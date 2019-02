Tanjug | 08. februar 2019. 12:13 > 12:34 | Komentara: 0

Predsednik Aleksandar Vučić poručio je danas da bez razgovora nema rešenja kosovskog pitanja, ali je istakao da je Srbija dovoljno jaka da i bez dogovora nastavi izgradnju bolje budućnosti.Vučić je novinarima u Vranju, upitan da prokomentariše sednicu SB UN u četvrtak na kojoj je bilo reči o KiM, a koju je ambasadorka tzv. Kosova u SAD nazvala "šaradom", rekao da više ne zna šta predstavnici Kosova žele ni od Beograda, ni od sveta."Mislim da je pitanje ruskog ambasadora - šta traže tu ako im je sednica šarada, bilo logično. Meni nije neozbiljno i šarada kada idem u Brisel, UN, jer je ulog veliki. A ulog je mir i bezbednost, koji ljudi uzimaju zdravo za gotovo, budući da samo jedna iskra može da zapali region", rekao je Vučić.Vučić je rekao da Priština stalno menja izjave i poruke, za razliku od njega koji, kaže, svoje izjave ne menja, jer zna za šta se Beograd bori."Od njih na dnevnom nivou imamo više različitih izjava, da li treba da gledam u pasulj ili u nebo da vidim šta hoće", rekao je Vučić.Istakao je, međutim, da bez dogovora i razgovora nema rešenja."Mi ne znamo šta oni hoće, šta hoće od nas, od sveta... Mi vodimo racionalnu, ozbiljnu i odgovornu politiku, politiku mira i postepenih koraka, približavanja do kompromisa. Ako to neko ne želi, dovoljno smo jaki da i bez dogovora nastavimo izgradnju bolje budućnosti za naš narod i građane", rekao je Vučić.Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da Beograd čeka da Priština ukine takse, da se ostvari taj elementarni uslov, pa da se nastave razgovori.U razgovoru sa novinarima u Vranju, Vučić nije želeo posebno da komentariše izjavu predsednika tzv. Kosova Hašima Tačija iz Vašingtona o spremnosti za korekciju granica jer, kako je istakao, albanski zvaničnici sa Kosova stalno menjaju izjave."Ne bih svaki dan da kometarišem izjave albanskih zvaničnika sa Kosova jer ih svaki dan menjaju, jedan dan jedno pričaju u Vašingtonu, drugi dan drugo u Briselu, a onda treći dan odu u Prištinu i kažu nešto sasvim drugo. Jedni govore jedno,drugi drugo, pa onda zamene te uloge", kaže Vučić.Ponovio je da je Srbija spremna za dijalog, strpljiva, trpeljiva. "Ali morate da ukinete takse.To razara srpsku ekonomiju i to razara svaku vrstu mogućeg uspostavljanja bilokakvog poverenja u budućnosti i mislim da su to u svetu svi razumeli, mislim da to ljudi vide i danas ",rekao je Vučić.Čekamo da oni urade svoj posao,da se ostvari taj elementarni uslov pa da nastavimo da razgovaramo, zaključio je on.