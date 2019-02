Predsednik Aleksandar Vučić poručio je danas, tokom posete Opovu, da politika vešala i politika prošlosti neće pobediti politiku budućnosti.On je u razgovoru sa meštanima, ispred Doma zdravlja u tom mestu, rekao da se brine o Opovu, kao i o celom Južnobanatskom okrugu i istakao da je za taj kraj potrebna još jedna fabrika.Dodao je da zna svako selo i probleme svakog sela u opovskoj opštini i da brine o njima."Nemojte da brinete i da se sekirate kada vidite da ima onih koji nisu odgovorni, a koji bi da nas vrate u prošlost. Politika vešala i politika prošlosti nikada neće pobediti politiku budućnosti?", poručo je Vučić i zahvalio na veličantsvenom dočeku koju su mu meštani priredili ispred Doma zdravlja.Predsednik je naveo da je opština Opovo bila zadužena 105 miliona dinara, a da su danas dugovi spušteni na 70 miliona, ali i istakao da nije zadovoljan ni onime što je uradila sadašnja vlast, jer to još uvek nije dovoljno.Istakao je da se u prethodnom periodu radilo na poboljšanju uslova za najmlađe i najstarije, a planovi su i da se radi na zaspošljavanju, što je za najnerazijeniju opštinu u Vojvodini najvažnije."Brinemo o Opovu, kao što brinemo o celom Južnobanatskom okrugu", podvukao je Vučić.On je naglasio da će se raditi na tome da se brzo završi put do Debeljače."Sa radovima na tom putu se krenulo 2011. godine, ali, videli ste, izgubljeni su milioni dinara, vas građana Opova i drugih građana Srbije. Sada je više nego krajnje vreme da to završimo", kazao je Vučić.Istakao je da će biti izgrađen autoput Beograd-Zrenjanin i Zrenjanin-Novi Sad, čime će, kako kaže, građani Opova biti bolje povezani i sa Zrenjaninom i sa Beogradom, a mnogo će značiti i za dovođenje investitora."To će značiti da ljudi ovde mogu da ostanu i planiraju svoju budućnost", naglasio je predsednik.