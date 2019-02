Tanjug | 04. februar 2019. 14:38 |

PRIŠTINA - Samo nekoliko dana pošto je sam predložio suspenziju takse od 100 odsto koju je Priština uvela na robu iz centralne Srbije i BiH, predsednik skupštine tzv. Kosova Kadri Veselji kaže da će one ostati na snazi.On je tokom posete osnovnoj školi u Uroševcu rekao da su takse uvedene za dobro tzv. Kosova i kao način da se zaštite kosovski interesi, prenose prištinski mediji. Govoreći o eventualnoj suspenziji taksi, Veselji kaže da je to zahtev SAD i da bi to bila privremena mera.Prema njegovim rečima, od ključnog značaja je da Priština i Vašington ni u jednom trenutku nemaju različite pozicije prema Beogradu.PROČITAJTE JOŠ -Veselji je inače predao ranije ove nedelje liderima vladajuće koalicije u Prištini pisani predlog za supenziju na 120 dana taksi od 100 odsto na robu iz centralne Srbije i BiH, pri čemu Srbiji za to postavlja deset, a BiH sedam uslova.Prištinski sajt "Zeri" naveo je da je Veselji uputio predlog "zarad očuvanja interesa Kosova i partnerstva sa SAD".Navodi se da je prethodno dokument dat američkom ambasadoru u Prištini Filipu Kosnetu na sastanku 23. januara kojem je prisustvovao i kosovski premijer Ramuš Haradinaj.