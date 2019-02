Nema života bez ekonomije i najvažnije je da i ovde u Bujanovcu otvorimo bar jedan fabrički pogon kako bi ljudi mogli "koliko toliko" da se zapošljvaju, rekao je u Bujanovcu predsednik Srbije leksandar Vučić.



"Znam kako su ovde fabrike uništavane i znam ko ih je uništavao, ali naše je da to promenimo. Privreda je ovde još ranije uništavana ali treba da vidimo šta možemo da propravimo, da dovedemo investitore ovde", rekao je Vučić u razgovoru sa meštanima.



Dodao je da je za ljude od presudnog interesa da mogu da opstanu i ostanu na ovim prostorima, a da, kako kaže, svaka druga kuća ne bude na prodaju.



"Vidite da ljudi odlaze trbuhom za kruhom u Slovačku, Austriju... Mi danas imamo više novca, možemo da pomognemo i nije nam to problem samo da nađemo više programa", dodao je Vučić.



Apelovao je da se pomogne, da se podstakne privatni sektor, na sve moguće načine - startapovima, da država daje 50 odsto kredita, a 50 odsto grantova, jer, kako je naveo, to su pitanja od vitalnog značaj za opstanak zemlje, a okupljenima je rekao da se ne libe da postavljaju pitanja koja će doprineti unapređenju života i opstanku ljudi.



"Spreman sam da vas čujem i da vidimo šta možemo da napravimo. Ono što sam video i što me podstiče na još veći rad i trud jeste strah ljudi zbog nepostojanja posla", zaključio je on.



Građani Bujanovca, inače, dočekali su Vučića u velikom broju, gotovo da su zatvorili ulicu u kojoj se nalazi kafe "Levko" u kojem je razgovor organizovan, i pokušali su da se probiju do njega kako bi mu izneli probleme.



Između ostalog, požalili su se što nije asfaltiran put od sela Ljiljance kod Bujanovca, do Bogdanovca, u dužini od 3 kilometra i tražili au ako mogu da dobiju taj put.



Vučić je upitao direktora "Puteva Srbije" koliko to košta i kada je čuo da je to 40 miliona dinara, obećao im je put, najavio da će već za 10 dana da izađu mašine i da će dobiti asfalt.