se pronađu manji investitori i da se na taj način, ali i kroz infrastrukturne projekte, pomogne Opovu, Beloj crkvi, Alibunaru, Plandištu, Kovinu..."Svuda nam nedostaje taj još jedan prozivodni pogon, iako sam otvorio više od 100 farika. Nije dovoljno. Srbija nije mala, ali kao da nam treba još toliko da bi ljudi mogli da budu sigruniji i da imaju stabilan posao. Zadovoljan sam što mogu da vidim nedostatke, šta moramo da popravljamo, da radimo efikasnsnije, da se suočimo sa problemima. Uvek je dobro da možete takve stvari da radite", rekao je Vučić.Predsednik Srbije Aleksandar Vučih najavio je danas da će Vlada Srbije u četvrtak doneti odluku o vraćanju subvencija na gorivo za poljoprivrednike.Vučić je rekao da je odlučeno da se vrati mera subvencionisanja prilikom kupovine goriva za poljoprivrednike i da će tu odluku usvojiti Vlada Srbije u četvrtak.Predsednik je, obraćajući se građanima Vršca, obećao da će država u narednom periodu još više podržavati sektor agrara i ulaganje u poljoprivredu.