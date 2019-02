Tanjug | 08. februar 2019. 07:59 | Komentara: 0

NjUJORK - U ovoj godini će biti održane tri sednice SB UN o izveštaju o stanju na Kosovu i Metohiji, izjavio je potpredsednik Vlade Srbije i ministar spoljnih poslova Ivica Dačić.Dačić je u izjavi za Tanjug, nakon sednice Saveta bezbednosti UN na kojoj se raspravljalo o KiM, rekao da će 2020. o situaciji na toj teritoriji biti posvećene dve sednice.Ministar spoljnih poslova je ocenio da je jučerašnja sednica SB UN bila jedna od najpozitivnijih za Srbiju, budući da su sve članice Saveta bezbednosti jednoglasno osudile takse od 100 odsto koje je Priština uvela na robu iz Srbije i Bosne i Hercegovine, i pozvale na momentalno ukidanje te mere.Dačić je rekao da ga posebno raduje to što se takve reči nisu čule samo od predstavnika Rusije, Kine, Indonezije, Ekvatorijalne Gvineje i Južnoafričke Republike koje nisu priznale Kosovo i Metohiju, već i od svih drugih članica, kao što su, na primer, SAD koje su, takođe, pozvale na momentalno ukidanje takse, Nemačke koja je rekla da je to apsolutno suprotno evropskih vrednostima, a u osudi taksi su, kazao je, izuzetno oštre bile i Belgija, Poljska, Obala Slonovače.PROČITAJTE JOŠ -"Mislim da je ovo bilo potpuno opravdano naše zalaganje za održavanje ovakve sednice i mislim da je veoma važno što smo postigli jednoglasno dogovor svih članica SB UN da se više ne postavlja pitanje dinamike u kojima će biti održavane sednice, jer to na kraju krajeva i nije zavisilo od Srbije. Nije Srbija odredila te termine da se sednice održavaju na tri meseca, nego je generalni sekretar podnosio izveštaj na tri meseca", rekao je Dačić.Ministar spoljnih poslova je objasnio da, imajući u vidu da neke zapadne zemlje ne žele temu Kosova na sednici SB UN, pretila je opasnost da ova sednica uopšte ne bude održana i da se uvede princip proceduralnog glasanja gde nema prava da se stavi veto i gde je za održanje sednice potrebno devet glasova za. "Time su se sticali uslovi da tema Kosova i Metohije više nikad i ne bude na sednici SB UN", rekao je Dačić.U želji da se predupredi takav razvoj situacije i u želji da se tema o KiM zadrži na agendi SB, precizirao je Dačić, dogovorili smo da ove godine budu tri sednice posvećene izveštaju generalnog sekretara odnosno situaciji na KiM, sa mogućnošću sazivanja vanrednih zasedanja bilo zbog pozitivnih ili negativnih događaja."Takođe je dogovoreno da u sledećoj godini ta dinamika bude dva puta godišnje, a od sledeće godine ako dođe do pozitivnog razvoja situacije da se ta dinamika postepeno smanjuje", izjavio je Dačić. Kako je dodao, za Srbiju je najbitnije da se ta tema nalazi na dnevnom redu. "U naredne dve godine imaćemo pet sednica, tri u ovoj godini i dve u sledećoj", rekao je ministar spoljnih poslova.Dačić je zahvalio Ekvatorijalnoj Gvineji koja se, kako je rekao, ponašala principijelno, iako je reč o maloj zemlji koja je ovog meseca predsedavajući Saveta bezbednosti. "Želim da poručim svima u Srbiji da u njoj imamo velikog prijatelja", izjavio je ministar spoljnih poslova.