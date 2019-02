Predsednik Aleksandar Vučić izjavio je danas da je i dalje na snazi odluka o zabrani zapošljavanja u javnom sektoru, jer država ne sme opet sebi da dozvoli neograničeno zapošljavanje i uvećavanje javnog sektora.Vučić je tokom posete vrtića "Pčelica" u Vladičinom Hanu, u razgovoru sa upravom ustanove, rekao da su mu se u više vrtića žalili da im treba više zaposlenih, ali da je tu prepreka odluka vlade o zabrani zapošljavanja.On je podsetio da vladina komisija odobrava nova zapošljavanja u svakom slučaju posebno."Odluku o zabrani zapošljavanja smo doneli zato što onog sekunda kada pustite da ministri odlučuju o tome da se svi mogući zaposle i da troše sve više para, a to je najlakša odluka, onda imamo preveliku potrošnju zbog zapošljavanja u javnog sektoru bez kontrole", rekao je Vučić.On je poručio da to državna kasa to ne može da izdrži i da ne možemo da se ponašamo "poput pijanih milijardera", kao što je pre bio slučaj."Ne možemo da dozvoli da opet javni sektor bude neuporedivo veći i da bude ponovo izdržavan od strane privatnog sektora i zato tu odluku i dalje imamo", podvukao je Vučić.Predsednik je dodao da je za njega finansijska disciplina od presudnog značaja."Smeju mi se kada govorim o suficitu u budžetu i smanjenju javnog duga, ali ako to nemamo, lako ćemo da uđemo u spiralu propasti, kao što je to bilo do 2012. godine", rekao je Vučić.