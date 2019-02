Tanjug | 07. februar 2019. 13:09 > 14:21 |

BEOGRAD - Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obratio se učesnicima skupa na kojem učestvuju čelnici 91 lokalne samouprave uključene u projekat "Norveška za vas - Srbija" i poručio im da se kroz takve projekte uči kako se transparentno i odgovorno obavlja posao u lokalnim samoupravama."Norveška je iskren prijatelj Srbije. Hvala što nas učite da radimo, što nas učite procedurama, što će značiti više ušteđenog novca i više bolje potrošenog novca u budućnosti", rekao je Vučić i zahvalio za pomoć Norveške koja traje od 2000. godine i koja iznosi 250 miliona evra kroz različite donacije.Kako je rekao, važno je što je na današnjem skupu veliki broj predsednika opština, ne samo projekta i novca koji će biti izdvojen za njih u iznosu od 4.200.000 evra, već i zbog toga što će kroz projekte naučiti kako se transparentno i odgovorno obavlja posao u lokalnim samoupravama.PROČITAJTE JOŠ -"Vole naši predsednici opština kad dobiju novac sa strane a posebno nenamenske pare od vlade pa da troše kako hoće, ali nama je važno da dobijaju preko vas i UNOPS-a da znamo kako se troši", rekao je Vučić.On je kao primer naveo da postoji veliki broj vrednih žena, koje imaju svoje radionice i koje su spremne da rade i po 12 sati, ali da neko mora da pomogne da ti njihovi proizvodi izađu na tržište i da se te žene dodatno zaposle.Vučić kaže da je Srbija zahvalna Norveškoj jer njihova podrška ide u različitim pravcima - od borbe protiv nasilja nad ženama, preko vladavine prava, demokratije i do podrške u najtežim trenucima kao što je to bilo u Obrenovcu."Posebno sam srećan jer se sada ulaže u Aleksincu u negu starijih osoba ali i zbog Novog Pazara i škole 'Stefan Nemanja''', dodao je on.Vučić se zahvalio norveškom ambasadoru Arne Sanes Bjornstadu. "Hvala vam, ja vas molim da razmotrite molbu da date još malo para", rekao je Vučić kroz osmeh i dodao da veruje da ga ambasador neće odbiti."Hvala na svakoj vrsti podrške i pomoći, izuzetno to cenimo i želimo još mnogo toga da naučimo od vas i da ljudi u Srbiji vide i osete deo života, način na koji živite u Norveškoj i u jednom delu razvijenog sveta", rekao je Vučić.Predsednik Aleksandar Vučić kaže da mu je drago što je obilazak Srbije započeo sa skupa u Aleksincu, na kojem učestvuju čelnici 91 lokalne samouprave koje su dobile pomoć Norveške, jer je top prilika da razgovara sa građanima i odgovornim ljudima na lokalu o tome kako da se poboljša tživot građana.U Aleksincu su se danas okupili čelinici opština koje su uključene u projekat "Norveška za vas - Srbija", a Vučić je zahvalio Norveškoj na podršci našem narodu i opštinama, posebno što je reč uglavnom o nezarvijenim sredinama.Istakao je da je Norveška uložila ogroman novac u Srbiju od 2000. godine, a to je 250 miliona evra."Hvala im na projektima na osnovu kojih naši ljudi uče da rade, da se osposobljavaju za buduća vremena. Što ih na svakom mestu uče kako se obavljaju transparente, otvorene procedure nabavki. Hvala im posebno na činjenici da na svaki način podržavju borbu protiv nasilja, od nasilja u porodici, do toga da smo koristili smo njihov novac za negu straih i zaštitu žena", rekao je Vučić novinarima u Aleksincu.Zahvalio se građanima Norveške i posebno ambasadoru te zemlje u Srbiji Arneu Sanesu Bjornstadu, koji je, kaže, lično mnogo učinio na razvoju odnosa i prijateljstvu između Srbije i Norveške."Veoma sam srećan što na ovakav način mogu da kažem da smo krenuli u obilazak Srbije, da razgovaramo sa građanima i odgovornim ljudima na lokalu, da život građana učine neuopredivo boljim. I, nadam se još boljoj saradnji", rekao je Vučić."Molio sam Norvešku za još para, to mi je posao i još jednom Vas molim, ekselencijo, za još više novca, ali i brige i obuke koju možete da pružite ljudima u Srbiji", zamolio je predsednik.Ambasador Norveške Arne Sanes Bjornstad izjavio je danas da projekat "Norveška za vas - Srbija" jeste program u kom se ne radi samo o novcu većo prijateljstvu i želji da se pomogne onim oblastima i opštinama u Srbiji koje zaostaju u razvoju."Ne može se porediti Srbija pre 20 godina i danas, vidi se veliki napredak, pre svega u ekonomskoj sferi i to posebno u većim gradovima. Sada smo želeli da se odmaknemo od ulica Beograda, Novog Sada, Niša ka delovima i opštinama Srbije koji zaostaju", rekao je Bjornstad novinarima.Te opštine se bore, kako je rekao, sa nasleđem prošlosti, imaju držvane kompanije koje ne mogu da opstanu, tu je i problem zagađenja, nedostatka investicija, kaže norveški ambasador."Ulazimo u male opštine kako bi one mogle same sebi da pomognu u tome se i sastoji ovaj program. Slično je bilo i u Norveškoj, gde je isto bilo manje razvijenih oblasti. Praktično sprovodimo program koji smo imali u Norveškoj", rekao je ambasador.On se zahvalio Vučiću na dobroj saradnji.