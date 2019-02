Tanjug | 06. februar 2019. 20:30 | Komentara: 0

Ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić rekao je da veoma negativno gleda na izjave lidera opozicionih stranaka koji u inostranstvu iznose stavove koji ne daju realnu sliku o Srbiji.



Dačić je u Vašingtonu, gde učestvuje na Ministarskoj konferenciji Globalne koalicije za borbu protiv DAEŠ-a podsetio da je i pre nekoliko dana upozorio da ne treba mešati unutrašnje-političke sukobe i međustranačke odnose u Srbiji sa predstavljanjem naše zemlje u inostranstvu.



"Zato veoma negativno gledam na različite izjave i nastupe lidera opozicionih stranaka Đ ilasa, Jeremića i ostalih koji u inostranstvu iznose stavove o Srbiji koji ne odgovaraju realnom stanju", rekao je ministar spoljnih poslova.





PROČITAJTE JOŠ: Dačić: Ako u narednih godinu ili dve ne bude dogovora sa Prištinom teško da će ga skorije biti



Dodao je da s obzirom da se često nalazi na međunarodnim skupovima nikada ocene kakve iznosi opozicija nije čuo od predstavnika međunarodne zajednice, primetivši da stavovi opozicionih lidera ne stvaraju dobru sliku o Srbiji i nanose štetu nacionalnim i državnim interesima.



"Neophodno je da se u Srbiji sačuva politička stabilnost, to je važno za dijalog koji treba da bude nastavljen sa Prištinom, to je važno i za budućnost Srbije", poručio je šef srpske diplomatije.



On podseća da svi predstavnici međunarodnih organizacija ocenjuju da je Srbija na dobrom putu i zaključuje da "ogovaranje Srbije u međunarodnim krugovima svakako ne može da služi na čast bilo kome".





DAČIĆ: USPEH BORBE PROTIV TERORIZMA ZAVISI OD SARADNJE DRŽAVA



Gotovo da nema grada u svetu koji nije bio žrtva terorističkih akata, ocenio je večeras ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić i istakao da će uspeh borbe protiv terorizma zavisiti od saradnje država, odnosno bezbednosnih struktura, policija, bezbednosnih službi.



Dačić je, u Vašingtonu gde je učestvovao na Ministarskoj konferenciji Globalne koalicije za borbu protiv DAEŠ-a, naveo da je Srbija spremna da borbi protiv terorizma da veoma aktivan doprinos.



Istakao je da je veoma bitno i to što se predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp obratio na konferenciji jer, kaže, to je pokazalo da je borba protiv terorizma tema koja je visoko na agendi SAD.