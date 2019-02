Tanjug | 04. februar 2019. 08:42 | Komentara: 0

Policija otkrila ko je nosio vešala na Terazije

Ministar finansija Srbije Siniša Mali osudio je nošenje vešala na protestima u Beogradu, ocenjujući da su to uradili "oni koji žele da vešaju druge, koji misle drugačije od njih".Podsetivši da je to prvi put posle 78 godina da su se pojavila vešala na Terazijama, Mali je za RTS ocenio da to nije ni dobra politika ni dobar primer, a posebno da to nije ono što Srbiji treba u ovom trenutku."Kada pogledate rezultate od januara ove godine, kada vidite da smo na stabilnom, jakom putu ekonomskog oporavka, ovo su stvari koje tom ekonomskom oporavku ne doprinose, a borimo se za svako novo radno mesto, da naši mladi ostanu ovde i to je politika od koje nećemo odustati", poručio je Mali.