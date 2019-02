Tanjug | 04. februar 2019. 13:03 > 16:08 |

Direktor Kancelarije Vlade Srbije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić izrazio je danas, u razgovoru sa ambasadorom Austrije u Beogradu Nikolausom Luterotijem, zabrinutost zbog nastavka procesa destabilizacije posle novog jednostranog poteza Prištine usvajanjem Zakona o statutu rudarskog kombinata "Trepča".Kako je saopšteno iz njegovog kabinate, Đurić je naglasio da će eventualna primena tog zakona negativno uticati na dijalog Beograda i Prištine o normalizaciji odnosa."Srbija neće dozvoliti direktan pokušaj otimanja 'Trepče' i ugrožavanja opstanka srpskog naroda na KiM", rekao je Đurić.Đurić je austrijskog ambasadora upoznao i s bezbednosnim, socijalnim i političkim problemima sa kojima se suočava srpski narod na Kosovu i Metohiji.Posebno se osvrnuo na odbijanje privremenih prištinskih vlasti da ukinu takse na srpsku robu i pored nedvosmislenog apela međunarodne zajednice, i istakao da politički predstavnici kosovskih Albanaca time dokazuju da se na njih ne može računati kao na kredibilne i konstruktivne sagovornike u pronalaženju održivog rešenja u odnosima Beograda i Prištine.Đurić je naveo i da je Austrija važan partner Srbije u obezbeđivanju stabilnosti i prosperita u regionu i zahvalio ambasadoru Luterotiju na aktivnoj ulozi koju njegova zemlja ima u tom procesu, kaže se u saopštenju.