Tanjug | 07. februar 2019. 09:20 |

BEOGRAD - Smatramo da građani Srbije nisu dovoljno upoznati sa onim što je država uradila u poslednjih nekoliko godina i zato predsednik Aleksandar Vučić kreće u kampanju "Budućnost Srbije", izjavio je generalni sekretar predsednika Republike Nikola Selaković.Selaković je za RTS rekao da predsednik kampanju počinje iz kraja Srbije koji je bio zapostavljen, gde se, kako je naveo, država pre šest-sedam godina nije brinula o svojim građanima, infrastrukturi, privredi i standardu života."Ide na jug centralne Srbije, ide u Pčinjski okrug. Ide da bi pokazao čitavoj Srbiji šta je to što je, naročito od 2014. do danas, država za taj kraj uradila. Mislimo da građani Srbije sa tim nisu upoznati dovoljno", rekao je Selaković.Na konstataciju novinarke da se na osnovu onoga što je rekao može zaključiti da kampanja "Budućnost Srbije" nema veze sa eventualnim vanrednim parlamentarnim izborima, Selaković je prokomentarisao: "Ja to nisam rekao".PROČITAJTE JOŠ -"Znate da u SNS-u uvek postoje ljudi koji su za izbore, ali je predsednik taj koji donosi odluku jer je najsposobniji i najmudriji. Važno je da se vlast ponaša odgovorno", naglasio je generalni sekretar predsednika.Na pitanje da li je za kampanju "Budućnost Srbije" planiran novac u budžetu, Selaković je uzvratio kontrapitanjem: "Na šta mislite da je planiran novac kada predsednik obilazi svoju državu?". "Sve što se toga tiče je transparentno", dodao je Selaković ističući da opozicija koja u kampanji vidi izbornu kampanju - vidi samu sebe.On je dodao da je "kruna sutrašnjeg dešavanja" polaganje kamena temeljca u Vranju za izgradnju jeftinih stanova. "To su stanovi od 400 evra po kvadratu sa rokom otplate od 30 godine. To su stvari koje su važne. Važno je što predsednik razgovara sa građanima", rekao je Selaković. Kako kaže, važno je da se Srbija probudi i da se otvaraju male fabrike. "To je davanje perspektive mladim ljudima da da tu ostanu, započnu posao, zasnuju porodicu", dodao je generalni sekretar predsednika.Selaković je rekao da odluka o kampanji nije doneta iznenada jer, kako je naveo, "Vučić ne radi iznenada i ne donosi ishitrene poteze". "Ovakve kampanje se vode i u drugim državama i važno je da građani vide šta je učinjeno zahvaljujući njima. Oni su nedvosmisleno podržali ovakvu vlast koja sada pokazuje šta je uradila", rekao je on.Za Srbiju je od izuzetne važnosti da se u Savetu bezbednosti UN raspravlja o Kosovu i Metohiji, izjavio je generalni sekretar predsednika Srbije Nikola Selaković, nakon što je na sajtu UN objavljeno da će sednica SB UN o Kosovu i Metohiji biti održana u Njujorku."Izuzetno je važno za Srbiju da se na najvišem svetskom forumu, u Savetu bezbednosti UN, koji je svojim rezolucijama, donošenim 1999. i 1998. godine, vezan za problem KiM, raspravlja o ovoj temi", rekao je Selaković za RTS. On je dodao da je i sam saznao za sednicu na sajtu UN, gde je iznet plan aktivnosti Saveta bezbednosti. "Nemamo razloga da ne verujemo u to jer je to zvanično glasilo i način oglašavanja same organizacije UN", rekao je Selaković.On kaže da ne veruje da bi pre osam, devet ili 10 godina "u ovakvoj situacija", Srbija uspela da se izbori za raspravljanje na temu problema o Kosovu i Metohiji "na ovakav način, kao što urađeno danas". "Mi kao država ostajemo posvećeni dijalogu, razgovorima o traženju rešenja. Mi istrajavamo u poziciji da razgovora neće biti dok se anticivilizacijske mere, kao što su takse od 100 odsto na plasman robe iz centralne Srbije, ne ukinu", poručio je Selaković.