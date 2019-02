Tanjug | 07. februar 2019. 09:59 | Komentara: 0

Ministar spoljnih poslova Ivica Dačić izjavio je da poštuje to što SAD vrše pritisak na Prištinu da ukine takse na robu iz Srbije i BiH, ali da ne veruje da u tome ne mogu da uspeju.Dačić je za Glas Amerike (VoA) rekao da Ramuš Haradinaj i Hašim Tači igraju različite uloge u pregovorima oko Kosova i da nije jasno "ko je čiji policajac"."Očigledno da jedan igra dobrog policajca, a drugi lošeg policajca. Pitanje je ko je čiji policajac. Zato sam i rekao da poštujem to što SAD vrše pritisak na Prištinu, ali ne mogu da poverujem u to da nisu uspeli u tome", konstatovao je Dačić.Dačić kaže da su tenzije između Beograda i Prištine već povišene, ali da Srbija neće povlačiti nikakve poteze i da joj je u interesu postizanje rešenja što pre. Navodi da je u ovom momentu to teško i da ideja razgraničenja, koju su pominjali predsednici Srbije i Kosova, nije razrađena."Dijalog je u blokadi i ne računa se na to da može da dođe do odluke o ukidanju taksi koja bi mogla da ponovo pokrene diijalog. Imate odluku o vojsci, odluku o Trepči, ovo što sada Haradinaj govori i mislim da je neophodno da se o svemu tome razgovara u Savetu bezbednosti", istakao je Dačić.Srbiji nije važno koliko se puta godišnje raspravlja o Kosovu, već je prioritet da se takve sednice uopšte održavaju, rekao je Dačić u izjavi datoj pre nego što je iz UN potvrđeno da će se sednica održati.Za izjavu premijera privremenih prištinskih institucija Ramuša Haradinaja da prekida komunikaciju sa Unmikom, Dačić kaže da nije nova tema."Haradinaj je samo jedan u vlasti, oni se igraju dobrih i loših policajaca. Naravno, ja mislim da je to skandalozna izjava i biće skandalozno ako se to tako desi. Tu postoje obaveze svih članica SB da upozore Kosovo da to tako ne može. Ja baš zato i mislim da je potrebno da se sednica održi", kazao je Dačić.Dačić je rekao da je nosilac promene stava SAD prema Srbiji bio pomoćnik državnog sekretara za Evropu i Evroaziju Ves Mičel, koji odlazi sa tog položaja sredinom februara.VoA navodi da još nije poznato ko će ga zameniti i da Dačić kaže da mu je žao što Mičel odlazi, ali da ne treba gubiti vreme."Ja sam rekao da se šansa za postizanje dogovora kreće oko Trampove administracije i da zato treba požuriti. Ako se u ovo vreme ne dođe do dogovora, teško se može verovati da će neka naredna administracija biti bolja od ove. Trampov mandat je već prešao polovinu, Mogerini se nalazi u poslednjoj godini mandata. Zato mislim da bi bilo valjano učiniti sve napore da se, ako je moguće ove godine, dođe do nekog rešenja", naglasio je Dačić.Povodom izveštaja organizacije Fridom Haus u kojem je Srbija iz grupe slobodnih pala u grupu delimično slobodnih zemalja, Dačić kaže da nije stigao da ga pročita, ali ističe da na međunarodnim forumima nije čuo da je neko pomenuo pitanje sloboda.Smatra da se treba usredsrediti na rešavanje onoga što će se pamtiti za 20, 30 godina."Što se tiče demokratije, znate ja se već 28 godina bavim politikom. Jedan od lidera tadašnje vlasti, ja sam ga pitao kada su donosili neki zakon koji nije bio previše demokratski - pa dobro, jeste se za ovo borili? Jeste li se za ovakvu demokratiju borili? A on mi je odgovorio, sedeli smo u poslaničkim klupama, i kaže: 'Nismo se mi borili za demokratiju, mi smo se borili za vlast' ", kazao je Dačić.Ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić i ministar spoljnih poslova i spoljne trgovine Mađarske Peter Sijarto razgovarali su o bilateralnoj saradnji, situaciji u regionu i aktuelnim pitanjima na međunarodnom planu.Kako je u četvrtak saopštilo Ministarstvo spoljnih poslova Srbije, Dačić i Sijarto sastali su se u Vašingtonu, na marginama ministarske konferencije Globalne koalicije za borbu protiv Islamske države.Dačić i Sijarto su izrazili zadovoljstvo razvojem bilateralnih odnosa čiji se uzlazni trend potvrđuje redovnim održavanjem zajedničkih sednica dveju vlada.Zvaničnici su dogovorili usaglašavanje tekstova nekoliko sporazuma čije je potpisivanje u planu tokom naredne sednice koja će se ove godine održati u Srbiji.